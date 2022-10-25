Thái Hòa tiết lộ cuộc hôn nhân kín tiếng bên 'bà xã kém 11 tuổi'

Hậu trường 25/10/2022 16:04

Mới đây, Thái Hòa đã có những chia sẻ về bà xã Hồng Thu sau hơn 10 năm "về chung một nhà".

Không sở hữu vẻ ngoài điển trai như nhiều tài tử cùng thời, nhưng Thái Hòa vẫn là nam diễn viên "đắt giá" của màn bạc đương thời. Sức hút của anh nằm ở lối diễn tự nhiên, có nét duyên "ngầm". Nam diễn viên có thể hóa thân đa dạng vào nhiều loại vai từ bi đến hài, và vai diễn nào cũng để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Ở ngoài đời, Thái Hòa là người kín tiếng về cuộc sống hôn nhân của mình. Ngoài những vai diễn trên màn ảnh, anh hiếm khi chia sẻ về đời tư. Sau khi trải qua cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực với Cát Phượng, Thái Hòa lại càng sống kín đáo. Anh không kể nhiều về gia đình như một cách để giữ gìn hạnh phúc riêng. Anh hiện đang có cuộc sống viên mãn bên chị Hồng Thu, người vợ thứ hai kém anh 11 tuổi.

Thái Hòa tiết lộ cuộc hôn nhân kín tiếng bên 'bà xã kém 11 tuổi' - Ảnh 1
Bà xã Hồng Thu đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của Thái Hòa - Ảnh: Internet

Mới đây, Thái Hòa cho biết thành công của anh ngày hôm nay có công không nhỏ của bà xã Hồng Thu. Sau khi nên duyên vợ chồng, chị Hồng Thu là chỗ dựa vững chắc để Thái Hòa tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất.

 

Nâm diễn viên chia sẻ: "Một thời gian, tôi ngưng diễn vì mất cảm hứng ở phim ảnh, một phần do stress ở chuyện cá nhân. Tính tôi từ nhỏ đến lớn thích ở một mình nên ít bạn bè. Những lúc ấy, vợ giúp tôi tháo gỡ dần các khúc mắc trong lòng vì cô ấy là người hiểu tôi nhất. Tôi thường ví vợ như đốm sáng luôn ở bên cạnh, giúp tôi không bao giờ lạc đường. Cô ấy cũng hay đọc kịch bản và góp ý nhưng rất tôn trọng chồng, không muốn tôi phải làm cái này, cái kia nếu không thích".

Thái Hòa tiết lộ cuộc hôn nhân kín tiếng bên 'bà xã kém 11 tuổi' - Ảnh 2
Vợ chồng Thái Hòa kết hôn từ năm 2012 và có một con trai - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Thái Hòa cho biết bà xã Hồng Thu là người hiểu hơn hết những khổ cực mà anh đã trải qua trên phim trường nên không đòi hỏi gì. Bà xã nam diễn viên thường ở nhà chăm con, vun vén tổ ấm để anh sống trọn với nghề diễn.

Thái Hòa bày tỏ: "Vợ là người hiểu hơn hết những khổ cực tôi trải qua trên phim trường nên không đòi hỏi gì. Trong nhà, tôi kiếm tiền chính nhưng vợ chu toàn mọi thứ. Cô ấy lo đối nội, đối ngoại, chăm con ăn học để tôi không bận tâm, tập trung đóng phim. Lúc rảnh, tôi thích vui vầy bên các con, chơi Play Station, uống cà phê cùng con trai lớn (với vợ cũ) hoặc xếp Lego với đứa nhỏ. Có một cuộc sống bình thường như bao người, tôi thấy mình không cần phải ước mơ gì thêm".

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