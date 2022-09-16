Giữa 'sóng gió' bủa vây, Lưu Hương Giang mệt mỏi: "Người có chỗ trú, người thì không"

Hậu trường 16/09/2022 15:49

Sau scandal chấn động của Hồ Hoài Anh, mặc dù mọi chuyện đã dần lắng xuống nhưng vết thương lòng của Lưu Hương Giang vẫn chưa thể nguôi ngoai khi cô liên tục đăng những dòng trạng thái đầy tâm sự.

Mới đây, Lưu Hương Giang dường như đang có tâm trạng bất ổn khi than thở rằng: "Khung trời nào chẳng có bão giông, chỉ là người có chỗ trú người thì không…!". Cô đính kèm bức ảnh cận mặt với làn da mịn màng, nụ cười tươi tắn nhưng cố tình che chắn đôi mắt bằng cặp kính đen. 

Giữa 'sóng gió' bủa vây, Lưu Hương Giang mệt mỏi: 'Người có chỗ trú, người thì không' - Ảnh 1
Lưu Hương Giang đăng ảnh bản thân kèm dòng trạng thái tâm trạng.

Không rõ Lưu Hương Giang chia sẻ vu vơ hay lấp lửng điều gì, ngay dưới phần bình luận, fan và bạn bè khá lo lắng cho cô. Nhiều người khuyên cô nên bình tĩnh suy xét kĩ lưỡng để có quyết định tốt nhất cho bản thân. Một số khác lại mong cô cho ai đó một cơ hội để hướng đến điều tích cực.

Giữa 'sóng gió' bủa vây, Lưu Hương Giang mệt mỏi: 'Người có chỗ trú, người thì không' - Ảnh 2

Giữa 'sóng gió' bủa vây, Lưu Hương Giang mệt mỏi: 'Người có chỗ trú, người thì không' - Ảnh 3
Người hâm mộ nhanh chóng để lại bình luận an ủi, động viên Lưu Hương Giang.

Đây không phải là động thái bày tỏ quan điểm đầu tiên của nữ ca sĩ sau ồn ào không đáng có. Cô cũng từng viết trên trang cá nhân rằng sẽ sống cho hiện tại để thấy bình yên, không chán nản hay lo lắng về những chuyện đã qua hoặc sẽ đến.

Giữa 'sóng gió' bủa vây, Lưu Hương Giang mệt mỏi: 'Người có chỗ trú, người thì không' - Ảnh 4
Lưu Hương Giang đã quay lại mạng xã hội và thường xuyên cập nhật ảnh của bản thân và các con nhưng không đả động đến Hồ Hoài Anh.

Sau hơn 2 tháng vướng scandal ở Tây Ban Nha, cuộc sống của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang gần như khép kín vì nhiều xáo trộn lẫn thị phi bủa vây. Gia đình của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã chịu ảnh hưởng không nhỏ từ lùm xùm này. Thay vì giữ im lặng, Lưu Hương Giang đã có những cập nhật mới về bản thân. Cô cũng được nhận nhiều sự động viên của mọi người sau biến cố. Ngược lại với vợ, dù đã trở về nước nhưng Hồ Hoài Anh vẫn chưa xuất hiện trước công chúng và khóa hẳn trang cá nhân.

Giữa 'sóng gió' bủa vây, Lưu Hương Giang mệt mỏi: 'Người có chỗ trú, người thì không' - Ảnh 5

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh là hai nghệ sỹ từng vướng lùm xùm bị bắt vì hành vi quan hệ trái phép tại Tây Ban Nha. Sau khi về nước và trình diện đơn vị công tác là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hồ Hoài Anh đã nhận hình thức kỷ luật là cảnh cáo vì đã vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc của Học viện.

Bên cạnh đó, sau khi có kết luận từ phía Tây Ban Nha, Hội đồng kỷ luật trường sẽ tiếp tục xem xét, cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo, đảm bảo tính nghiêm minh.

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Từ khóa:   Lưu Hương Giang Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang Hồ Hoài Anh

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