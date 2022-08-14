Theo nhiều người, lý do khiến giọng ca vở diễn Phụng Nghi Đình bị trượt danh hiệu là bởi trong quá khứ, nam nghệ sĩ này từng dính vào ồn ào đánh bạc.

Vừa qua, nghệ sĩ Kim Tử Long gây chú ý khi chia sẻ quan điểm cá nhân về vấn đề xét duyệt Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT). Theo nam nghệ sĩ, anh buồn vì công sức lao động nghệ thuật của mình và một số đồng nghiệp không được ghi nhận đúng. Anh nói không rõ lý do bị trượt danh sách xem xét NSND và thu hút sự chú ý của công chúng.

Trong clip, nam nghệ sĩ cải lương phân trần: "Như việc ở Vĩnh Long, tôi bị vướng vào chuyện cờ bạc đó là chuyện vô tình chứ không phải cố ý. Tòa án Vĩnh Long cũng đã ra văn bản quyết định là tôi vô tình, miễn hình phạt tôi có tội, giấy tờ vẫn còn ở đây.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip của Kim Tử Long với nội dung: "Tôi bị vướng vào cờ bạc ở Vĩnh Long là sự vô tình chứ không phải cố ý".

Truyền thông đưa tin tôi bị bắt mà không đề ngày tháng, có phải là tội cho tôi không. Tôi rất đau, tôi buồn lắm. Sao người ta có thể tàn nhẫn như vậy được. Trong cuộc đời không ai thuận buồm xuôi gió, không ai không có sai lầm. Nhưng nếu có sai lầm họ biết sửa sai thì cũng nên mở rộng vòng tay đón họ về. Đó là nhân đức thiện của con người".

Theo Kim Tử Long, có lẽ vì ồn ào này mà phía Sở không xét anh vào danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần 10 gửi lên Bộ. Điều này khiến anh không cam tâm: "Tôi nghĩ chắc có lẽ điều đó, tôi có nghe thông tin tôi vướng vào cái đó. Nếu thật như vậy thì tôi không phục. Con người ai không mắc lỗi, nếu họ cố ý cố tình mà quy tội thì còn chấp nhận, tôi vô tình mà?".

Nam nghệ sĩ cảm thấy không phục nếu vì scandal năm xưa khiến anh không được xét tặng NSND. Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây 9 năm, vụ việc nghệ sĩ Kim Tử Long bị bắt quả tang tại một sòng bạc đã gây chấn động showbiz. Theo đó, vào tháng 6/2013, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) đã ập xuống sà lan đậu trên sông trước một đám cưới ở xã Tích Thiện. Có 27 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, trong đó có nghệ sĩ Kim Tử Long. Tại thời điểm bị cơ quan công an phát hiện, ngôi sao cải lương kỳ cựu bỏ trong túi quần hơn 78 triệu đồng và túi xách riêng có 257 triệu đồng.

Nghệ sĩ Kim Tử Long khai nhận chỉ tham gia đánh 3 ván với số tiền lần lượt là 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Kết quả ván 1, 2 thua, ván thứ 3 thắng. Việc tham gia đánh bạc, nam nghệ sĩ cho biết là do tình cờ. Sau khi hát ở đám cưới xong, anh đi xuống sà lan tìm tài xế ô tô. Tại đây, nhiều người hâm mộ đề nghị anh tham gia với ý định góp vui, không nhằm mục đích sát phạt.

Số tiền lớn mà Kim Tử Long giữ bên mình được chính chủ xác nhận là tiền mua nhà. Liên quan đến vụ việc, TAND Vĩnh Long đã xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc đã tuyên miễn hình phạt phạt tiền 30 triệu đồng đối với nghệ sĩ Kim Tử Long.