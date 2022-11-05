Kim Tử Long hiếm hoi nhắc lại nỗi đau sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân: 'Cứ sáng ngủ dậy lại vào toilet khóc'

Hậu trường 05/11/2022 10:31

NSƯT Kim Tử Long được xem là nam nghệ sĩ đào hoa trong làng cải lương vì anh đã có tới 3 lần kết hôn.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình trò chuyện "Lối ra", NSƯT Kim Tử Long cho biết chẳng ai muốn đổ vỡ nhiều lần đến thế. Nam nghệ sĩ đã có tới 3 lần kết hôn. Tuy nhiên, ở tuổi 56, anh đang rất hạnh phúc với người vợ thứ ba - nghệ sĩ Trinh Trinh. Còn với hai vợ cũ, anh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.

 

Kim Tử Long hiếm hoi nhắc lại nỗi đau sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân: 'Cứ sáng ngủ dậy lại vào toilet khóc' - Ảnh 1
Mỗi lần đổ vỡ hôn nhân, Kim Tử Long lại như rơi xuống vực thẳm - Ảnh: Internet

"Ông vua cải lương" tiết lộ rằng anh gặp người vợ đầu tiên năm 20 tuổi. Song, chuyện tình dài 6 năm với người vợ đầu tiên như "mối tình của chàng trai mới lớn" nên anh chưa có sự chín chắn. Anh chỉ biết mải mê chạy show tại các tụ điểm ca nhạc để kiếm tiền mà không để vợ ở nhà làm gì và chăm con ra sao.

Nam nghệ sĩ tâm sự: "Cô ấy là mối tình đầu, khi tôi còn chưa biết yêu là gì. Tôi đi diễn vở Nàng tiên mẫu đơn và gặp mẹ của Maika (Maika là con gái chung của Kim Tử Long và người vợ đầu tiên). Cô ấy là khán giả xem tôi diễn. Cả hai quen nhau rồi dần dần thích nhau. Khi cô ấy lỡ có bầu thì chúng tôi quyết định kết hôn nhưng 4 năm sau chia tay".

Kim Tử Long hiếm hoi nhắc lại nỗi đau sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân: 'Cứ sáng ngủ dậy lại vào toilet khóc' - Ảnh 2
Nam nghệ sĩ bên cạnh vợ cả - Ảnh: Internet

Khi đã trưởng thành hơn trong tình yêu, Kim Tử Long gặp gỡ người vợ thứ hai - diễn viên Cẩm Tú, em gái danh thủ Hồng Sơn. Cả hai yêu nhau 4 năm rồi mới tổ chức đám cưới vào năm 1998 và có hai con: Hoàng Gia Linh, Hoàng Gia Hân.

Thế nhưng, lần đổ vỡ thứ hai khiến cuộc sống của anh thực sự giống như đang bị rơi xuống vực sâu. Anh bộc bạch: "Ông trời dường như sắp đặt cả rồi khi khiến mối duyên giữa hai chúng tôi kết thúc, cuộc đời rẽ cả hai sang hai lối đi khác nhau. Biến cố hôn nhân xảy ra, tôi không đổ thừa là tại ai, chỉ biết là quãng thời gian đó, lòng tôi đau, cứ sáng ngủ dậy lại vào toilet rồi khóc. Tôi bỏ hát, ai mời đi diễn cũng từ chối vì quá đau buồn, chán nản. Tình trạng ấy kéo dài suốt một năm chúng tôi ly thân, cả hai sống chung một nhà nhưng lại ở hai phòng riêng biệt. Đó không phải là nỗi đau vì phải xa nhau mà tinh thần nặng nề, chuyện con cái… áp lực đủ thứ hết trơn. Tất cả khiến người ta không biết xoay sở thế nào để có thể làm lại từ đầu. Đó chính là thứ khiến người ta đang từ đỉnh cao rơi xuống đáy sâu".

Để tìm "lối thoát' cho bản thân, Kim Tử Long quyết định trở về ở cùng bố mẹ đẻ. Sau 3 năm ly thân, anh và diễn viên Cẩm Tú chính thức chia tay.

Kim Tử Long hiếm hoi nhắc lại nỗi đau sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân: 'Cứ sáng ngủ dậy lại vào toilet khóc' - Ảnh 3
Nghệ sĩ Kim Tử Long bên cạnh người vợ thứ hai, em gái của cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn là Nguyễn Cẩm Tú - Ảnh: Internet

Ở bất cứ cuộc tình nào, Kim Tử Long cũng "trở về con số 0". Nam nghệ sĩ không biết mình có phải là người dại dột hay không nhưng anh luôn tâm niệm rằng, mình giúp người thì sẽ có lúc người giúp mình, có lúc anh bị rơi xuống vực sâu nhưng rồi lại gặp ân nhân đỡ anh dậy đi tiếp. Có lẽ vì sống với suy nghĩ đó mà sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Kim Tử Long vẫn giữa được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với "người cũ".

Kim Tử Long hiếm hoi nhắc lại nỗi đau sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân: 'Cứ sáng ngủ dậy lại vào toilet khóc' - Ảnh 4
Người vợ hiện tại của nghệ sĩ Kim Tử Long là nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh - Ảnh: Internet

Hiện tại, Kim Tử Long rất viên mãn với bến đỗ bình yên cùng người vợ thứ ba - nghệ sĩ Trinh Trinh. Ngoài 3 con với 2 vợ cũ, anh có thêm 2 con với bà xã kém mình 11 tuổi.

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