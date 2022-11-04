Chân dung bà xã kém 22 tuổi của NSƯT Công Ninh: Tiết lộ bí quyết giữ lửa hôn nhân sau hơn 10 năm gắn bó

NSƯT Công Ninh luôn giữ sự riêng tư trong chuyện tình cảm bởi vì nam diễn viên muốn bảo vệ vợ và gia đình tránh khỏi những soi mói, điều tiếng từ dư luận.

NSƯT Công Ninh là gương mặt quen thuộc xuất hiện trong nhiều dự án phim ảnh Việt, được khán giả yêu mến với lối diễn chân chất, hiền lành trên màn ảnh nhỏ. Ngoài vai trò diễn viên, đạo diễn, nghệ sĩ Công Ninh hiện còn là Chủ nhiệm khoa Đạo diễn của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trong nhiều năm, nam nghệ sĩ cũng giữ sự riêng tư trong chuyện tình cảm bởi anh muốn bảo vệ vợ và gia đình tránh khỏi những soi mói, điều tiếng từ dư luận.

NSƯT Công Ninh luôn giữ sự riêng tư trong chuyện tình cảm - Ảnh: FBNV Công Ninh kết hôn với nữ diễn viên lồng tiếng Trần Thị Tuyết Vân, kém anh 22 tuổi - Ảnh: FBNV Năm 2012, Công Ninh kết hôn với nữ diễn viên lồng tiếng Trần Thị Tuyết Vân, kém anh 22 tuổi. Dù cũng theo đuổi công việc nghệ thuật như chồng song Tuyết Vân khá kín tiếng. Cô hạn chế chia sẻ về đời tư và cuộc sống hôn nhân. Công Ninh từng nhận xét bà xã Tuyết Vân là một người dễ thương, điềm đạm và kín đáo. Chính điều đó đã khiến nam diễn viên muốn tìm hiểu cô từ buổi đầu gặp gỡ. Tuyết Vân lại chia sẻ rằng mình thích người đàn ông khiến bản thân cảm thấy an toàn. Công Ninh không chỉ khiến cô an tâm mà đặc biệt lại còn đem đến sự hài hước.

Hơn 10 năm kể từ khi kết hôn, do chênh lệch tuổi tác nhiều, nam diễn viên và vợ không ít lần cãi nhau. Nam diễn viên kể cưới vợ lúc cô 28 tuổi - một lứa tuổi còn trẻ và hồn nhiên của đời người con gái. Cả hai vợ chồng tự lường trước những khó khăn khi bước vào đời sống hôn nhân. Tất cả mọi thứ như từ nhận thức, thẩm mỹ, sinh hoạt, đến các mối quan hệ xung quanh... đều có sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, cả hai dần gạt bỏ cái tôi để giữ lửa hạnh phúc theo thời gian. Công Ninh luôn cố gắng nhẫn nhịn, làm người dung hòa để mọi việc được giải quyết êm đẹp. Bé Oscar - con gái 9 tuổi của nam nghệ sĩ như một sợi dây, gắn kết cả hai hơn sau những sóng gió. Con gái 9 tuổi của nam nghệ sĩ như một sợi dây, gắn kết cả hai hơn sau những sóng gió - Ảnh: FBNV NSƯT Công Ninh dành trọn thời gian cho công việc - Ảnh: FBNV Hiện tại, NSƯT Công Ninh dành trọn thời gian cho công việc, vì áp lực cuộc sống không cho phép nên dù có muốn gần gia đình nhiều hơn cũng không thể. Anh từng chia sẻ những lúc đi làm chỉ mong được về đoàn tụ với gia đình hay cảm giác đón con tan học mà khi độc thân không có được. Anh cho rằng trong thời đại ngày nay người phụ nữ sẽ không tủi thân khi người chồng lao đầu vào công việc, mà thay vào đó họ sẽ tự hào, ngưỡng mộ vì người đàn ông của mình vẫn có sức khỏe, được trọng dụng và làm được việc.

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