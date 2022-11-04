Hậu ồn ào của ông xã Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang nhắn nhủ bản thân gây chú ý nhân ngày sinh nhật

Mới đây, Lưu Hương Giang đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật 39 tuổi của mình trên trang cá nhân.
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Vào ngày 4/1, Lưu Hương Giang đã đón sinh nhật 39 tuổi của mình trên trang cá nhân của mình. Nữ ca sĩn đã đăng bộ ảnh mừng sinh nhật, đồng thời có lời tự nhắn nhủ bản thân rằng: "Happy birthday to me. Tuổi mới tự nhủ thôi thì ta cứ luôn dịu dàng, cho dù đôi lúc thế giới chẳng hề dịu dàng với ta".
Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ diện trang phục vest đen cùng thần thái vô cùng tự tin và vui vẻ. Tuy nhiên, không ít người nhận xét rằng nữ nghệ sĩ khá gầy hơn trước. Song, nhan sắc của bà mẹ 2 con vẫn nhận được nhiều lời khen vì trẻ trung và thăng hạng hơn xưa bội phần. Sau khi đăng tải, Lưu Hương Giang đã nhận nhiều lời chúc từ người thân, bạn bè và cư dân mạng.
Suốt thời gian qua giữa lùm xùm của chồng, Lưu Hương Giang dù im lặng nhưng vẫn bị không ít người "réo tên" vì mối quan hệ với Hồ Hoài Anh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ hoàn toàn kín tiếng, tập trung vào công việc ca hát lẫn chăm sóc gia đình. Cô không đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc này.
Hiện tại, sau những sóng gió, vợ chồng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đã hạnh phúc bên nhau. Nhiều khán giả tò mò không rõ tình trạng hôn nhân của cặp đôi. Tuy nhiên, những người hâm mộ đều mong muốn nữ ca sĩ có một cuộc sống hạnh phúc nhất.