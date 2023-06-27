Trên trang cá nhân của mình mới đây, doanh nhân Thắng Ngô đã đăng tải dòng trạng thái buồn khiến cư dân mạng không khỏi bàn xôn xao.

Trên trang cá nhân vào ngày 27/6, doanh nhân Thắng Ngô đã đăng tải dòng trạng thái buồn. Vua cá Koi đăng ảnh bố ruột kèm lời thông báo nhà có tang sự: "Nghỉ ngơi ba nhé!" Bên cạnh đó những lời chia buồn vì sự mất mát, một số cũng thắc mắc về sự vắng mặt của Hà Thanh Xuân: "Hà Thanh Xuân đâu em?", "Không thấy cô con dâu ca sĩ nổi tiếng"...

"Vua cá Koi" tiếc thương ba ruột qua đời Theo dõi trang cá nhân và fanpage của Hà Thanh Xuân, dân tình phát hiện điều bất ngờ. Cô không hề chia sẻ tin buồn của gia đình chồng. Cô cũng không có động thái tương tác nào với ông xã của mình. Bài đăng mới nhất của cô là cách đây 4 giờ nhưng chỉ là chia sẻ phần trình diễn của bản thân. Nữ ca sĩ vẫn tích cực tương tác với fan nhưng không hề đả động tới chuyện bố chồng qua đời. Hà Thanh Xuân vẫn đăng bài viết mới trên trang cá nhân của mình Trước đó, tin đồn ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá koi" Thắng Ngô chia tay chỉ sau chưa đầy 1 năm tổ chức đám cưới gây bàn tán khắp các trang mạng. Bằng chứng khiến cư dân mạng đồn đoán cặp đôi chia tay khi Hà Thanh Xuân đã xóa hoặc ẩn nhiều hình ảnh chụp chung của họ. Cặp vợ chồng cũng không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Ngoài ra, cư dân mạng phát hiện "vua cá koi" đã khóa trang Facebook cá nhân. Những điều này khiến tin đồn rạn nứt càng thêm rầm rộ. Doanh nhân Ngô Thắng và Hà Thanh Xuân tổ chức đám cưới "thế kỷ" vào tháng 5/2022 Cư dân mạng bỗng xôn xao tin đồn vợ chồng “vua cá Koi” Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đang gặp trục trặc Ca sĩ Hà Thanh Xuân sinh năm 1988, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào. Cô kết hôn cùng doanh nhân Thắng Ngô hồi đầu tháng 5.2022. Hôn lễ của họ diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM, được sự chúc phúc của nhiều nghệ sĩ. Tuy nhiên, khi vừa đám cưới xong, Hà Thanh Xuân hứng nhiều lời chỉ trích của cộng đồng mạng. Tất cả xuất phát từ việc dân mạng phát hiện trước đó không lâu Thắng Ngô vẫn còn xuất hiện trên một chương trình truyền hình và gây xúc động khi dành nhiều lời "ngôn tình" cho vợ thì nay anh đã sánh đôi bên người mới. Sự việc khiến Hà Thanh Xuân bị "ném đá", buộc cô phải khóa tính năng bình luận trên fanpage và ẩn luôn trang cá nhân suốt thời gian dài.

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