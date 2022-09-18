NSƯT Kim Tử Long bị “bóc phốt” bỏ mặc con rơi ở Mỹ, để con gái trầm cảm dẫn đến việc tự kết liễu đời, thái độ dửng dưng của nam nghệ sĩ gây ngỡ ngàng

Cụ thể, D.N.V cho biết chuyện tình của chị cô (tên Dung sống ở California, Mỹ) và "Ông hoàng cải lương" bắt đầu từ khi nam nghệ sĩ qua Mỹ biểu diễn vào những năm 2000. Ở thời điểm đó, Kim Tử Long đã ly hôn và sống như vợ chồng với chị Dung mỗi lần qua Mỹ biểu diễn.

Mới đây, vào ngày 14/9, mạng xã hội xôn xao trước 1 bài viết của 1 tài khoản có tên D.N.V tố NSƯT Kim Tử Long có con rơi ở Mỹ nhưng không chịu trách nhiệm. Theo đó, người này cho biết con gái NSƯT Kim Tử Long cũng là cháu gái ruột của mình, sẵn sàng cung cấp thêm thông tin cho truyền thông bao gồm hình ảnh và chịu trách nhiệm trước những lời mình nói.

Bài viết của D.N.V cũng tiết lộ cả 2 đã có 1 người con gái chung, NSƯT Kim Tử Long cũng thường xuyên hẹn gặp 2 mẹ con nhưng sau đó lại tránh né. Người này cung cấp loạt bức ảnh chụp chung rất thân mật của 3 người như 1 gia đình.

“Vào năm 2003 chị Dung mang thai và sanh một bé gái, Kim tử Long hứa hẹn với chị Dung là sẽ quay lại thăm mẹ con chị ấy thường xuyên. Thế nhưng anh ta về nước và không bao giờ quay lại gặp chị và con gái. Mỗi lần qua Mỹ diễn anh ta luôn né tránh không gặp chị Dung. Chị ấy có về Việt Nam tìm gặp anh ta nhưng anh ta luôn né tránh chị ấy.

Từ ngày Kim Tử Long bỏ đi chị ấy không màng gì cuộc sống, suốt ngày khóc thương và xem cải lương những tuồng anh ta đóng. Dần dần chị ấy bệnh nặng, hai chân ko đi dc phải ngồi xe lăn. Hai mắt chị ấy bị mù không còn thấy đường.”

Cũng vì lẽ đó, chị D.N.V cho biết con gái chung của hai người đã bị trầm cảm dẫn đến tuyệt vọng và uống thuốc tự vẫn khi chỉ còn 4 tháng nữa là tròn 18 tuổi: "Cháu bé lớn lên không có cha, mẹ lại ốm đau mù loà không ai chăm sóc, che chở. Cháu mong được gặp cha một lần vì mẹ cháu luôn nói với cháu là Ba sẽ qua tìm gặp con…. Cháu chờ mỏi mòn năm này qua năm khác.

Dần dần cháu bị trầm cảm, luôn cảm thấy tuyệt vọng và không còn tin tưởng vào cuộc sống. Cháu đã uống thuốc và kết thúc cuộc sống lúc còn 4 tháng nữa là tròn 18 tuổi".

Chị D.N.V bức xúc trước thái độ của Kim Tử Long. (Ảnh: FB D.N.V)

Thậm chí tài khoản này còn cho hay, khi cháu cô mất, cô đã nhắn tin cho Kim Tử Long nhưng lại nhận về được một thái độ vô cùng khó tin: “Lúc cháu mất mình đã nhắn tin cho Kim Tử Long biết nhưng anh ta vờ đi như không quen biết nên mình có nói “nếu anh khôngliên lạc với chị của tôi thì tôi sẽ đưa chuyện này lên mạng xã hội”

Ngày sau chị Dung liên lạc được với Kim Tử Long và bị anh ta trách là ”sao con mất em không cho anh biết? sao lâu rồi em không liên lạc với anh? thương con của mình quá…” xong thì từ đó không còn biết gì về anh ta nữa. Anh ta vẫn tham gia livestream bán hàng vui vẻ, vẫn tham gia gameshow và nói về đạo lý làm cha, làm con người”…

Tài khoản trên cùng tung hình ảnh cô gái quá cố được cho là con rơi của NSƯT Kim Tử Long. (Ảnh: FB D.N.V)

Ông hoàng cải lương - Kim Tử Long vẫn thoải mái livestream bán hàng như chưa có chuyện gì xảy ra khiến khán giả ngỡ ngàng. (Ảnh: FB Kim Tử Long)

Bài tố cáo NSƯT Kim Tử Long sau khi chia sẻ đã gây bão mạng xã hội, tuy nhiên phía NSƯT Kim Tử Long không hề có phản ứng nào về sự việc này. "Ông hoàng cải lương" đã từ chối trả lời vì câu chuyện không hay này, trái lại trên trang Facebook cá nhân nam nghệ sĩ vẫn thoải mái livestream bán hàng. Nam nghệ sĩ vẻ mặt tươi cười như không hề có chuyện gì xảy ra khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.