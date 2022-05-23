Khi chồng bị vướng tin đồn về giới tính, bà xã Long Nhật đã tiết lộ một bí mật: 'Tôi phải làm chồng mới đúng!', khiến nhiều người ngỡ ngàng

Mặc dù có chồng là người nổi tiếng, vô cùng bận rộn, luôn đi diễn và ít khi có thời gian rảnh dành cho gia đình nhưng chưa bao giờ Kim Ngân lên tiếng trách móc hay phàn nàn về chồng. Cô luôn là người đứng đằng sau, hậu phương vững chắc và âm thầm chăm lo gia đình để chồng có thể yên tâm lo cho sự nghiệp.

Trong số những gia đình hạnh phúc của showbiz khiến nhiều người ngưỡng mộ không thể không nhắc đến vợ chồng Long Nhật - Kim Ngân . Cặp đôi đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách và sóng gió nhưng vẫn hạnh phúc bên nhau hơn 23 năm.

Cô tâm sự, dù bận rộn như thế nhưng ông xã luôn phụ giúp mình chăm lo cho bố mẹ. Kim Ngân còn cho biết: "Anh Nhật hỗ trợ tôi về cả tinh thần cũng như tài chính. Trống lịch, không đi hát là anh chạy về đỡ đần tôi. Có đêm, anh ở bệnh viện chăm mẹ. Anh ấy hiếu thảo lắm, không chỉ với bố mẹ tôi mà còn với cả gia đình ở Huế".

Cô cho biết rằng, mẹ mình bị ung thư lưỡi, bố thì bị máu nhiễm mỡ và gout, sức khỏe yếu hơn đều cần người chăm sóc. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có cô ở gần để chăm lo cho bố mẹ. Nhiều khi vô cùng vất vả, chạy đi chạy lại giữa Hải Phòng - Hà Nội. Vừa lo mẹ trên bệnh viện, vừa lo bố ở nhà rồi con cái, công việc, trong khi ông xã thường xuyên vắng nhà. Thế nhưng, cô chưa từng than thở hay trách mắng, thậm chí giận dỗi Long Nhật vì chồng cô luôn là người giúp đỡ cô về mọi mặt.

Kim Ngân nghẹn ngào chia sẻ thêm, thời điểm cô còn sinh sống ở Sài Gòn, ông xã cũng luôn bận rộn với công việc đi diễn nên cô phải chăm lo hết mọi việc, quán xuyến mọi thứ đến mức: "Sửa cái bóng đèn cũng tôi bắc ghế lên sửa. Nhiều lúc tôi nghĩ, đúng ra, anh Nhật là vợ, tôi là chồng mới đúng vì việc gì cũng đến tay mình. Anh đi hát, quần là áo lượt cũng tôi lo. Anh Nhật chỉ đến giờ là thay đồ đi thôi".

Nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của bà xã Long Nhật. - Ảnh: Internet

Kim Ngân bộc bạch thêm, cô cũng từng mệt mỏi và từng nghĩ đến chuyện chia tay: "Hồi còn trẻ, nhiều khi tôi cũng thấy trống trải, nhất là những lần nghe tin đồn này, tin đồn kia về chồng mình, tôi mệt mỏi. Nhiều lần tôi nói với anh, thanh xuân của em có hạn. Vợ chồng kiểu này thì thôi chia tay. Ai cũng thế thôi. Cuộc sống của mình đã áp lực nhiều thứ mà còn nghe những tin đồn không hay nữa, mệt mỏi chứ".

Tuy nhiên, hiểu được con người và nghề nghiệp của giọng ca Tìm lại người xưa, cô sẵn sàng chấp nhận, chia sẻ. Đặc biệt phải biết nhìn vào những điểm tốt của nhau mà sống chứ cứ chú ý những điều nhỏ nhặt thì sớm muộn cũng tan vỡ.

Được biết, trong suốt quá trình hoạt động của mình, Long Nhật vấp phải rất nhiều thị phi ồn ào liên quan đến giới tính, thậm chí anh bị dân tình đồn thổi là lấy vợ chỉ để "che mắt thiên hạ". Tuy nhiên, bà xã anh chưa bao giờ quan tâm đến những điều đó, cô nói: “Anh Nhật là người của công chúng. Anh còn đi hát, còn đứng trên sân khấu thì mình còn phải chấp nhận những thị phi đó. Người nói tốt, người nói xấu, quan trọng là mình sống đúng cái tâm của mình”.

Bất chấp nhiều thị phi, tai tiếng nhưng Kim Ngân vẫn luôn bên chồng. - Ảnh: Internet

Đồng thời cô cho biết có rất nhiều thông tin sai lệch, thị phi không hay về vợ chồng mình nhưng: "Sống trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi chẳng để ý những điều đó. Chỉ biết mình luôn nỗ lực và sống hết lòng với người thân của mình là được rồi. Ai đã ở gần với vợ chồng tôi, họ sẽ hiểu, chúng tôi không giống tin đồn thổi".

Chính vì luôn có sự tin tưởng ở chồng, bằng chứng là cuộc hôn nhân của cặp đôi đã kéo dài được hơn 23 năm và hạnh phúc với bốn người con. Kim Ngân cho biết bản thân cô không hề hối tiếc về cuộc hôn nhân này với nam ca sĩ, đồng thời để giữ gìn hạnh phúc gia đình, cô luôn nghĩ mình là vợ, là mẹ thì làm sao để chồng yên tâm công tác, để con cái nhìn vào cách sống của ba mẹ mà vui vẻ học hành.

Tổ ấm hạnh phúc của Long Nhật - Kim Ngân. - Ảnh: Internet

Bà xã Long Nhật còn bộc bạch thêm: "Tôi cũng biết tâm lý chồng. Từ ngày lấy anh Nhật, chưa bao giờ tôi hỏi anh ấy đi đâu, làm gì. Ai cũng có sự tự do riêng, mình không nên gây áp lực quá. Vợ chồng càng phải khéo léo, có gì nói với nhau nhẹ nhàng. Người này nóng, người kia nhịn, chứ suốt ngày cãi nhau thì không hay”.

Bản thân cô cũng từng nhận mình là người chưa từng biết làm xấu mặt chồng bởi cô luôn quan niệm dù mình có làm ra kinh tế thì về nhà, mình phải là người nội trợ giỏi, biết chăm lo gia đình. Kim Ngân nói: "Đi làm về mệt nhưng cái quần, cái áo lộn ngược, tôi cũng làm cho gọn gàng, ngăn nắp. Bụng đang đói mà nhà cửa không sạch, tôi cũng làm cho sạch rồi mới ăn. Bởi vậy, anh Nhật vẫn hay nói, "đi đâu thì đi, nhà cửa, cơm cháo, không ai bằng bà Ngân”. Tôi sạch sẽ lắm. Tôi đam mê nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa".

Chính nhờ sự hy sinh, luôn biết cách chăm lo cho gia đình và ủng hộ chồng hết mình, đặc biệt bỏ qua những xì xào bàn tán, thị phi, cuộc hôn nhân của cặp đôi vẫn luôn hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.