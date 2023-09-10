Hà Thanh Xuân chính thức 'đường ai nấy đi' với Vua cá Koi, tiết lộ sau lễ cưới sống gần như trầm cảm

Hậu trường 10/09/2023 14:41

Nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân bài tâm sự chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại. Cô cho biết đã quay trở lại cuộc sống độc thân khiến nhiều người bất ngờ.

Hà Thanh Xuân viết: “Xin chào cả nhà. Hôm nay Xuân xin phép được đăng status này để những ai quan tâm và yêu thương mình không còn phải hoài nghi hay lăn tăn về thông tin cuộc sống hôn nhân của Xuân nữa ạ.

Xuân xin lỗi thật nhiều... khi viết những dòng này, tâm trạng của Xuân cũng cực kì buồn...

Trước đây và đến bây giờ, Xuân chưa từng đăng kí kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của 2 gia đình và 2 người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của cả nhà. Sau lễ cưới ấy Xuân đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ 1 bình luận nào trên mạng xã hội.

Sau đó một thời gian ngắn cạnh nhau, cả 2 đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Xuân đã sống 1 mình trong gần 1 năm qua và hôm nay Xuân dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này, Xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân cả nhà ạ.

Mong rằng những gì đã qua là 1 bài học để Xuân được chín chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời mình. Âm nhạc vẫn là ưu tiên hàng đầu và khán giả mãi mãi là gia đình thứ 2 của Xuân. Hy vọng mọi người vẫn yêu thương và ủng hộ Xuân ạ.

Xin chân thành cám ơn tình cảm mà cả nhà vẫn luôn dành cho Xuân, rất mong mọi người thương yêu Xuân xin vẫn thương yêu và tôn trọng việc riêng tư về sự đổ vỡ tình cảm này của Xuân .

Trân trọng”.

Hà Thanh Xuân chính thức 'đường ai nấy đi' với Vua cá Koi, tiết lộ sau lễ cưới sống gần như trầm cảm - Ảnh 1

Theo đó, Hà Thanh Xuân cho biết chấm dứt cuộc hôn nhân với doanh nhân Thắng Ngô vì bất đồng quan điểm, chưa suy nghĩ chín chắn trước khi cưới.

Ca sĩ nhấn mạnh vợ chồng cô chưa đăng ký kết hôn, đã ly thân được một năm. Thời gian này, cô ở Mỹ để đi hát còn ông xã duy trì điều hành công việc tại Việt Nam.

Theo Hà Thanh Xuân, mâu thuẫn giữa cô và Thắng Ngô phát sinh ngay giai đoạn đầu của hôn nhân. Bên cạnh đó, Hà Thanh Xuân bày tỏ bị trầm cảm vì những áp lực từ dư luận sau đám cưới.

Hà Thanh Xuân chính thức 'đường ai nấy đi' với Vua cá Koi, tiết lộ sau lễ cưới sống gần như trầm cảm - Ảnh 2

Dưới bài viết, nữ ca sĩ giới hạn những người có thể bình luận, chỉ để chế độ bình luận dành cho bạn bè kết bạn Facebook. Nhiều đồng nghiệp, người quen, khán giả đã gửi lời động viên tinh thần tới nữ ca sĩ.

Sau nhiều đồn đoán ly hôn, 'Vua cá Koi' bất ngờ nhắc thẳng tên Hà Thanh Xuân, nói 1 câu cho thấy rõ tình trạng hôn nhân!

Sau nhiều đồn đoán ly hôn, 'Vua cá Koi' bất ngờ nhắc thẳng tên Hà Thanh Xuân, nói 1 câu cho thấy rõ tình trạng hôn nhân!

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Từ khóa:   Hà Thanh Xuân Thắng Ngô sao Việt

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