Hậu ồn ào xét duyệt NSND, Kim Tử Long 'cúi đầu xin lỗi' khán giả và khẳng định một điều về con người thật của mình

Hậu trường 18/08/2022 11:22

Mới đây, NSƯT Kim Tử Long đã phát sóng trực tiếp và gửi lời xin lỗi đến khán giả về ồn ào xét duyệt NSND.

Vào tối ngày 17/8, trên trang cá nhân, NSƯT Kim Tử Long đã có buổi livestream để trần tình về những lùm xùm liên quan đến việc xét duyệt NSND. Cụ thể, nam nghệ sĩ cho biết anh đã bày tỏ bức xúc cá nhân không được xét duyệt hồ sơ NSND từ Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM trước đó.

Nam nghệ sĩ bức xúc đặt câu hỏi: "Tại sao tôi bị trượt trong danh sách gửi đi từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng như UBND TP.HCM đến Bộ để được xét duyệt NSND. Tôi cũng muốn hỏi tại sao tôi không được xét duyệt vào danh sách, tôi đã bị lỗi gì? Tôi không được cái gì, thiếu cái gì mà không nằm trong danh sách gửi ra Bộ xét duyệt NSND".

Tuy nhiên, một số khán giả đã hiểu lầm quan điểm của Kim Tử Long và cho rằng anh đang có thái độ ganh tị với những đồng nghiệp đã được xét duyệt danh hiệu.

Hậu ồn ào xét duyệt NSND, Kim Tử Long 'cúi đầu xin lỗi' khán giả và khẳng định một điều về con người thật của mình - Ảnh 1
NSƯT Kim Tử Long xin lỗi khán giả trên sóng livestream - Ảnh: Chụp màn hình

 

Ngay sau đó, NSƯT Kim Tử Long quy phần lỗi về mình, thừa nhận những phát ngôn trong lúc bức xúc đã khiến khán giả hiểu lầm, phật lòng. Song, anh khẳng định không hề có chuyện tị nạnh với đồng nghiệp.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Long xin thưa rằng Long chưa bao giờ muốn so sánh hay ganh tị với các nghệ sĩ được xét duyệt danh hiệu NSND. Cuộc đời làm nghệ thuật của tôi bây giờ chỉ mong muốn làm sao để có thể giúp đỡ các bạn trẻ đam mê cải lương và tạo chỗ đứng cho các bạn trong lòng khán giả, có thêm nhiều đất diễn, thu nhập để nuôi gia đình. Tôi chỉ muốn biết mình bị gì mà bị đánh trượt hồ sơ. Trong khi Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM lại không cho biết câu trả lời thỏa đáng. Tôi muốn được giải đáp để rút ra bài học chứ không hề có ý đụng chạm đồng nghiệp được xét tặng danh hiệu. Đối với các cô chú lớn tuổi lại càng không”.

Hậu ồn ào xét duyệt NSND, Kim Tử Long 'cúi đầu xin lỗi' khán giả và khẳng định một điều về con người thật của mình - Ảnh 2
Nam nghệ sĩ cúi đầu xin lỗi vì những ồn ào vừa qua - Ảnh: Cắt từ clip

Về tin đồn Kim Tử Long trượt xét duyệt NSND vì quá khứ đánh bạc, nam nghệ sĩ một lần nữa đính chính về việc này trong buổi livestream. Anh tâm sự: "Long cũng đã giải trình đó là 1 điều vô tình, chứ Long không phải là một con nghiện cờ bạc. Một lần nữa Long xin cúi đầu xin lỗi tất cả khán giả, những người luôn đồng hành cũng như những người chê bai Long về việc xảy ra ở Vĩnh Long. Vô tình hay cố ý thì Long cũng làm hình ảnh của Long không đẹp trong mắt của những khán giả".

 

Ngoài ra, NSƯT Kim Tử Long cũng rất buồn lòng khi nhìn thấy những thông tin, bình luận bàn tán rằng nguyên nhân anh trượt danh hiệu NSND vì có nhiều đời vợ. Giọng ca sinh năm 1966 cho biết những ngày qua anh đã rất lo lắng và cảm thấy không an lòng khi sự việc này làm mất đi tình cảm của khán giả dành cho anh. Song, cuộc sống riêng tư của anh và gia đình cũng bị đảo lộn. Vì vậy, NSƯT Kim Tử Long cũng không muốn đẩy câu chuyện đi xa thêm nữa.

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