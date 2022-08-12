NSƯT Kim Tử Long đã nhiều lần gửi đơn lên Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để hỏi về lý do vì sao anh lại không được xét duyệt danh hiệu NSND nhưng chỉ nhận về những câu trả lời khó hiểu.

Vào tối ngày 11/8 vừa qua, NSƯT Kim Tử Long đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một video trình bày quan điểm của anh về vấn đề xét duyệt NSND. Nam nghệ sĩ cho hay, anh vô cùng bất ngờ khi nhiều cái tên gạo cội trong ngành cải lương lại trượt danh sách này, trong đó có trường hợp của NSƯT Lê Thiện, NSƯT Thanh Nguyệt, NSƯT Thoại Mỹ là đã gây chú ý trong thời gian qua. NSƯT Kim Tử Long bứt xúc khi mình bị trượt danh sách xét duyệt NSND mà không rõ lý do - Ảnh: Chụp màn hình “Tại sao tôi bị trượt trong danh sách gửi đi từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng như UBND TP.HCM đến Bộ để được xét duyệt NSND. Tôi cũng muốn hỏi tại sao tôi không được xét duyệt vào danh sách, tôi đã bị lỗi gì? Tôi không được cái gì, thiếu cái gì mà không nằm trong danh sách gửi ra Bộ xét duyệt NSND." - Kim Tử Long nói trong video.

Tuy nhiên, khi nhận được câu trả lời từ các đơn vị này, Kim Tử Long đã vô cùng bức xúc bởi những phản hồi này rất khó hiểu: “Cuối cùng, tôi chỉ nhận được câu trả lời là do Hội đồng duyệt, trong đó có anh Trần Ngọc Giàu. Tôi muốn hỏi anh Trần Ngọc Giàu tại sao nhưng tất cả đều không trả lời, chỉ nói đó là quyền quyết định của Hội đồng. Hãy cho biết lý do tại sao Thoại Mỹ, Lê Thiện, Thanh Nguyệt… không được nằm trong danh sách xét duyệt NSND? Vậy thì có công bằng với tôi không, có công bằng với những người nghệ sĩ như Châu Thanh, Phượng Hằng, Cẩm Tiên đều không có trong danh sách gửi ra ngoài Bộ”.

NSƯT Kim Tử Long có khoảng 40 năm hoạt động nghệ thuật, là tên tuổi gạo cội trong làng cải lương miền Nam - Ảnh: Internet Trao đổi với Thanh Niên, NSƯT Kim Tử Long tiết lộ rằng anh và NSƯT Thoại Mỹ cùng nhau làm hồ sơ xét duyệt NSND một lượt, nhưng cả hai không may đều trượt. Sau đó, hai người cùng làm hồ sơ gửi lên Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để xét duyệt lại. Tuy nhiên, chỉ có một mình Thoại Mỹ là được tái xét duyệt, vì vậy anh đã làm đơn lên đơn vị này một lần nữa để hỏi về lý do, nhằm khắc phục những thiếu sót của bản thân trong thời gian tới. Nhưng câu trả lời mà nam tài tử nhận được là "không cần biết tại sao". Nghệ sĩ Kim Tử Long và Thoại Mỹ từng làm hồ sơ xét NSND một lượt, nhưng chỉ có Thoại Mỹ được xét duyệt đợt này - Ảnh: Internet Nói về việc bản thân gửi hồ sơ xét duyệt khi chưa đủ tiêu chuẩn về huy chương, NSƯT Kim Tử Long cho biết quy định này là của những năm trước nên anh có bị loại cũng không sao, nhưng quy chế lần này lại khác. Anh nói: "Nhưng đợt này, quy chế đã không còn nhắm vào huy chương nữa. Mà quan trọng là sự lan tỏa và số năm cống hiến của người nghệ sĩ, họ có còn hoạt động nữa không”.

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