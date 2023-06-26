Nam ca sĩ có những bài hát nổi tiếng đã chinh phục được trái tim của khán giả như: ấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài, Lời người ra đi, Hai chuyến tàu đêm, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Ai ra xứ Huế, Gió về miền xuôi,...

Long Nhật là một nam ca sĩ gốc Huế được khán giả yêu mến và ngưỡng mộ bởi giọng ca ấp áp và nhẹ nhàng. Nam ca sĩ theo đuổi dòng nhạc trữ tình đúng với cá tính con người anh và nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Mới đây, trong chương trình Ký ức ngọt ngào, nam ca sĩ đã có những chia sẻ về câu chuyện cuộc sống lẫn nghề nghiệp khiến khán giả xót xa. Nam ca sĩ cho biết khi sang Mỹ, bản thân từng suy sụp vì biến cố sức khỏe , anh khiến khán giả ngỡ ngàng khi nói rằng bản thân từng bị vấn đề về phổi phải nhập viện 1 năm.

Sau này Long Nhật chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và hoạt động nghệ thuật. Tại đây, ngoài vai trò ca sĩ, Long Nhật còn là người dẫn chương trình trong các chương trình ca nhạc, làm giám khảo. Thi thoảng nam ca sĩ cũng nhận lời tham gia diễn một vài vở kịch, thậm chí là phim điện truyền hình.

Khi đó, nam ca sĩ không ít lần ''nghĩ quẩn'' vì không hát được, nhờ vào sự động viên của gia đình, bạn bè đồng nghiệp và cả những người hâm mộ thân thiết đã giúp nam Long Nhật vực dậy tinh thần. Sau 1 năm trị bệnh nam ca sĩ tập hát trở lại, không lâu sau đã có thể trở về Việt Nam tiếp tục cống hiến.

Long hật chia sẻ bản thân từng ''nghĩ quẩn'' lâm bạo bệnh

Bên cạnh đó, Long Nhật chia sẻ thêm, con đường đến với nghiệp hát của nam ca sĩ không ''trải đầy hoa hồng'' như nhiều người vẫn nghĩ. Long Nhật từng chật vật thời gian dài vì gia đình phản đối việc ca hát, thân sinh của nam ca sĩ cho rằng làm nghệ thuật sẽ không có tiền bạc ổn định, khi hết thời thì về già lại không ai lo.

Tuy nhiên, vì đam mê ca hát quá lớn, nam ca sĩ đã vượt qua rào cản định kiến, dùng tài năng của mình để chứng minh cho gia đình và khán giả.

Long Nhật thừa nhận hành trình đến với nghề nghiệp rất khó khăn, nhiều thứ thách

Trong suốt con đường âm nhạc của mình, Long Nhật luôn kiên trì theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương. Anh không muốn chuyển hướng vì nhận thấy đây là một dòng nhạc vô cùng ý nghĩa, luôn được công chúng yêu mến và cũng là dòng nhạc sở trưởng của anh.

Có lẽ vì tính cách lãng mạn, lại theo đuổi dòng nhạc đầy trữ tình nên nhiều khi Long Nhật gây chú ý vì thể hiện sự "nữ tính" quá đà. Anh từng nhiều lần giả gái và chụp những bức ảnh thân thiết với đồng nghiệp nam. Điều này khiến Long Nhật bị nghi ngờ về giới tính.

Long Nhật từng bị nhiều người đồn đoán về giới tính thật của nam ca sĩ

Long Nhật luôn kiên trì theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương

Tuy bị nghi ngờ về giới tính và có nhiều ồn ào trên truyền thông về việc giả gái nhưng Long Nhật vẫn giữ được cho mình một gia đình hạnh phúc, với người vợ chung thủy và các con ngoan ngoãn. Gia đình Long Nhật rất ít khi can thiệp vào chuyện công việc của nam ca sĩ mà luôn đứng sau ủng hộ anh.

Long Nhật và người vợ tào khang xinh đẹp, quyến rũ

Long Nhật và gia đình nhỏ hanh phúc bao gồm vợ và các con

Trong suốt những năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Long Nhật cũng đã đem về cho bản thân nhiều thành tích trong sự nghiệp lẫn tài sản. Hiện tại, nam ca sĩ đã mua một căn biệt thự trị giá 21 tỷ đồng rộng lớn với thiết kế cố kích tại Huế cho thân sinh của mình dưỡng già.

Thỉ thoảng nam ca sĩ cũng thường xuyên dẫn gia đình nhỏ của mình về quê thăm ông bà