Hồ Ngọc Hà tiết lộ khoảnh khắc nhận quà 'trái ngược' của 2 con: Lisa tươi cười hào hứng, Leon khóc lóc cầu cứu

Hậu trường 05/11/2022 11:55

Mới đây, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã cùng đăng tải những hình ảnh cực kỳ đáng yêu của hai thiên thần Lisa và Leon nhân dịp sinh nhật.

Cặp song Lisa và Leon là "trái ngọt" tình yêu của Hồ Ngọc Hà Kim Lý. Đây là mối tình được ủng hộ nhiều nhất của "nữ hoàng giải trí" từ trước đến nay. Trải qua quá nhiều biến cố và đổ vỡ hôn nhân, người hâm mộ của nữ ca sĩ luôn cầu chúc cho chuyện tình cảm của cặp đôi sẽ có một cái kết đầy viên mãn.

Mới đây, nhân ngày sinh nhật tròn 2 tuổi của Lisa và Leon, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ loạt ảnh gia đình cùng nhau đi ăn vào tối 4/11. Đặc biệt, trong buổi tiệc còn có cả Subeo góp mặt. Anh cả trong gia đình bế em gái Lisa và được công chúa nhỏ dành cho nụ hôn má ngọt ngào khiến người xem xao xuyến. Còn Leon ngày thường tinh nghịch cũng ngoan ngoãn trong vòng tay của người anh lớn của mình.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ khoảnh khắc nhận quà 'trái ngược' của 2 con: Lisa tươi cười hào hứng, Leon khóc lóc cầu cứu - Ảnh 1
Nhân ngày sinh nhật tròn 2 tuổi của Lisa và Leon, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ loạt ảnh gia đình cùng nhau đi ăn - Ảnh minh họa: Internet
Hồ Ngọc Hà tiết lộ khoảnh khắc nhận quà 'trái ngược' của 2 con: Lisa tươi cười hào hứng, Leon khóc lóc cầu cứu - Ảnh 2Hồ Ngọc Hà tiết lộ khoảnh khắc nhận quà 'trái ngược' của 2 con: Lisa tươi cười hào hứng, Leon khóc lóc cầu cứu - Ảnh 3
Khoảnh khắc cực tình cảm giữa anh cả Subeo và cặp song sinh - Ảnh: IGNV

Chưa dừng lại ở đó, khi về đến nhà, Lisa và Leon còn được ê-kíp làm việc của Hà Hồ tổ chức sinh nhật tưng bừng. Hai nhóc tì được tặng hai "siêu xe" điện cực oách. Một màn tấu hài nữa lại diễn ra. Lisa thích thú và nhanh chóng lái siêu xe đi lòng vòng trong nhà.

Thế nhưng, khi nhìn sang quý tử Leon, ai nấy bật ngửa bởi nhóc tỳ nhất quyết không chịu lên xe vì sợ. Bảo mẫu phải bế và trấn an rồi đặt ú ngồi lên cầm lái. Tuy nhiên, ú vội đứng lên bước ra khỏi siêu xe và bất cẩn té cái ạch. Vậy là con trai út của Hà Hồ la khóc tưng bừng náo loạn cả cái nhà làm bà ngoại vội vãn đến dỗ ngọt.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ khoảnh khắc nhận quà 'trái ngược' của 2 con: Lisa tươi cười hào hứng, Leon khóc lóc cầu cứu - Ảnh 4
Lisa liền "siêu xe" điện cực oách - Ảnh: Chụp màn hình
Hồ Ngọc Hà tiết lộ khoảnh khắc nhận quà 'trái ngược' của 2 con: Lisa tươi cười hào hứng, Leon khóc lóc cầu cứu - Ảnh 5
Leon bật khóc và nhất quyết không chịu lên xe vì sợ - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Hồ Ngọc Hà tiết lộ, do các con đã "có tuổi" rồi nên sinh nhật chỉ làm ấm cúng trong nhà và mong hai con luôn vui vẻ. Hồ Ngọc Hà tâm sự: "Chúc mừng sinh nhật Lisa - Leon. Hãy sống thật vui nhé các con. Vì có tuổi rồi nên sinh nhật gói ghém trong nhà thôi à. Tụi con xin cảm ơn những lời chúc, những yêu thương của mọi người gửi tặng đến Lisa và Leon ạ!".

Kim Lý lại có tâm sự dài hơn của một người cha gửi đến các con. Nam diễn viên trải lòng: "Chúc mừng sinh nhật hai thiên thần của cha. Hai năm qua cứ thế mà trôi qua, yêu thương và niềm vui biết bao. Được làm cha của con là phước lành lớn nhất của cha và cha yêu con vô bờ bến. Công chúa Lisa xinh đẹp hãy mạnh mẽ, thông minh bướng bỉnh như mẹ của con, mãi là cô con gái yêu quý của cha. Leon đầy năng lượng và quyến rũ của cha, chúng ta đã là bạn thân mãi mãi, không cần nói gì thêm".

Hồ Ngọc Hà chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của Lisa và Leon, không quên 'nói xấu' chồng công khai khắp cõi mạng

Hồ Ngọc Hà chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của Lisa và Leon, không quên 'nói xấu' chồng công khai khắp cõi mạng

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng yêu của hai nhóc tỳ Lisa và Leon kèm lời chúc sinh nhật đầy ngọt ngào.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý 2 con của Hà Hồ

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