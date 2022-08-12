Kim Tử Long bức xúc khi trượt danh sách xét duyệt NSND mà không rõ lý do vì sao

Hậu trường 12/08/2022 19:39

NSƯT Kim Tử Long đã nhiều lần gửi đơn lên Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để hỏi về lý do vì sao anh lại không được xét duyệt danh hiệu NSND nhưng chỉ nhận về những câu trả lời khó hiểu.

Vào tối ngày 11/8 vừa qua, NSƯT Kim Tử Long đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một video trình bày quan điểm của anh về vấn đề xét duyệt NSND. Nam nghệ sĩ cho hay, anh vô cùng bất ngờ khi nhiều cái tên gạo cội trong ngành cải lương lại trượt danh sách này, trong đó có trường hợp của NSƯT Lê Thiện, NSƯT Thanh Nguyệt, NSƯT Thoại Mỹ là đã gây chú ý trong thời gian qua.

kim tu long 1
NSƯT Kim Tử Long bứt xúc khi mình bị trượt danh sách xét duyệt NSND mà không rõ lý do - Ảnh: Chụp màn hình

“Tại sao tôi bị trượt trong danh sách gửi đi từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng như UBND TP.HCM đến Bộ để được xét duyệt NSND. Tôi cũng muốn hỏi tại sao tôi không được xét duyệt vào danh sách, tôi đã bị lỗi gì? Tôi không được cái gì, thiếu cái gì mà không nằm trong danh sách gửi ra Bộ xét duyệt NSND." - Kim Tử Long nói trong video.

Tuy nhiên, khi nhận được câu trả lời từ các đơn vị này, Kim Tử Long đã vô cùng bức xúc bởi những phản hồi này rất khó hiểu: “Cuối cùng, tôi chỉ nhận được câu trả lời là do Hội đồng duyệt, trong đó có anh Trần Ngọc Giàu. Tôi muốn hỏi anh Trần Ngọc Giàu tại sao nhưng tất cả đều không trả lời, chỉ nói đó là quyền quyết định của Hội đồng.

Hãy cho biết lý do tại sao Thoại Mỹ, Lê Thiện, Thanh Nguyệt… không được nằm trong danh sách xét duyệt NSND? Vậy thì có công bằng với tôi không, có công bằng với những người nghệ sĩ như Châu Thanh, Phượng Hằng, Cẩm Tiên đều không có trong danh sách gửi ra ngoài Bộ”.

kim tu long 2
NSƯT Kim Tử Long có khoảng 40 năm hoạt động nghệ thuật, là tên tuổi gạo cội trong làng cải lương miền Nam - Ảnh: Internet

Trao đổi với Thanh Niên, NSƯT Kim Tử Long tiết lộ rằng anh và NSƯT Thoại Mỹ cùng nhau làm hồ sơ xét duyệt NSND một lượt, nhưng cả hai không may đều trượt. Sau đó, hai người cùng làm hồ sơ gửi lên Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để xét duyệt lại. Tuy nhiên, chỉ có một mình Thoại Mỹ là được tái xét duyệt, vì vậy anh đã làm đơn lên đơn vị này một lần nữa để hỏi về lý do, nhằm khắc phục những thiếu sót của bản thân trong thời gian tới. Nhưng câu trả lời mà nam tài tử nhận được là "không cần biết tại sao".

kim tu long 3
Nghệ sĩ Kim Tử Long và Thoại Mỹ từng làm hồ sơ xét NSND một lượt, nhưng chỉ có Thoại Mỹ được xét duyệt đợt này - Ảnh: Internet

Nói về việc bản thân gửi hồ sơ xét duyệt khi chưa đủ tiêu chuẩn về huy chương, NSƯT Kim Tử Long cho biết quy định này là của những năm trước nên anh có bị loại cũng không sao, nhưng quy chế lần này lại khác. Anh nói: "Nhưng đợt này, quy chế đã không còn nhắm vào huy chương nữa. Mà quan trọng là sự lan tỏa và số năm cống hiến của người nghệ sĩ, họ có còn hoạt động nữa không”.

Con nuôi Kim Tử Long trút tràng tâm sự xúc động về góc khuất và con người thật của NSƯT Hoài Linh

Con nuôi Kim Tử Long trút tràng tâm sự xúc động về góc khuất và con người thật của NSƯT Hoài Linh

Dòng trạng thái của con nuôi Kim Tử Long khiến dân tình không khỏi xúc động khi tiết lộ thêm tính cách đặc biệt này của NSƯT Hoài Linh.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Tử Long NSƯT Kim Tử Long NSƯT Thoại Mỹ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An