Hồ Ngọc Hà chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của Lisa và Leon, không quên 'nói xấu' chồng công khai khắp cõi mạng

Hậu trường 04/11/2022 11:25

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng yêu của hai nhóc tỳ Lisa và Leon kèm lời chúc sinh nhật đầy ngọt ngào.

Mới đây, trên trang Instagram của 2 con, Hồ Ngọc Hà đã tung bộ ảnh chúc mừng sinh nhật 2 tuổi. Trong loạt ảnh, Lisa và Leon được mẹ lên đồ theo style tối giản nhưng tinh tế. Lisa diện đầm trắng bồng bềnh, còn Leon lại chọn sơ mi trắng và quần jean xanh. Cặp sinh đôi này thoải mái thể hiện những biểu cảm đáng yêu nhất thay vì được phụ huynh chỉ đạo diễn xuất. Vì thế, mỗi khung ảnh đều toát lên nét vui tươi chân thật của hai bé.

Đồng thời, bà xã Kim Lý còn kèm lời nhắn nhủ đầy ngọt ngào đến cặp sinh đôi Lisa và Leon. Nữ ca sĩ viết: "Chúc mừng sinh nhật 2 cục cưng Lisa và Leon. Thời gian trôi ngày một nhanh hơn thì phải, mẹ bắt đầu thấy lo quá. Các con đã bắt đầu hiểu mọi thứ xung quanh, muốn được quyết định những gì mình thích. Biết thương nhau và biết cả tranh giành. Thật tự hào khi mẹ được các con lựa chọn làm mẹ của Lisa và Leon. Các con cho mẹ thấy một thế hệ mới vô cùng thông minh, hiểu biết và cá tính. Hãy tận hưởng một tuổi thơ thật ý nghĩa nhé. Mẹ Hà ba Kim và ông bà nội ngoại cùng những người thân bên cạnh không có gì ngoài tình yêu vô điều kiện cho các con. Chỉ mong các con được nuôi dưỡng trong môi trường đầy yêu thương thì sẽ trở thành những đứa trẻ có trái tim yêu thương dành cho mọi người. Bởi cuộc sống ở bất kỳ thế hệ nào, dù thay đổi ra sao thì Tình Yêu sẽ luôn tồn tại, và những người ấm áp, tình cảm, nhân hậu sẽ không bao giờ thiệt thòi điều gì trong đời đâu các thiên thần nhé. Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi 04/11/2022. 2 tuổi rồi, không cần hoành tráng nữa, tổ chức nhỏ trong nhà thôi ạ".

Hồ Ngọc Hà chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của Lisa và Leon, không quên 'nói xấu' chồng công khai khắp cõi mạng - Ảnh 1Hồ Ngọc Hà chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của Lisa và Leon, không quên 'nói xấu' chồng công khai khắp cõi mạng - Ảnh 2Hồ Ngọc Hà chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của Lisa và Leon, không quên 'nói xấu' chồng công khai khắp cõi mạng - Ảnh 3Hồ Ngọc Hà chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của Lisa và Leon, không quên 'nói xấu' chồng công khai khắp cõi mạng - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà ngọt ngào chúc sinh nhật Lisa và Leon - Ảnh: IGNV

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn nhắn nhủ riêng đến con trai út, cô hài hước bày tỏ: "Cậu thì từ tay, chân, tai ở chỗ nào cũng dày cui. Chắc sau này cậu sướng lắm nhỉ. Đi đâu cũng được các cô các bà yêu thương. Ai cũng gửi tình cảm yêu quý cho cậu, nhất cậu tư".

Còn với công chúa nhỏ của mình, Hà Hồ lại bộc bạch rằng: "Còn con gái yêu cứ bản lĩnh là được. Đàn bà cứ tự chủ thì quan niệm làm đàn bà khổ sẽ không còn đâu nhé. Mình tự quyết định sướng vui trong đời. Nhìn bả cá tính mạnh vậy là mẹ hiểu cái gì vui là bả quan tâm, còn gì hổng vui, phiền phức là bả sẽ nhấn nút xả nhanh hơn mẹ".

Hồ Ngọc Hà chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của Lisa và Leon, không quên 'nói xấu' chồng công khai khắp cõi mạng - Ảnh 5
Nữ ca sĩ không quên 'bóc phốt' chồng mê con hơn mê vợ - Ảnh: FBNV

Dù mừng sinh nhật hai con, Hà Hồ vẫn không quên "bóc phốt" Kim Lý vì mê con hơn mê vợ: "Ba Kim là người hạnh phúc nhất, Ba đã trưởng thành hơn, không còn muốn đi đâu chỉ ở nhà với các con. Mẹ có đi diễn một mình thì cũng được rồi".

Ngay sau đó, những khoảnh khắc này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, mọi người gửi nhiều lời chúc mừng sinh nhật tới cặp song sinh nhà Hà Hồ và Kim Lý.

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