Hồ Ngọc Hà chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của Lisa và Leon, không quên 'nói xấu' chồng công khai khắp cõi mạng

Mới đây, trên trang Instagram của 2 con, Hồ Ngọc Hà đã tung bộ ảnh chúc mừng sinh nhật 2 tuổi. Trong loạt ảnh, Lisa và Leon được mẹ lên đồ theo style tối giản nhưng tinh tế. Lisa diện đầm trắng bồng bềnh, còn Leon lại chọn sơ mi trắng và quần jean xanh. Cặp sinh đôi này thoải mái thể hiện những biểu cảm đáng yêu nhất thay vì được phụ huynh chỉ đạo diễn xuất. Vì thế, mỗi khung ảnh đều toát lên nét vui tươi chân thật của hai bé.

Đồng thời, bà xã Kim Lý còn kèm lời nhắn nhủ đầy ngọt ngào đến cặp sinh đôi Lisa và Leon. Nữ ca sĩ viết: "Chúc mừng sinh nhật 2 cục cưng Lisa và Leon. Thời gian trôi ngày một nhanh hơn thì phải, mẹ bắt đầu thấy lo quá. Các con đã bắt đầu hiểu mọi thứ xung quanh, muốn được quyết định những gì mình thích. Biết thương nhau và biết cả tranh giành. Thật tự hào khi mẹ được các con lựa chọn làm mẹ của Lisa và Leon. Các con cho mẹ thấy một thế hệ mới vô cùng thông minh, hiểu biết và cá tính. Hãy tận hưởng một tuổi thơ thật ý nghĩa nhé. Mẹ Hà ba Kim và ông bà nội ngoại cùng những người thân bên cạnh không có gì ngoài tình yêu vô điều kiện cho các con. Chỉ mong các con được nuôi dưỡng trong môi trường đầy yêu thương thì sẽ trở thành những đứa trẻ có trái tim yêu thương dành cho mọi người. Bởi cuộc sống ở bất kỳ thế hệ nào, dù thay đổi ra sao thì Tình Yêu sẽ luôn tồn tại, và những người ấm áp, tình cảm, nhân hậu sẽ không bao giờ thiệt thòi điều gì trong đời đâu các thiên thần nhé. Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi 04/11/2022. 2 tuổi rồi, không cần hoành tráng nữa, tổ chức nhỏ trong nhà thôi ạ".