'Vua cá Koi' Thắng Ngô lên tiếng khi Hà Thanh Xuân bất ngờ thông báo đã chia tay, tiết lộ bị trầm cảm sau lễ cưới

Không lâu sau đám cưới đầy ồn, “vua cá Koi” Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân vướng nhiều nghi vấn chia tay lại càng làm dấy lên sự thắc mắc nhưng cả 2 đều im lặng.

Trên trang cá nhân vào ngày 10/9, ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ thông báo cô và "vua cá Koi" Thắng Ngô đã chia tay. Nữ ca sĩ khẳng định cả hai chưa từng đăng ký kết hôn và cuộc hôn nhân của cô đã chấm dứt cách đây 1 năm. "Trước đây và đến bây giờ, tôi chưa từng đăng kí kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của hai bên gia đình và 2 người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của mọi người. Sau lễ cưới ấy, tôi đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ bình luận nào trên mạng xã hội. Sau một thời gian ngắn ở cạnh nhau, cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng", Hà Thanh Xuân chia sẻ.

Hà Thanh Xuân khẳng định cả hai chưa từng đăng ký kết hôn và cuộc hôn nhân của cô đã chấm dứt cách đây 1 năm Theo giọng ca 8X, cô đã sống một mình trong gần 1 năm qua. Sau thời gian giữ im lặng, cô quyết định lên tiếng để người hâm mộ không phải hoài nghi, hoang mang. "Tôi dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này. Tôi chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân. Mong rằng những gì đã qua là một bài học để tôi được chín chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời mình", ca sĩ bộc bạch.

Hà Thanh Xuân nói, điều cô ưu tiên hiện tại chính là âm nhạc và khán giả. Nữ ca sĩ hy vọng người hâm mộ vẫn yêu thương và tôn trọng chuyện riêng tư của cô, nhất là sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân vừa qua. Cặp đôi từng đăng tải nhiều hình ảnh mặn nồng bên nhau trên trang cá nhân Trước đó, tin đồn ly hôn giữa Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi" Thắng Ngô xuất hiện từ tháng 3. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cặp đôi xóa nhiều hình ảnh chung, đồng thời hủy kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sau khi Hà Thanh Xuân bất ngờ thôngthoong tin tan vỡ, báo doanh nhân Thắng Ngô cho biết đây là câu chuyện riêng tư của hai vợ chồng, chỉ mong sống yên ổn và không bị mọi người đồn thổi. Đồng thời, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi.

Hà Thanh Xuân chính thức 'đường ai nấy đi' với Vua cá Koi, tiết lộ sau lễ cưới sống gần như trầm cảm Nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân bài tâm sự chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại. Cô cho biết đã quay trở lại cuộc sống độc thân khiến nhiều người bất ngờ.

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