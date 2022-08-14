Kim Tử Long 'không phục' nếu vì ồn ào cờ bạc năm xưa mà không được xét NSND: 'Đó là sự vô tình không phải cố ý'

Hậu trường 14/08/2022 14:34

Nghệ sĩ Kim Tử Long cho rằng, việc anh bị bắt vì liên quan đến cờ bạc năm xưa chỉ là sự vô tình. Anh 'không phục' nếu vì lý do này mà không được xét danh hiệu NSND.

Vừa qua, nghệ sĩ Kim Tử Long gây chú ý khi chia sẻ quan điểm cá nhân về vấn đề xét duyệt Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT). Theo nam nghệ sĩ, anh buồn vì công sức lao động nghệ thuật của mình và một số đồng nghiệp không được ghi nhận đúng. Anh nói không rõ lý do bị trượt danh sách xem xét NSND và thu hút sự chú ý của công chúng.

Theo nhiều người, lý do khiến giọng ca vở diễn Phụng Nghi Đình bị trượt danh hiệu là bởi trong quá khứ, nam nghệ sĩ này từng dính vào ồn ào đánh bạc. 

Kim Tử Long 'không phục' nếu vì ồn ào cờ bạc năm xưa mà không được xét NSND: 'Đó là sự vô tình không phải cố ý' - Ảnh 1
Kim Tử Long không rõ lý do trượt danh sách xem xét NSND, nhưng theo nhiều người có thể vì scandal đánh bạc trong quá khứ là nguyên nhân chính. Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip của Kim Tử Long với nội dung: "Tôi bị vướng vào cờ bạc ở Vĩnh Long là sự vô tình chứ không phải cố ý".

Trong clip, nam nghệ sĩ cải lương phân trần: "Như việc ở Vĩnh Long, tôi bị vướng vào chuyện cờ bạc đó là chuyện vô tình chứ không phải cố ý. Tòa án Vĩnh Long cũng đã ra văn bản quyết định là tôi vô tình, miễn hình phạt tôi có tội, giấy tờ vẫn còn ở đây.

Truyền thông đưa tin tôi bị bắt mà không đề ngày tháng, có phải là tội cho tôi không. Tôi rất đau, tôi buồn lắm. Sao người ta có thể tàn nhẫn như vậy được. Trong cuộc đời không ai thuận buồm xuôi gió, không ai không có sai lầm. Nhưng nếu có sai lầm họ biết sửa sai thì cũng nên mở rộng vòng tay đón họ về. Đó là nhân đức thiện của con người".

Theo Kim Tử Long, có lẽ vì ồn ào này mà phía Sở không xét anh vào danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần 10 gửi lên Bộ. Điều này khiến anh không cam tâm: "Tôi nghĩ chắc có lẽ điều đó, tôi có nghe thông tin tôi vướng vào cái đó. Nếu thật như vậy thì tôi không phục. Con người ai không mắc lỗi, nếu họ cố ý cố tình mà quy tội thì còn chấp nhận, tôi vô tình mà?".

Kim Tử Long 'không phục' nếu vì ồn ào cờ bạc năm xưa mà không được xét NSND: 'Đó là sự vô tình không phải cố ý' - Ảnh 2
Nam nghệ sĩ cảm thấy không phục nếu vì scandal năm xưa khiến anh không được xét tặng NSND. Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây 9 năm, vụ việc nghệ sĩ Kim Tử Long bị bắt quả tang tại một sòng bạc đã gây chấn động showbiz. Theo đó, vào tháng 6/2013, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) đã ập xuống sà lan đậu trên sông trước một đám cưới ở xã Tích Thiện. Có 27 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, trong đó có nghệ sĩ Kim Tử Long. Tại thời điểm bị cơ quan công an phát hiện, ngôi sao cải lương kỳ cựu bỏ trong túi quần hơn 78 triệu đồng và túi xách riêng có 257 triệu đồng.

Nghệ sĩ Kim Tử Long khai nhận chỉ tham gia đánh 3 ván với số tiền lần lượt là 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Kết quả ván 1, 2 thua, ván thứ 3 thắng. Việc tham gia đánh bạc, nam nghệ sĩ cho biết là do tình cờ. Sau khi hát ở đám cưới xong, anh đi xuống sà lan tìm tài xế ô tô. Tại đây, nhiều người hâm mộ đề nghị anh tham gia với ý định góp vui, không nhằm mục đích sát phạt. 

Số tiền lớn mà Kim Tử Long giữ bên mình được chính chủ xác nhận là tiền mua nhà. Liên quan đến vụ việc, TAND Vĩnh Long đã xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc đã tuyên miễn hình phạt phạt tiền 30 triệu đồng đối với nghệ sĩ Kim Tử Long.

 

Đàn em tiết lộ tình cảnh hiện tại đầy éo le của Thương Tín, nói rõ tin đồn tài tử dùng chất kích thích

Đàn em tiết lộ tình cảnh hiện tại đầy éo le của Thương Tín, nói rõ tin đồn tài tử dùng chất kích thích

Thương Tín đến nhà nhạc sĩ Tô Hiếu xin ở nhờ, tình cảnh hiện tại của tài tử một thời khiến nhiều người chạnh lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Tử Long NSƯT Kim Tử Long Kim Tử Long đánh bạc

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 3 giờ 53 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 18 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 4 giờ 59 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An