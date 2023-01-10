Trường Giang lần đầu lên tiếng về ồn ào 'ngựa quen đường cũ' khi liên tục có hành động thân mật với bạn diễn nữ trên sóng truyền hình?

Hành động thân mật của Trường Giang dành các bạn diễn nữ khiến cộng đồng mạng nhiều phen tranh cãi.

Thời gian qua, MC Trường Giang thường nhận nhiều chỉ trích vì bị khán giả cho rằng có hành động quá đà như cưỡng hôn, ôm, 'lợi dụng' các bạn diễn nữ trên các gameshow. Nhiều người thậm chí còn cho rằng nam nghệ sĩ "ngực quen đường cũ" dù đã kết hôn với Nhã Phương. Liên quan đến ồn ào này, mới đây, trong số phát sóng đầu tiên của Talksoul, Trường Giang đã có những chia sẻ chân thành về chuyện nghề kể từ thời điểm mới hoạt động nghệ thuật cho đến hiện tại.

Nhắc đến ồn ào "hôn trộm" Thùy Tiên lúc cả hai cùng đóng tiểu phẩm ở Ơn giời cậu đây rồi, Trường Giang thẳng thắn chia sẻ: "Chuyện đó không phải scandal, đó chỉ là một bài báo đi quá vấn đề thôi. Tôi và Thùy Tiên bình thường với nhau chứ có gì đâu. Đó chỉ là vai diễn mà nhân vật nam thể hiện tình cảm để người khác thấy". rường Giang chia sẻ thẳng thắn về những lần tương tác "quá đà" với bạn diễn nữ trên các gameshow - Ảnh: Cắt từ clip Khi được hỏi đó có phải là hệ quả sau nhiều lần bị bắt gặp thân mật với bạn diễn nữ trên các chương trình, nam danh hài cho biết: "Bây giờ tôi kỹ lắm, dễ gì, giờ là nghỉ rồi. Con tôi cũng lớn rồi... Kỹ là kỹ về kịch bản. Nếu cảnh quay đó cần thiết thì tiếp tục còn không thì tôi sẽ bỏ luôn cảnh thân mật đó, cũng có những phim cần tình huống như thế chứ. Như phim gần nhất tôi quay cảnh thân mật không rõ, ôm nhau thì có, còn hôn chưa kịp đã cắt rồi".

Ngoài ra, trong chương trình, Trường Giang cũng cho biết cách đón nhận những bình luận tiêu cực khi bị chê nhạt nhòa, bị "ném đá" khi tham gia các show thực tế: "Tôi biết nhiều bình luận như thế chứ. Nhưng cuộc đời mà phải vậy thôi, sẽ có người ghét, người thương. Người ghét mang lại cho mình cảm xúc khó chịu còn người thương làm mình nở nụ cười. Tất cả những cảm xúc đó là việc mình buộc phải chấp nhận trong cuộc đời này và mình phải nhìn vào đó một cách sáng suốt nhất. Nhiều người cho rằng động thái của nam diễn viên là kém duyên, đặc biệt là khi anh đã có vợ - Ảnh: Cắt từ clip Ví dụ người ta nói: 'Ê ông này sao suốt ngày cứ mang dép tổ ong'. Họ nói đúng nếu tôi mang dép tổ ong đó lên chương trình tôi dẫn, còn nếu tôi mang dép tổ ong đi với vợ và con thì họ nói sai. Nếu tôi mặc quần đùi lên chương trình làm MC thì tôi sai còn nếu tôi mặc quần đùi trong vườn nhà trong một chương trình riêng của tôi cho gần gũi với anh em nghệ sĩ thì tôi đâu có sai. Mình phải sáng suốt những điều đó. Tuy nhiên mình phải chấp nhận vì mình còn được người ta bàn tán. Đến 1 ngày người ta không nói gì về mình nữa thì chỉ còn nằm khóc trong phòng thôi. Họ còn nói về mình là họ còn quan tâm".

Nam Mc cưỡng hôn diễn viên Kim Tuyến trong Ơn giời cậu đây rồi mùa 2 - Ảnh: Cắt từ clip Trường Giang ôm hôn Kathy Uyên... - Ảnh: Cắt từ clip Trước ồn ào về việc cưỡng hôn Thuỳ Tiên trong chương trình Ơn giời cậu đây rồi, Trường Giang cũng từng gây bức xúc với khoảnh khắc hôn Kathy Uyên, Kim Tuyến, ôm ấp Vân Trang, Băng Di,… Tuy nhiên, theo nhận xét của Xuân Bắc, sau các mùa, ông xã Nhã Phương đã hạn chế những cử chỉ ôm ấp, thân thiết với đồng nghiệp nữ.

Nhã Phương được Trường Giang cưng chiều 'hết nấc', hành động ngọt ngào ngày đầu năm mới khiến chị em ngưỡng mộ Có thể nói, Nhã Phương là sao nữ sướng nhất nhì Vbiz khi được ông xã Trường Giang tự tay làm điều này cho vợ trong ngày đầu năm.

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