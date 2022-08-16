NSƯT Kim Tử Long cho biết không can tâm nếu như ồn ào cờ bạc là lý do khiến anh bị trượt danh hiệu NSND.

Những ngày vừa qua, danh sách các nghệ sĩ trượt đề cử danh hiệu NSND gây nhiều sự chú ý của khán giả. Đáng chú, trong một livestream trên trang cá nhân, “ông hoàng cải lương” Kim Tử Long liên tục bày tỏ thái độ bức xúc về việc bị trượt khỏi danh sách đề cử này mà không rõ lý do. Cụ thể, trong buổi phát trực tiếp, nam nghệ sĩ đặt ra 1 loạt câu hỏi thắc mắc: “Tại sao tôi bị trượt trong danh sách gửi đi từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng như UBND TP.HCM đến Bộ để được xét duyệt NSND. Tôi cũng muốn hỏi tại sao tôi không được xét duyệt vào danh sách, tôi đã bị lỗi gì? Tôi không được cái gì, thiếu cái gì mà không nằm trong danh sách gửi ra Bộ xét duyệt NSND”. Kim Tử Long bày tỏ bức xúc trên livestream khi bị trượt khỏi danh sách đề cử danh hiệu NSND - Ảnh: Cắt từ clip Những quan điểm thẳng thắn của NSƯT Kim Tử Long ngay sau đó đã gây ra nhiều bàn tán xôn xao. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng, scandal đánh bạc trong quá khứ của nam nghệ sĩ chính là nguyên nhân khiến Kim Tử Long “trượt khỏi” danh sách xét duyệt.

Liên quan đến ý kiến này, mới đây, trả lời với truyền thông, “ông hoàng cải lương” lần đầu lên tiếng phân trần về ồn ào đánh bạc năm nào và khẳng định: “Sau khi làm rõ thì tòa án đã cấp giấy nói miễn phạt và tôi không đóng một đồng tiền phạt nào". Tuy nhiên, hành động tuyên bố “trắng án” này lại không được truyền thông đưa tin để minh oan cho mình khiến nhiều người hiểu lầm. Do vậy, NSƯT Kim Tử Long cho biết không can tâm nếu như ồn ào cờ bạc là lý do khiến anh bị trượt danh hiệu NSND. Nam nghệ sĩ làm rõ về ồn ào đánh bạc năm xưa là ảnh hưởng đến danh tiếng - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, nghệ sĩ Kim Tử Long cũng khẳng định anh không hổ thẹn khi trượt danh hiệu NSND vì đã dồn hết sức cống hiến cho nghệ thuật và nguyện không làm khán giả thất vọng: “Lại là danh hiệu! Không gì phải buồn cả! Không thẹn với lòng là mình đã cống hiến và không ngừng nỗ lực dành tuổi thanh xuân và cả cuộc đời cho nghệ thuật sân khấu cải lương. Việc bây giờ phải làm là mình phải chứng minh tôi là nghệ sĩ của Nhân Dân. Thoại Mỹ và những nghệ sĩ đã và đang cống hiến sẽ luôn làm tròn những gì mà Đảng và nhà nước giao phó. Nguyện sẽ không phụ lòng hàng triệu khán giả đã tin tưởng và luôn theo dõi từng bước chân của chúng tôi trên con đường nghệ thuật! Chúc mừng các bạn trẻ đã dành được danh hiệu cao quý Nghệ sĩ ưu tú – Nghệ sĩ nhân dân”.

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