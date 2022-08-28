Tiết lộ 'sốc' của luật sư vợ shark Bình về 'thỏa thuận ly hôn' có từ năm 2012

Hậu trường 28/08/2022 09:08

Đại diện pháp lý của CEO Đào Lan Hương (vợ shark Bình) - Luật sư Hà Trọng Đại - đã tiết lộ thông tin bất ngờ về những thỏa thuận ly hôn giữa hai vợ chồng này.

Theo Dân Việt, chiều ngày 27/8, Luật sư Hà Trọng Đào đã được CEO Đào Lan Hương - vợ shark Bình - ủy quyền việc xử lý các thủ tục liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích của mình và các con nếu như chồng bà có động thái gửi đơn ra tòa ly hôn. Theo đó, nữ CEO đã cung cấp giấy đăng ký kết hôn của bà và shark Bình để chứng minh giữa hai người chưa từng ly hôn.

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Buổi làm việc giữa CEO Đào Lan Hương với luật sư Hà Trọng Đại chiều 27/8 - Ảnh: NVCC

"Bảo vệ quyền lợi ở đây bao gồm quyền nuôi và chăm sóc con; quyền tài sản. Các quyền này sẽ phải được thực thi theo đúng quy định của pháp luật sau khi ly hôn. Ở đây, bà Hương bảo vệ lợi ích cho mình cũng là bảo vệ lợi ích cho các con. Bản thân bà Hương cũng xác định rõ, về mặt tài sản chung, bà sẽ chuyển nhượng hết cho các con, không nhận bất kỳ tài sản nào cho mình" - luật sư Hà Trọng Đại chia sẻ.

Nói về tình trạng hôn nhân của shark Bình và bà Đào Lan Hương, luật sư Hà Trọng Đào cho hay cả hai chưa từng ra tòa làm thủ tục ly hôn. Trong thời gian chung sống, bà Hương và ông Bình nhiều lần bất hòa với nhau, mỗi lần như vậy đều viết một tờ "thỏa thuận ly hôn" nhưng chưa từng gửi lên tòa án.

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'Thỏa thuận ly hôn' có chữ ký của shark Bình và bà Hương được shark Bình chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

"Thậm chí, từ năm 2012 đã có tờ đơn "thuận tình ly hôn" rồi chứ không phải đến bây giờ mới có. Đến năm 2020 cũng lại tiếp tục có tờ giấy này khi vợ chồng mâu thuẫn với nhau. Nghĩa là mỗi lần vợ chồng bất hòa lại viết giấy này nhưng sau đó lại trở lại bình thường.

Tôi đại diện cho bà Đào Lan Hương khẳng định rằng, cho đến giờ phút này, hôn nhân giữa bà Đào Lan Hương và ông Nguyễn Hòa Bình vẫn tồn tại bình thường theo quy định của pháp luật." - luật sư Hà Trọng Đại nói.

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Mối quan hệ giữa diễn viên Phương Oanh và shark Bình vẫn chưa đủ căn cứ để tiến hành xử phạt hành chính - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc bên nào trong mối quan hệ trên là đúng, luật sư Đại cho rằng mối quan hệ giữa diễn viên Phương Oanh và shark Bình vẫn chưa đủ căn cứ để tiến hành xử phạt hành chính. Dẫu vậy, CEO Đào Lan Hương vẫn được phép chuẩn bị tinh thần, tâm lý và các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho mình.

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Bà Hương - vợ Shark Bình khẳng định về mặt pháp lý bà và Shark Bình vẫn là vợ chồng nếu phải ly hôn tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho các con.

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Từ khóa:   shark Bình Phương Oanh vợ Shark Bình

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