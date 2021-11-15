Tức anh ách vì bị tố mượn nhà sống ảo, Vy Oanh tung 'bằng chứng' chính chủ, còn hứa đăng thêm nhà nếu tiếp tục vu khống

"Mà thôi đừng tìm mất công ra tên vợ chồng chị lại buồn đau nữa", ca sĩ Vy Oanh bộc bạch.

Thời gian qua, sau những cuộc đấu tố với nữ CEO Đại Nam, ca sĩ Vy Oanh bỗng "nổi như cồn". Vừa qua, sau khi bị tố mượn nhà sống ảo để khoe khoang có cơ ngơi nghìn tỷ, mới đây, Vy Oanh tiếp tục đăng đàn trên mạng xã hội bác bỏ thông tin thất thiệt về vụ việc trên. Cụ thể, nữ ca sĩ không ngần ngại tung bằng chứng chứng minh bản thân sở hữu căn biệt thự này, đồng thời cũng tiết lộ lý do không sống tại đây. Vy Oanh cho biết trước giờ không thích khoe khoang, chỉ muốn giữ mọi thứ cho mình.

Vy Oanh tung bằng chứng chứng minh nhà chính chủ - Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ thích sống ở ngôi nhà tràn ngập kỷ niệm hơn là ngôi biệt thự xa hoa kia, thỉnh thoảng vui vui thì về thăm nhà. Vy Oanh viết: "Đợi mãi xem camera sáng giờ chưa thấy người lạ ơi nào dám bước vô quay nhà gửi mình nhỉ, rồi giấy tờ nhà nữa, mơ mộng quá đáng! Đây là nhà vợ chồng Vy Oanh đứng tên chính chủ. Ông xã Vy Oanh là anh cả, lo cho các em còn không hết nè. Nhà hiện để không vì bận quá chưa về được, chỉ có vài ba người quét dọn lau chùi và vài người bảo vệ thôi nhé. Thỉnh thoảng vui vui thì về tí thôi, vẫn là yêu cái ngôi nhà kỉ niệm đang ở thôi nè.

... Ai đời nhà mình đứng tên chính chủ mà chúng gan tới mức nhận bừa tố lại mới buồn cười chứ. Tặng các em tham quan thêm 1 cái nhà nữa để có tư liệu vu khống tiếp nha. Còn nhận tiền của cô rồi chọc chị nữa chị đăng thêm nhà rồi lại ngủ không được". Vy Oanh đăng ảnh check camera xem có kẻ lạ mặt nào đến chụp ảnh nhà mình không - Ảnh: FBNV Bên cạnh việc tung bằng chứng, Vy Oanh cũng khẳng định bị "bàn tay bẩn" của ai đó liên tục vu khống khiến cô phải "xù lông" minh chứng. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Dạ xin lỗi mọi người trước giờ em vốn muốn giữ mọi thứ cho riêng mình không dám khoe gì vì mình chỉ là một hạt cát trong xã hội, và em cũng không nhìn cuộc đời qua lăng kính vật chất để kèn cựa, so sánh, làm nhục nhau như một bà 50 tuổi nào đó. Nhưng gần đây vì bàn tay bẩn của ai đó mà gia đình em liên tục bị tìm cách vu khống, hạ uy tín ảnh hưởng công việc nên em buộc lòng phải thanh minh những việc chúng cố tình chọc ngoáy này".

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