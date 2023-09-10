Cánh Diều Vàng 2023: Nhà Bà Nữ 'thất thu, 'Tro tàn rực rỡ', 'Mẹ Rơm' thắng lớn

Hậu trường 10/09/2023 10:11

Đoàn phim Tro Tàn Rực Rỡ, Con Nhót Mót Chồng thắng đậm tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023. Trong khi đó, Thái Hòa và Thu Trang thắng giải Nam, nữ diễn viên chính xuất sắc.

Tối 9/9, lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023 diễn ra tại Nhà hát Đó, Nha Trang. Sự kiện năm nay quy tụ gần 1.000 người tham dự, trong đó có gần 500 nhà làm phim, đạo diễn, hơn 100 sao Việt…. như đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Phan Gia Nhật Linh, Trịnh Đình Lê Minh, Aaron Toronto; các diễn viên Kim Xuân, Xuân Bắc, Lê Giang, Quang Thắng, Nhật Kim Anh, Phương Anh Đào, Bảo Thanh, Juliet Bảo Ngọc Doling, Uyển Ân, Hari Won; các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh…

Cánh Diều Vàng 2023: Nhà Bà Nữ 'thất thu, 'Tro tàn rực rỡ', 'Mẹ Rơm' thắng lớn - Ảnh 1
Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023 diễn ra tại Nhà hát Đó, Nha Trang. Ảnh: Saostar.

Các hạng mục giải thưởng tại Cánh Diều Vàng 2023 cũng nhận được sự quan tâm hơn bao giờ hết, bao gồm: Phim Điện ảnh, Phim truyền hình, Phim tài liệu, Phim khoa học, Phim hoạt hình, Phim ngắn và Công trình Nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh.

Tại giải quan trọng nhất là Cánh diều vàng hạng mục Phim truyện điện ảnh, bộ phim độc lập Tro tàn rực rỡ giành chiến thắng trước hai phim thương mại đoạt Cánh diều bạc là Nhà bà Nữ và Con Nhót mót chồng.

Cánh Diều Vàng 2023: Nhà Bà Nữ 'thất thu, 'Tro tàn rực rỡ', 'Mẹ Rơm' thắng lớn - Ảnh 2
Bộ phim độc lập Tro tàn rực rỡ giành chiến thắng giải Cánh diều vàng. Ảnh: Saostar.

Ngoài giải lớn nhất, Tro tàn rực rỡ còn đoạt hai giải là Nữ diễn viên phụ (cho Hạnh Thúy) và Quay phim xuất sắc (cho Nguyễn K'Linh).

Giải Cánh diều vàng hạng mục phim truyền hình thuộc về Mẹ Rơm. Còn hai giải Cánh diều bạc thuộc về hai  phim Anh có phải đàn ông không? và Bình minh phía trước.

Cánh Diều Vàng 2023: Nhà Bà Nữ 'thất thu, 'Tro tàn rực rỡ', 'Mẹ Rơm' thắng lớn - Ảnh 3
Diễn viên Thái Hòa xuất sắc giành cả hai giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Saostar.

Tại nhóm giải cá nhân của hai hạng mục điện ảnh và truyền hình, diễn viên Thái Hòa xuất sắc giành cả hai giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Hạng mục phim điện ảnh, anh giành giải với vai ông Xỉn trong phim Con Nhót mót chồng. Hạng mục phim truyền hình, Thái Hòa cũng chinh phục ban giám khảo nhờ vai ông Mô "gù" của phim Mẹ Rơm. 

Giải Nữ diễn viên chính phim truyện điện ảnh được trao cho Thu Trang - vai con gái của ông Xỉn trong phim Con Nhót mót chồng. 

Cánh Diều Vàng 2023: Nhà Bà Nữ 'thất thu, 'Tro tàn rực rỡ', 'Mẹ Rơm' thắng lớn - Ảnh 4
Thu Trang - vai con gái của ông Xỉn trong phim Con Nhót mót chồng thắng giải hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình. Ảnh: Saostar.

Ở hạng mục truyền hình, Mẹ Rơm cũng là phim thắng lớn khi đoạt ba giải: Cánh diều vàng, Nam diễn viên chính và Biên kịch xuất sắc (cho bộ đôi biên kịch Lương Kim Liên và Nguyễn Thị Ngọc Bích).

Không đoạt Cánh diều vàng nhưng Anh có phải đàn ông không? cũng đoạt bốn giải gồm: Cánh diều bạc, Đạo diễn xuất sắc (cho Trịnh Lê Phong), Nữ diễn viên phụ (cho Đan Lê) và Quay phim xuất sắc (Trần Kim Vũ).

Ở phim điện ảnh, giải Nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về diễn viên trẻ Phạm Huỳnh Hữu Tài của phim Hạnh phúc máu. 

Trong khi đó, giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về nghệ sĩ ưu tú, diễn viên kỳ cựu Hạnh Thúy trong phim Tro tàn rực rỡ.. 

Phim Điện ảnh: 

- Cánh Diều Vàng cho phim điện ảnh: Tro Tàn Rực Rỡ

- Cánh Diều Bạc: Con Nhót Mót Chồng, Nhà Bà Nữ

- Đạo diễn xuất sắc: Bùi Thạc Chuyên (phim Tro Tàn Rực Rỡ)

- Nam diễn viên chính xuất sắc: Thái Hòa (phim Con Nhót Mót Chồng)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Thu Trang (phim Con Nhót Mót Chồng)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc: Phạm Huỳnh Hữu Tài (phim Hạnh Phúc Máu)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: NSƯT Ngô Phạm Hạnh Thúy (phim Tro Tàn Rực Rỡ)

- Biên kịch xuất sắc: Huỳnh Trấn Thành - Nguyễn Ngọc Huyền Trân (Nhà Bà Nữ)

Phim truyền hình: 

- Cánh Diều Vàng cho phim truyền hình: Mẹ Rơm

- Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc: Trịnh Lê Phong (Anh Có Phải Đàn Ông Không)

- Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc: Thái Hòa (phim Mẹ Rơm)

- Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc: Quỳnh Nguyễn (phim Đừng Làm Mẹ Cáu)

- Biên kịch xuất sắc: Lương Kim Liên - Nguyễn Thị Ngọc Bích (phim Mẹ Rơm)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc: Vĩnh Xương (phim Đấu Trí)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Đan Lê (phim Anh Có Phải Đàn Ông Không)

- Diễn viên triển vọng: Nguyễn Thanh Tuấn (Bình Minh Phía Trước)

Phim khoa học:

Cánh Diều Vàng cho phim khoa học: Hố Đen (đạo diễn Trịnh Quang Bách)

Phim tài liệu: 

Cánh Diều Vàng cho phim tài liệu: Bẫy (đạo diễn Nguyễn Hồ Trí)

Phim hoạt hình: 

Cánh Diều Vàng cho phim hoạt hình: Nguồn Cội (đạo diễn NSƯT Phùng Văn Hà)

Phim ngắn:

Cánh Diều Vàng cho phim ngắn: Dưới Đáy Hố (đạo diễn Đinh Phạm Phước Bình)

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