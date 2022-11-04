Hậu ồn ào của ông xã Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang nhắn nhủ bản thân gây chú ý nhân ngày sinh nhật

Vào ngày 4/1, Lưu Hương Giang đã đón sinh nhật 39 tuổi của mình trên trang cá nhân của mình. Nữ ca sĩn đã đăng bộ ảnh mừng sinh nhật, đồng thời có lời tự nhắn nhủ bản thân rằng: "Happy birthday to me. Tuổi mới tự nhủ thôi thì ta cứ luôn dịu dàng, cho dù đôi lúc thế giới chẳng hề dịu dàng với ta".

Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ diện trang phục vest đen cùng thần thái vô cùng tự tin và vui vẻ. Tuy nhiên, không ít người nhận xét rằng nữ nghệ sĩ khá gầy hơn trước. Song, nhan sắc của bà mẹ 2 con vẫn nhận được nhiều lời khen vì trẻ trung và thăng hạng hơn xưa bội phần. Sau khi đăng tải, Lưu Hương Giang đã nhận nhiều lời chúc từ người thân, bạn bè và cư dân mạng.