Loạt ảnh hiếm hoi thời trai trẻ của NSƯT Kim Tử Long khiến dân tình phát sốt: Ngoại hình điển trai chuẩn nam thần

Hậu trường 15/09/2022 14:49

Hình ảnh thời trẻ của 'Ông hoàng cải lương' Kim Tử Long vừa được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dân tình phát sốt. Ngoại hình đắt giá từng một thời khiến khán giả nữ si mê.

Được mệnh danh là "Ông hoàng cải lương" của làng giải trí Việt những thập niên 80s 90s, NSƯT Kim Tử Long nổi đình nổi đám nhờ vẻ ngoài điển trai và tài ca diễn khó ai sánh bằng. Nhiều vỡ tuồng gắn liền với ông như: Y Ban và nàng tiên, Nàng tiên Mẫu Đơn, Mã Siêu báo phụ thù, Xử án Phi Giao, Tiết Ứng Luông... Bên cạnh đó, ông còn cực thành danh ở lĩnh vực ca nhạc với series Mưa bụi.

Loạt ảnh hiếm hoi thời trai trẻ của NSƯT Kim Tử Long khiến dân tình phát sốt: Ngoại hình điển trai chuẩn nam thần - Ảnh 1
"Ông hoàng cải lương" Kim Tử Long gây sốc sắc vóc chuẩn nam thần.(Ảnh: FC NSƯT Kim Tử Long)

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xoa lan truyền nhau những hình ảnh hiếm hoi thời trai trẻ của NSƯT Kim Tử Long. Nhìn vào loạt ảnh, công chúng phải xuýt xoa với diện mạo của nam nghệ sĩ thời bấy giờ. Ngay lập tức, những hình ảnh này gây sốt cộng đồng mạng. Bởi nam nghễ sĩ quá điển trai, nam tính, lãng tử. So với thời điểm hiện tại,  ngoại hình NSƯT Kim Tử Long không thay đổi quá nhiều.

Loạt ảnh hiếm hoi thời trai trẻ của NSƯT Kim Tử Long khiến dân tình phát sốt: Ngoại hình điển trai chuẩn nam thần - Ảnh 2

NSƯT Kim Tử Long thời son trẻ điển trai và tuấn tú khó cưỡng. (Ảnh: FC NSƯT Kim Tử Long)

Theo đó, NSƯT Kim Tử Long ngày ấy sở hữu ngoại hình điển trai, thư sinh với những đường nét tuấn tú khó cưỡng. Cộng hưởng với tài nghệ, ông dễ dàng tỏa sáng hơn. Phải thừa nhận với ngoại hình đắt giá này, công chúng hoàn toàn dễ hiểu chuyện khán giả nữ một thời si mê nam nghệ sĩ như điếu đổ.

 Loạt ảnh hiếm hoi thời trai trẻ của NSƯT Kim Tử Long khiến dân tình phát sốt: Ngoại hình điển trai chuẩn nam thần - Ảnh 3

Loạt ảnh hiếm hoi thời trai trẻ của NSƯT Kim Tử Long khiến dân tình phát sốt: Ngoại hình điển trai chuẩn nam thần - Ảnh 4
Sở hữu vẻ ngoài hào hoa cùng tài ca hát nên NSƯT Kim Tử Long từng là người tình trong mộng của nhiều người. (Ảnh: FC NSƯT Kim Tử Long)

 Loạt ảnh hiếm hoi thời trai trẻ của NSƯT Kim Tử Long khiến dân tình phát sốt: Ngoại hình điển trai chuẩn nam thần - Ảnh 5

 Loạt ảnh hiếm hoi thời trai trẻ của NSƯT Kim Tử Long khiến dân tình phát sốt: Ngoại hình điển trai chuẩn nam thần - Ảnh 6

Loạt ảnh hiếm hoi thời trai trẻ của NSƯT Kim Tử Long khiến dân tình phát sốt: Ngoại hình điển trai chuẩn nam thần - Ảnh 7

Loạt ảnh hiếm hoi thời trai trẻ của NSƯT Kim Tử Long khiến dân tình phát sốt: Ngoại hình điển trai chuẩn nam thần - Ảnh 8
Thời son trẻ nhiều khán giả, đặc biệt khán giả nữ si mê Kim Tử Long (Ảnh: FC NSƯT Kim Tử Long)
Loạt ảnh hiếm hoi thời trai trẻ của NSƯT Kim Tử Long khiến dân tình phát sốt: Ngoại hình điển trai chuẩn nam thần - Ảnh 9
Gần U60 nhưng NSƯT Kim Tử Long vẫn giữ được dáng vẻ tuấn tý phong độ của mình. (Ảnh: FB Kim Tử Long)

Hiện tại, gần U60 nhưng NSƯT Kim Tử Long vẫn giữ được dáng vẻ tuấn tú của mình, nhiều khán giả nhận xét, càng có tuổi NSƯT Kim Tử Long càng phong độ "bảo lưu" vẻ đẹp chuẩn nam thần. Nam nghệ sĩ thường xuyên làm mới bản thân qua cách ăn mặc lẫn kiểu tóc. Ở hiện tại, NSƯT Kim Tử Long đang sống hạnh phúc bên bà xã thứ 3 kém 11 tuổi là cô đào Trinh Trinh. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Kim Tử Long còn bận rộn với công việc kinh doanh. Ngôi sao cải lương hiện đang làm chủ hai nhà hàng buffet, một spa, một quán cà phê. 

Hậu ồn ào xét duyệt NSND, Kim Tử Long 'cúi đầu xin lỗi' khán giả và khẳng định một điều về con người thật của mình

Hậu ồn ào xét duyệt NSND, Kim Tử Long 'cúi đầu xin lỗi' khán giả và khẳng định một điều về con người thật của mình

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