Trương Quỳnh Anh từng bị bố mẹ 'từ mặt' suốt thời gian dài vì quyết chạy theo tiếng gọi con tim!

Hậu trường 01/06/2022 09:12

Chuyện tình của Trương Quỳnh Anh và Tim từ lúc công khai đã gây nhiều sự bất ngờ.

Tim và Trương Quỳnh Anh từng là một trong những ca sĩ tuổi teen thế hệ 9x được yêu mến trong làng giải trí Việt. Năm 2011, người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước thông tin cả 2 hẹn hò và chỉ một năm sau đó, Trương Quỳnh Anh và Tim còn cùng nhau đón một bé trai chào đời. 

Được biết, mối tình này không mấy êm đẹp khi gia đình Trương Quỳnh Anh không chấp nhận Tim. Dẫu vậy ở thời điểm đó, Trương Quỳnh Anh vẫn đi theo tiếng gọi con tim, kết quả là bố mẹ cô quyết định sang Mỹ sinh sống và ngừng liên lạc với con gái trong một thời gian dài.

Trương Quỳnh Anh từng bị bố mẹ 'từ mặt' suốt thời gian dài vì quyết chạy theo tiếng gọi con tim! - Ảnh 1
Mối tình của Trương Quỳnh Anh và Tim không được bố mẹ nhà gái chấp nhận - Ảnh: Internet

Đến khi nữ diễn viên có con, bố mẹ cô cũng chỉ nhận cháu ngoại chứ không chấp nhận Tim là con rể. Trong một lần trò chuyện với truyền thông, Tim từng tâm sự về lý do khiến gia đình của đối phương không thích mình. Theo đó, giọng ca Một Vòng Trái Đất cho biết bố mẹ bạn gái suốt nhiều năm không chấp nhận vì Tim là nghệ sĩ và từng vướng vào những ồn ào tình cảm.

Từ đó, mối quan hệ giữa anh và nhà bạn gái ngày càng căng thẳng. Về sau, nam diễn viên chỉ cố gắng làm mối quan hệ này trở nên dễ thở hơn chứ bố mẹ của Trương Quỳnh Anh chưa bao giờ chấp nhận nam ca sĩ.

Trương Quỳnh Anh từng bị bố mẹ 'từ mặt' suốt thời gian dài vì quyết chạy theo tiếng gọi con tim! - Ảnh 2
Sau khi Trương Quỳnh Anh có con, ông bà cũng chỉ nhận cháu và mối quan hệ giữa nhà gái và Tim vẫn rất căng thẳng - Ảnh: Internet

Mãi cho đến khi cặp đôi thông báo "đường ai nấy đi", Trương Quỳnh Anh và bố mẹ mới làm lành. Tuy nhiên, một điều lạ lùng là sau chia tay, cặp đôi vẫn ở chung nhà. Sau này vì Trương Quỳnh Anh không muốn cản trở tương lai của chồng cũ mà cô đã dọn ra khỏi căn nhà chung.

Trương Quỳnh Anh từng bị bố mẹ 'từ mặt' suốt thời gian dài vì quyết chạy theo tiếng gọi con tim! - Ảnh 3
Sau thời gian xa cách, tháng 5/2022, Trương Quỳnh Anh mừng mừng tủi tủi khi có dịp hội ngộ ba mẹ - Ảnh: Cắt từ clip

Việc “đường ai nấy đi” khiến Tim sa sút trong thời gian dài, kể cả ngoại hình lẫn sức khỏe, sự nghiệp. Sau này, nam diễn viên cũng đã lấy lại tinh thần ổn định. Về phía Trương Quỳnh Anh, gần đây, nữ ca sĩ vô cùng hạnh phúc khi có dịp hội ngộ lại ba mẹ sau thời gian dài xa cách.

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