Nhã Phương được Trường Giang cưng chiều 'hết nấc', hành động ngọt ngào ngày đầu năm mới khiến chị em ngưỡng mộ

Trên trang cá nhân, Nhã Phương hào hứng khoe ảnh ông xã Trường Giang vào bếp nấu nướng dịp nghỉ lễ và thành phẩm đều là những món ngon bén cơm như kim chi củ cải, dưa cải muối, thịt bò xào khổ qua, cá kho... Đính kèm loạt ảnh, Nhã Phương hóm hỉnh: "Năm cũ hay năm mới thì 'muốn ăn phải lăn về chồng'".

Trường Giang - Nhã Phương là cặp vợ chồng hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ trong showbiz Việt. "Mười Khó" nổi tiếng là người cưng chiều vợ, yêu thương gia đình khiến Nhã Phương rất tự hào. Khung ảnh ấm áp trong ngày đầu năm mới của gia đình Trường Giang - Nhã Phương được nhiều khán giả chú ý.

Trái ngược với phong thái ung dung của Nhã Phương, nam danh hài xuất hiện với hình ảnh giản dị, tất bật nấu nướng phục vụ gia đình. Ngưỡng mộ với Nhã Phương, không ít dân mạng còn dành lời khen cho sự đảm đang của Trường Giang.

Có thể thấy, Trường Giang thường xuyên nấu những món ăn ngon để bồi bổ bà xã. Trước đó, Nhã Phương nhiều lần khoe ảnh ông xã vào bếp trổ tài nấu nướng và lần nào thành quả cũng ngon miệng.

Bữa ăn giản dị nhưng đầy ấm cúng của gia đình Trường Giang - Nhã Phương.

Nhận xét về khả năng nấu nướng của chồng, Nhã Phương cho biết: "Anh ấy làm được những món khiến tôi ăn và thấy ngon. Không phải chồng tôi mà tôi khen, nhưng Trường Giang đúng là giỏi thật".

Nhã Phương - Trường Giang kết hôn vào năm 2018 sau thời gian hẹn hò sóng gió. Đến đầu năm 2019, cặp đôi chào đón trái ngọt hôn nhân là một ái nữ, đặt tên thân mật Destiny.

Bé Destiny năm nay đã được 3 tuổi và được xem là "bản sao hoàn hảo" của ba từ vóc dáng đến tính cách. Trường Giang dành rất nhiều sự yêu thương, quan tâm cho vợ con của mình. Sau những ngày "chạy show", nam danh hài luôn dành thời gian ở nhà cùng những người thân yêu.