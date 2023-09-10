Trước tin 'Vua cá Koi' Thắng Ngô và tình trẻ Hà Thanh Xuân tan vỡ, cuộc sống hiện tại của vợ cũ ra sao?

Hậu trường 10/09/2023 20:20

Dòng trạng thái của vợ cũ "vua cá Koi" - Thanh Đào bỗng nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng.

Trên trang cá nhân vào ngày 10/9, ca sĩ Hà Thanh Xuân thông báo cô chính thức chấm dứt mối quan hệ với Vua cá Koi Thắng Ngô, quay trở về cuộc sống độc thân. Cô viết những dòng chia chia sẻ trong trạng thái rất buồn, để những ai yêu thương, quan tâm không còn lăn tăn hay hoài nghi về cuộc sống hôn nhân của cô nữa.

 

Theo Hà Thanh Xuân, cô chưa từng đăng ký kết hôn. Sau hai tháng quen biết và về chung một nhà với Thắng Ngô, cuộc sống hôn nhân không màu hồng như tưởng tượng khiến cô gặp nhiều vấn đề, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Thậm chí, Hà Thanh Xuân sống một mình, cô gần như bị trầm cảm, sống khép kín hơn.

Trước tin 'Vua cá Koi' Thắng Ngô và tình trẻ Hà Thanh Xuân tan vỡ, cuộc sống hiện tại của vợ cũ ra sao? - Ảnh 1
Hà Thanh Xuân khẳng định đã chia tay '"vua cá Koi" Thắng Ngô

Trái với sự tò mò của cộng đồng mạng, trên trang cá nhân, Thanh Đào hiếm khi cập nhật về cuộc sống hiện tại. Dòng trạng thái gần đây nhất được đăng tải từ cuối tháng 8, nữ doanh nhân khoe diện mạo xinh đẹp, trẻ trung khi ra ngoài ăn tối. Cô chia sẻ, bản thân đang rất hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống.

"Cho dù công việc hay cuộc sống có bao bộn bề chao đảo, hãy luôn động viên bản thân không ngừng phát triển học hỏi để vượt khó và làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình. Nhưng điều quan trọng là đừng đánh rơi nụ cười, vì đó chính là năng lượng tích cực để ta không cảm thấy mệt mỏi hay chùn bước trước trở ngại trên con đường mình đã chọn", Thanh Đào viết trên trang cá nhân. 

Trước tin 'Vua cá Koi' Thắng Ngô và tình trẻ Hà Thanh Xuân tan vỡ, cuộc sống hiện tại của vợ cũ ra sao? - Ảnh 2Trước tin 'Vua cá Koi' Thắng Ngô và tình trẻ Hà Thanh Xuân tan vỡ, cuộc sống hiện tại của vợ cũ ra sao? - Ảnh 3
Hiện tại nữ doanh nhân vẫn tập trung vào công việc kinh doanh riêng và bên cạnh con gái

Đáng chú ý, trên Facebook cá nhân, cô vẫn giữ nguyên ảnh chụp với chồng cũ thuở còn hạnh phúc. Thanh Đào từng chia sẻ, dù ly hôn song cô vẫn xem chồng cũ là người thân: "Anh ấy mãi mãi là người thân của tôi, người tôi từng yêu".

Trước tin 'Vua cá Koi' Thắng Ngô và tình trẻ Hà Thanh Xuân tan vỡ, cuộc sống hiện tại của vợ cũ ra sao? - Ảnh 4
Thanh Đào vẫn giữ nguyên ảnh chụp với chồng cũ thuở còn hạnh phúc

 

Trước tin 'Vua cá Koi' Thắng Ngô và tình trẻ Hà Thanh Xuân tan vỡ, cuộc sống hiện tại của vợ cũ ra sao? - Ảnh 5
Dù ly hôn song cô vẫn xem chồng cũ là người thân

Hiện tại, nữ doanh nhân vẫn tập trung vào công việc kinh doanh riêng và sống hạnh phúc bên cạnh con gái. Nhìn lại những hình ảnh ở hiện tại và trong quá khứ của Thanh Đào, nhiều người cho rằng, biết cách tập trung yêu thương bản thân hậu ly hôn là điều mà nhiều người cần phải học hỏi ở người phụ nữ này. 

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Nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân bài tâm sự chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại. Cô cho biết đã quay trở lại cuộc sống độc thân khiến nhiều người bất ngờ.

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Từ khóa:   Vua cá Koi vợ cũ Thắng Ngô Hà Thanh Xuân

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