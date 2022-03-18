Trương Quỳnh Anh và "tình cũ" Lan Ngọc bị nghi hẹn hò, loạt bằng chứng ngọt lịm chuẩn "phim giả tình thật"?

Với hàng loạt bằng chứng ngọt lịm bên nhau khi cùng đóng chung phim, Trương Quỳnh Anh và Chi Dân được dân tình đặt nghi vấn đã nảy sinh tình cảm và đang hẹn hò với nhau.

Thời gian gần đây, tin đồn Trương Quỳnh Anh hẹn hò cùng với "tình cũ" của Ninh Dương Lan Ngọc - ca sĩ Chi Dân được lan truyền khắp MXH. Lý do là bởi cặp đôi liên tục được khán giả bắt gặp những hình ảnh thân thiết gần gũi với nhau trong hậu trường một dự án phim hợp tác chung, làm dấy lên tin đồn "phim giả tình thật". Chi Dân được cho là có tác động để Trương Quỳnh Anh hôn khi đang ở phim trường. (Ảnh chụp màn hình) Không chỉ trong phim mà cả ngoài đời, cách cư xử của Trương Quỳnh Anh và Chi Dân cũng bị cho là tình tứ hơn bình thường. Bên cạnh đó, dân tình cũng đặt nghi vấn qua cách nói chuyện của cặp đôi tin đồn trong một buổi livestream chung. Nam ca sĩ cũng không ngần ngại dành những lời khen ngợi hết lời cho Trương Quỳnh Anh: "Chi Dân cảm thấy thích và quý Quỳnh Anh bởi nét dễ thương, có tâm với nghề, dễ chịu và cực kỳ chuyên nghiệp".

Trước khi rộ tin hẹn hò với Trương Quỳnh Anh, Chi Dân cũng từng được nghi vấn có thời gian hẹn hò lãng mạn với Ninh Dương Lan Ngọc. Mặc dù hàng loạt bằng chứng được đưa ra cùng với đó là những màn gán ghép tích cực của đồng nghiệp, thế nhưng cặp đôi chưa từng lên nào lên tiếng xác nhận và được cho là chỉ hẹn hò trong thầm lặng. Đến cuối năm 2020, cặp đôi bị cho là đã chia tay.

Về phía Trương Quỳnh Anh, sau khi "đường ai nấy đi" với Tim, nữ ca sĩ - diễn viên chọn cuộc sống độc thân một mình chăm sóc con trai và chưa từng vướng tin đồn tình cảm với ai khác. Sau nhiều lần bị nghi "gương vỡ lại lành" với Tim, đây là lần đầu tiên Trương Quỳnh Anh vướng tin đồn hẹn hò với người khác. Hiện tại, Trương Quỳnh Anh và Chi Dân chưa có phản hồi chính thức nào về tin đồn hẹn hò.

Trương Quỳnh Anh khoe vẻ đẹp 'hack tuổi' trong tiệc sinh nhật, vẫn trung thành với phong cách 'kẹo ngọt' dù đã chạm ngưỡng U33 Trương Quỳnh Anh đón tuổi mới trong không gian ấm cúng và nhẹ nhàng với những người bạn thân thiết. Nữ ca sĩ thường xuyên diện nhiều trang phục sắc hồng, trắng, tôn vẻ nữ tính trẻ trung khiến cho nhiều người "ngỡ ngàng" khi biết tuổi thật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-quynh-anh-va-tinh-cu-lan-ngoc-bi-nghi-hen-ho-loat-bang-chung-ngot-lim-chuan-phim-gia-tinh-that-456586.html