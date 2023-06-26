Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm

Hậu trường 26/06/2023 10:23

Mới đây, khi có dịp xuất hiện trong chương trình ''Ký ức ngọt ngào'', Long Nhật đã có những chia sẻ đầy cảm động và bất ngờ đến với khán giả.

Long Nhật là một nam ca sĩ gốc Huế được khán giả yêu mến và ngưỡng mộ bởi giọng ca ấp áp và nhẹ nhàng. Nam ca sĩ theo đuổi dòng nhạc trữ tình đúng với cá tính con người anh và nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. 

Nam ca sĩ có những bài hát nổi tiếng đã chinh phục được trái tim của khán giả như: ấy nhịp cầu treTình HuếChung vầng trăng đợiỞ hai đầu nỗi nhớNhớ nhau hoàiLời người ra điHai chuyến tàu đêmEm yêu anh như yêu câu ví dặmAi ra xứ HuếGió về miền xuôi,... 

Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 1
Từ lúc mới vào nghề, Long Nhật đã chinh phục khán giả bằng những ca khúc nói về xứ Huế đằm thắm, tha thiết và sâu sắc trữ tình 
Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 2.
Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 3

Sau này Long Nhật chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và hoạt động nghệ thuật. Tại đây, ngoài vai trò ca sĩ, Long Nhật còn là người dẫn chương trình trong các chương trình ca nhạc, làm giám khảo. Thi thoảng nam ca sĩ cũng nhận lời tham gia diễn một vài vở kịch, thậm chí là phim điện truyền hình. 

Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 4
Long Nhật tham gia nhiều gameshow, với sự hoạt ngôn duyên dáng, nam ca sĩ trở thành một trong những ngôi sao được yêu thích trên truyền hình 
Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 5
Long Nhật còn tham  gia đóng kịch tại các sân khấu lớn nhỏ khi được mời 
Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 6
Nam ca sĩ đa tài khi tham gia các bộ phim truyền hình nổi tiếng và nhận được phản ứng tích cực từ khán giả 

Mới đây, trong chương trình Ký ức ngọt ngào, nam ca sĩ đã có những chia sẻ về câu chuyện cuộc sống lẫn nghề nghiệp khiến khán giả xót xa. Nam ca sĩ cho biết khi sang Mỹ, bản thân từng suy sụp vì biến cố sức khỏe, anh khiến khán giả ngỡ ngàng khi nói rằng bản thân từng bị vấn đề về phổi phải nhập viện 1 năm.

Khi đó, nam ca sĩ không ít lần ''nghĩ quẩn'' vì không hát được, nhờ vào sự động viên của gia đình, bạn bè đồng nghiệp và cả những người hâm mộ thân thiết đã giúp nam Long Nhật vực dậy tinh thần. Sau 1 năm trị bệnh nam ca sĩ tập hát trở lại, không lâu sau đã có thể trở về Việt Nam tiếp tục cống hiến.  

Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 7
Long hật chia sẻ bản thân từng ''nghĩ quẩn'' lâm bạo bệnh 

Bên cạnh đó, Long Nhật chia sẻ thêm, con đường đến với nghiệp hát của nam ca sĩ không ''trải đầy hoa hồng'' như nhiều người vẫn nghĩ. Long Nhật từng chật vật thời gian dài vì gia đình phản đối việc ca hát, thân sinh của nam ca sĩ cho rằng làm nghệ thuật sẽ không có tiền bạc ổn định, khi hết thời thì về già lại không ai lo.

Tuy nhiên, vì đam mê ca hát quá lớn, nam ca sĩ đã vượt qua rào cản định kiến, dùng tài năng của mình để chứng minh cho gia đình và khán giả. 

Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 8
Long Nhật thừa nhận hành trình đến với nghề nghiệp rất khó khăn, nhiều thứ thách 

Trong suốt con đường âm nhạc của mình, Long Nhật luôn kiên trì theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương. Anh không muốn chuyển hướng vì nhận thấy đây là một dòng nhạc vô cùng ý nghĩa, luôn được công chúng yêu mến và cũng là dòng nhạc sở trưởng của anh.  

Có lẽ vì tính cách lãng mạn, lại theo đuổi dòng nhạc đầy trữ tình nên nhiều khi Long Nhật gây chú ý vì thể hiện sự "nữ tính" quá đà. Anh từng nhiều lần giả gái và chụp những bức ảnh thân thiết với đồng nghiệp nam. Điều này khiến Long Nhật bị nghi ngờ về giới tính. 

Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 9
Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 10
Long Nhật từng bị nhiều người đồn đoán về giới tính thật của nam ca sĩ 
Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 11
Long Nhật luôn kiên trì theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương

Tuy bị nghi ngờ về giới tính và có nhiều ồn ào trên truyền thông về việc giả gái nhưng Long Nhật vẫn giữ được cho mình một gia đình hạnh phúc, với người vợ chung thủy và các con ngoan ngoãn. Gia đình Long Nhật rất ít khi can thiệp vào chuyện công việc của nam ca sĩ mà luôn đứng sau ủng hộ anh.

Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 12
Long Nhật và người vợ tào khang xinh đẹp, quyến rũ 
Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 13
Long Nhật và gia đình nhỏ hanh phúc bao gồm vợ và các con  

Trong suốt những năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Long Nhật cũng đã đem về cho bản thân nhiều thành tích trong sự nghiệp lẫn tài sản. Hiện tại, nam ca sĩ đã mua một căn biệt thự trị giá 21 tỷ đồng rộng lớn với thiết kế cố kích tại Huế cho thân sinh của mình dưỡng già. 

Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 14
Thỉ thoảng nam ca sĩ cũng thường xuyên dẫn gia đình nhỏ của mình về quê thăm ông bà 
Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 15
Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 16
Long Nhật từng muốn kết thúc cuộc đời trên giường bệnh, lý do khiến nhiều khán giả thương cảm - Ảnh 17
Biệt thự tại Huế của Long Nhật trị giá 21 tỷ đồng 
Biệt thự cổ 21 tỷ của Long Nhật ở Huế ngập sâu, em gái phải chèo thuyền đưa thức ăn

Biệt thự cổ 21 tỷ của Long Nhật ở Huế ngập sâu, em gái phải chèo thuyền đưa thức ăn

Lũ dâng cao không kịp trở tay, mọi đồ đạc trong căn biệt thự của Long Nhật đều bị ngâm trong nước. Nam ca sĩ phải nhờ em gái đi ghe mang thức ăn.

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