Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng 22 giờ ngày 4/11, tại km204+600 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng từ Hà Nam về Hà Nội, đoạn thuộc địa phận H.Thường Tín (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô con, 1 xe tải và 1 xe đầu kéo. Vụ tai nạn không ghi nhận thương vong nhưng 7 phương tiện bị hư hỏng với nhiều mức độ.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, theo thông tin từ Vietnamnet, ca sĩ Phạm Phương Thảo vẫn chưa hết bàng hoàng. Vào ngày 4/11, chị cùng vài người bạn về Ninh Bình dự đám cưới của ca sĩ Quách Mai Thy. Trên đường trở về Hà Nội, xe của chị và 2 người bạn gặp tai nạn trên đoạn đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Đang ngủ say, Phạm Phương Thảo choàng tỉnh bởi tiếng va đập rất lớn. Lúc mở mắt, ca sĩ thấy túi khí trong xe đồng loạt bung ra còn chiếc xe của mình bị kéo lê đi một đoạn trước khi dừng hẳn.

Tại hiện trường, xe tải đâm vào dải phân cách bên phải cao tốc, xe con hiệu Kia Morning bị biến dạng phần đuôi, xe đầu kéo tông lõm thân một ô tô hiệu Peugeot… Hiện tại, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông.

Ban đầu, có một tai nạn xe hơi xảy ra trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Khi thấy tai nạn giao thông phía trước, người lái xe của Phạm Phương Thảo đã lập tức giảm tốc. Tức thì, một chiếc xe khác vùn vụt từ phía sau đâm liên hoàn 4 chiếc ô tô con, trong đó có xe của chị.

Xe của Phạm Phương Thảo bị móp phần hông sau vụ tai nạn - Ảnh: Vienamnet

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Phạm Phương Thảo xuống xe quan sát 2 vụ tai nạn kinh hoàng. Xe của chị bị móp phần hông trong khi những chiếc khác bị vỡ nát đầu hoặc đuôi xe. Ca sĩ đi từng xe hỏi han các tài xế, may mắn không ai bị thương tích. Chị cũng đến chỗ chiếc xe tải gây tai nạn nhưng không thấy tài xế đâu. Sau đó, chị được cho biết người tài xế đã tạm tránh đi vì sợ. Một lúc sau khi công an đến hiện trường, người này mới trở lại xe.

Sau khi công an đến làm việc và đưa ô tô đi, Phạm Phương Thảo và 2 người bạn mới yên tâm tìm xe xin đi nhờ về Hà Nội. Nữ ca sĩ cảm thấy may mắn vì gặp tai nạn kinh hoàng nhưng chị và mọi người không ai bị thương, còn được người lạ giúp đỡ giữa đêm.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo - Ảnh: Vienamnet

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 ở Nghệ An. Nữ ca sĩ trưởng thành từ đoàn ca múa kịch Hương Sen ở quê nhà. Năm 2003, cô đoạt giải Ba cuộc thi Sao Mai phong cách dân gian và được giải "Ca sĩ được yêu thích nhất". Phạm Phương Thảo là một trong những gương mặt trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2016. Ngoài ca hát, cô sáng tác nhiều ca khúc như Đất mẹ ngày về, Gái Nghệ, Cho em thôi chòng chành, Trăng sáng một mình...