Từ bỏ ánh hào quang, nữ diễn viên Việt đầu tiên trở thành phi công khoe ảnh cưới ở tuổi 33

Mới đây, nữ diễn viên Diệu Thúy đã nhận được sự quan tâm sau khi đăng hình ảnh trong hôn lễ của mình.

Diệu Thúy là một trong những nữ diễn viên quen mặt với khán giả Việt những năm 2000. Với gương mặt xinh đẹp, lối diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng nhiều dự án ăn khách như Dốc Sương Mù, Huyền Thoại 1C. Mới đây, Diệu Thúy gây chú ý khi đăng hình ảnh trong hôn lễ của mình. Cô nàng chia sẻ: "Trở thành cô dâu xinh đẹp nhất là ước mơ của mọi cô gái, biến người mình yêu thành cô dâu hạnh phúc nhất chính là ước mơ của mọi chàng trai. Chúng ta bắt đầu hôn nhân bằng sự hạnh phúc vỡ oà, ánh mắt rớm lệ giây phút chú rể nhìn thấy cô dâu của chính mình xinh đẹp biết bao bước vào lễ đường, giây phút ấy Thuý đã được chứng kiến cho riêng mình, cảm xúc dạt dào hạnh phúc, trái tim Thuý rung lên vì xúc động".

Loạt ảnh trong hôn lễ của Diệu Thúy - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, trên Instagram cá nhân, Diệu Thúy cũng đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày trọng đại. Người đẹp còn nhắn nhủ gia đình: "Ba mẹ yên tâm, con sẽ hạnh phúc". Trước đó, vào năm 2019, Diệu Thúy tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai người Pháp. Chồng Diệu Thúy hơn cô 2 tuổi và từng là kỹ sư sinh hóa công tác tại một bệnh viện ở Paris (Pháp). Sau đó, anh chuyển sang kinh doanh. Tuy nhiên, đến năm 2021, cô tiết lộ đã chia tay bạn trai người Pháp và giữ mối quan hệ bạn bè. Chính vì vậy, nhiều người không khỏi bất ngờ và ngỡ ngàng khi nữ diễn viên chính thức lên xe hoa.

Hành trình từ một diễn viên trở thành phi công rất khó khăn nhưng cô thấy vui vì đã đạt được mục tiêu bằng chính đam mê và nỗ lực của bản thân - Ảnh: FBNV Nhan sắc rạng rỡ của nữ diễn viên ở tuổi 33 - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, ít ai biết rằng, mặc dù sự nghiệp thuận lợi để trở thành ngôi sao hàng đầu trong lĩnh vực phim ảnh, Diệu Thúy lại rẽ ngang để trở thành phi công khiến nhiều người bất ngờ. Cô đã có bằng lái máy bay theo tổ theo tiêu chuẩn FAA - Mỹ. Diệu Thúy hiện vẫn tiếp tục theo đuổi công việc làm phi công. Cô cũng chia sẻ những hình ảnh tích cực về cuộc sống thường ngày của mình. Từ bỏ sự nổi tiếng, giờ đây khán giả chúc mừng cho nữ diễn viên khi thấy cô có cuộc sống nhiều niềm vui và trải nghiệm thú vị.

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