Loạt ảnh hiếm hoi thời trai trẻ của NSƯT Kim Tử Long khiến dân tình phát sốt: Ngoại hình điển trai chuẩn nam thần

Được mệnh danh là "Ông hoàng cải lương" của làng giải trí Việt những thập niên 80s 90s, NSƯT Kim Tử Long nổi đình nổi đám nhờ vẻ ngoài điển trai và tài ca diễn khó ai sánh bằng. Nhiều vỡ tuồng gắn liền với ông như: Y Ban và nàng tiên, Nàng tiên Mẫu Đơn, Mã Siêu báo phụ thù, Xử án Phi Giao, Tiết Ứng Luông... Bên cạnh đó, ông còn cực thành danh ở lĩnh vực ca nhạc với series Mưa bụi.

"Ông hoàng cải lương" Kim Tử Long gây sốc sắc vóc chuẩn nam thần.(Ảnh: FC NSƯT Kim Tử Long)

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xoa lan truyền nhau những hình ảnh hiếm hoi thời trai trẻ của NSƯT Kim Tử Long. Nhìn vào loạt ảnh, công chúng phải xuýt xoa với diện mạo của nam nghệ sĩ thời bấy giờ. Ngay lập tức, những hình ảnh này gây sốt cộng đồng mạng. Bởi nam nghễ sĩ quá điển trai, nam tính, lãng tử. So với thời điểm hiện tại, ngoại hình NSƯT Kim Tử Long không thay đổi quá nhiều.