Nữ diễn viên nổi tiếng Vbiz bật khóc khi phát hiện người thân cận đột nhập nhà, 'khoắng sạch' nhiều đồ có giá trị

Hậu trường 26/06/2023 11:50

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao khi một nữ diễn viên Vbiz đã bất ngờ chia sẻ chuyện nhà bị kẻ trộm đột nhập.

Xuất hiện tại một sự kiện gần đây, diễn viên Thùy Anh đã bất ngờ chia sẻ chuyện nhà bị kẻ trộm đột nhập. Nữ diễn viên cho biết nhà của cô chỉ có một vài món đồ giá trị, song người đã đã vào và lấy đi hết.

Cô chia sẻ: "Thùy Anh phát hiện ra trong nhà có người đột nhập, thật ra trong nhà chỉ có mấy món đồ giá trị thôi mà bạn ấy lấy hết luôn. Dù rằng đó là một người em mình rất thương, luôn chăm sóc và nghĩ tốt về em ấy...".

Nữ diễn viên nổi tiếng Vbiz bật khóc khi phát hiện người thân cận đột nhập nhà, 'khoắng sạch' nhiều đồ có giá trị - Ảnh 1
Thùy Anh buồn và khóc vì không ngờ người đột nhập để trộm đồ lại thân cận với mình 

Sau sự việc, diễn viên Thùy Anh cho biết cô buồn và khóc vì không ngờ người đột nhập để trộm đồ lại thân cận với mình. Sau đó, diễn viên Thùy Anh tìm hiểu thì biết rằng mọi chuyện không như cô nghĩ.  

"Thùy Anh khóc luôn, không hiểu tại sao lại đối xử với Thùy Anh như vậy, đúng là không thể nào hiểu hết được lòng con người. Sau khi sự việc vỡ lẽ ra thì Thùy Anh mới tìm hiểu về em ấy, về gia cảnh thì không như những gì mình biết. Và bài học lớn nhất mà Thùy Anh rút ra được chính là đừng nên tin vào ai cả mà hãy tin vào chính bản thân mình đầu tiên, tin vào trực giác của mình", nữ diễn viên trải lòng sau sự cố nhà bị trộm đột nhập.

Nữ diễn viên nổi tiếng Vbiz bật khóc khi phát hiện người thân cận đột nhập nhà, 'khoắng sạch' nhiều đồ có giá trị - Ảnh 2
 Bén duyên với điện ảnh từ khá sớm, Thùy Anh là một trong số những diễn viên trẻ có những bước tiến trong nghề

Thùy Anh được khán giả biết đến đầu tiên qua vai nữ chính trong bộ phim truyền hình dạng sitcom mang tên Bộ tứ 10A8 ở thời điểm phát sóng từ những năm 2009-2010. Sinh năm 1995, khi đó Thùy Anh mới chỉ 14 tuổi nhưng đã được đạo diễn giao cho vai chính. Vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương cùng diễn xuất tự nhiên của Thùy Anh đã được khán giả trẻ vô cùng yêu thích. Bộ phim cũng trở thành cơn sốt trong giới trẻ lúc bấy giờ. 

Mấy năm trở lại đây, Thùy Anh mới quay lại với phim truyền hình, chủ yếu là ở dạng vai phản diện như vai trong Cả một đời ân oán, vai trong Tình yêu và tham vọng. Với phim mới nhất Đừng nói khi yêu, Thùy Anh đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Có nhiều khán giả thấy được sự mới mẻ ở nhân vật lần này cô đóng nhưng cũng có không ít ý kiến tiêu cực dành cho nữ diễn viên. 

Nữ diễn viên nổi tiếng Vbiz bật khóc khi phát hiện người thân cận đột nhập nhà, 'khoắng sạch' nhiều đồ có giá trị - Ảnh 3Nữ diễn viên nổi tiếng Vbiz bật khóc khi phát hiện người thân cận đột nhập nhà, 'khoắng sạch' nhiều đồ có giá trị - Ảnh 4Nữ diễn viên nổi tiếng Vbiz bật khóc khi phát hiện người thân cận đột nhập nhà, 'khoắng sạch' nhiều đồ có giá trị - Ảnh 5
Nữ diễn viên ưa chuộng phong cách gợi cảm, quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài đời, Thùy Anh ưa chuộng phong cách gợi cảm, quyến rũ. Gương mặt nữ diễn viên cũng có một số nét thay đổi, xinh đẹp và cá tính hơn. 

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