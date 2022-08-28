Từ vụ 'drama tình ái' chưa có hồi kết của Shark Bình: Thỏa thuận ly hôn ‘bằng miệng’ có giá trị pháp lý không?

Ngay sau lời công bố đó, doanh nhân Đào Lan Hương (vợ hiện tai của Shark Bình) đã bất ngờ lên tiếng phản bác và cho biết, cô và chồng vẫn chưa ly hôn, giấy kết hôn vẫn nằm trong két. Drama tình ái này một lần nữa tạo nên làn sóng đổ dồn sự chú ý của dư luận khi Shark Bình khẳng định, mình và vợ đã thoả thuận " ly hôn bằng miệng " và đã ly thân nhều năm nay. Do đó, hiện tại anh là người độc thân và có quyền tìm hiểu mối quan hệ mới trong thời gian đợi quyết định ly hôn của toà án.

Những ngày qua, trên mạng không ngừng bàn tán xôm xao về câu chuyện tình ái rối như tơ vò giữa doanh nhân Shark Bình - diễn viên Phương Oanh. Cụ thể, sau khi những hình ảnh thân mật của cả 2 bị rò rỉ trên cõi mạng thì cùng ngày 26/8/2022, Phương Oanh và Shark Bình cũng đã có động thái chính thức xác nhận đang hẹn hò và khẳng định khi đến nhau cả 2 vẫn độc thân nên có không có chuyện nữ diễn viên là "tiểu tam", phá hoại gia đình người.

Theo luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông luật, tại khoản 1 Điều 213 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. “Nếu vợ chồng ly hôn thuận tình, sau khi được ban hành, quyết định ly hôn thuận tình sẽ có hiệu lực pháp luật ngay”, luật sư Diệp Năng Bình cho biết.

Từ vụ việc Shark Bình, nhiều bạn đọc thắc mắc, thỏa luận ly hôn "bằng miệng" có giá trị pháp lý hay không? Trao đổi với báo Tin Tức/ TTXVN, nhiều luật sư cho rằng: Hiện chưa có quy định nào công nhận tính pháp lý của việc "ly hôn miệng" cũng như cho phép vợ hoặc chồng có người mới trong thời gian Tòa án thụ lý và giải quyết vụ việc ly hôn.

Nếu là ly hôn đơn phương, thì hết thời hạn kháng cáo (15 ngày kể từ ngày tuyên án) và hết thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát (15 ngày nếu Viện kiểm sát cùng cấp kháng nghị; 1 tháng nếu Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp kháng nghị) mà không có kháng cáo hoặc kháng nghị thì sẽ chính thức có hiệu lực pháp luật.

“Nếu vợ hoặc chồng chỉ thỏa thuận bằng miệng trong việc ly hôn, ly thân với nhau thì không có giá trị pháp lý. Khi chưa có quyết định ly hôn thuận tình và có hiệu lực pháp luật, chồng hoặc vợ mới không được có mối quan hệ mới. Nguyên tắc hôn nhân "một vợ, một chồng" được khẳng định rất rõ ràng trong Luật. Tại khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 nghiêm cấm hành vi: Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ” - luật sư Đỗ Minh Hiển - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết.

Nhiều luật sư cho rằng: Hiện chưa có quy định nào công nhận tính pháp lý của việc "ly hôn miệng" cũng như cho phép vợ hoặc chồng có người mới trong thời gian Tòa án thụ lý và giải quyết vụ việc ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi thêm với báo Dân Việt liên quan đến thắc mắc trên, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cũng cho biết, pháp luật hiện hành không có bất cứ văn bản hướng dẫn nào quy định là trường hợp ly hôn "bằng miệng" hay "ly hôn thực tế" mà thủ tục ly hôn duy nhất pháp luật quy định là do tòa án thực hiện theo thủ tục tố tụng dân sự.

Để được ly hôn chấm dứt quan hệ hôn nhân các đương sự phải có Đơn yêu cầu tòa án xem xét giải quyết cho ly hôn, kèm theo đó là bản chính đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của con và các giấy tờ về tài sản (nếu có yêu cầu chia tài sản). Sau khi nhận đơn, tòa án sẽ kiểm tra, xem xét và có thể thụ lý để giải quyết. Thủ tục giải quyết một vụ việc thuận tình ly hôn trong thời hạn 2 tháng, thủ tục giải quyết một vụ án ly hôn có tranh chấp về hôn nhân, về quyền nuôi con hoặc về tài sản là trong thời hạn khoảng 7 tháng.

Theo ông Cường, nếu vụ việc tranh chấp về tài sản phức tạp, thời gian kéo dài có thể hàng năm cũng chưa xong. Khi nào hai bên có được quyết định hoặc bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật cho phép chấm dứt quan hệ hôn nhân, khi đó mới trở thành độc thân, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của vợ, của chồng theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, các tuyên bố ly hôn bằng miệng, sống ly thân nhiều năm, hành vi xé bỏ, đốt giấy đăng ký kết hôn đều không phải là sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ hôn nhân và gia đình.

Theo quy định của pháp luật, người đang có vợ, có chồng (chưa thực hiện thủ tục ly hôn) mà chung sống như vợ chồng với người khác là hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định hôn nhân một vợ một chồng theo quy định của Bộ luật hình sự.

Còn trường hợp ngoại tình, (quan hệ lén lút) nhưng chưa được coi là "chung sống như vợ chồng", hành vi này chỉ vi phạm đạo đức xã hội, bị xã hội cười chê, lên án.

Từ phân tích trên, ông Cường cho rằng, hiện nay việc hai vợ chồng thỏa thuận ly hôn "bằng miệng" nhưng nội dung thỏa thuận này chưa được tòa án ghi nhận và ban hành quyết định thuận tình ly hôn hoặc vợ chồng có đơn yêu cầu ly hôn nhưng đơn này chưa được tòa án chấp nhận bằng quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật thì mối quan hệ vợ chồng vẫn chưa chấm dứt.

Nói cách khác, đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, đơn ly hôn, thỏa thuận ly hôn bằng miệng chỉ là khởi đầu cho một quá trình thực hiện thủ tục ly hôn, việc ly hôn thành công chỉ có thể được tòa án công nhận bằng một bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật.

Trong trường hợp có bản án, quyết định do tòa án cấp sơ thẩm ban hành cho phép ly hôn nhưng nếu quyết định bản án đó có kháng cáo, được xem xét lại theo thủ tục phúc thẩm cũng chưa được coi là có hiệu lực pháp luật, chưa được coi là đã ly hôn.