Những ngày vừa qua, danh sách các nghệ sĩ trượt đề cử danh hiệu NSND gây nhiều sự chú ý của khán giả. Đáng chú, trong một livestream trên trang cá nhân, “ông hoàng cải lương” Kim Tử Long liên tục bày tỏ thái độ bức xúc về việc bị trượt khỏi danh sách đề cử này mà không rõ lý do. Cụ thể, trong buổi phát trực tiếp, nam nghệ sĩ đặt ra 1 loạt câu hỏi thắc mắc: “Tại sao tôi bị trượt trong danh sách gửi đi từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng như UBND TP.HCM đến Bộ để được xét duyệt NSND. Tôi cũng muốn hỏi tại sao tôi không được xét duyệt vào danh sách, tôi đã bị lỗi gì? Tôi không được cái gì, thiếu cái gì mà không nằm trong danh sách gửi ra Bộ xét duyệt NSND”.

Liên quan đến ý kiến này, mới đây, trả lời với truyền thông, “ông hoàng cải lương” lần đầu lên tiếng phân trần về ồn ào đánh bạc năm nào và khẳng định: “Sau khi làm rõ thì tòa án đã cấp giấy nói miễn phạt và tôi không đóng một đồng tiền phạt nào". Tuy nhiên, hành động tuyên bố “trắng án” này lại không được truyền thông đưa tin để minh oan cho mình khiến nhiều người hiểu lầm. Do vậy, NSƯT Kim Tử Long cho biết không can tâm nếu như ồn ào cờ bạc là lý do khiến anh bị trượt danh hiệu NSND.