Long Nhật thất thần đội tang, dìu vợ đang bật khóc nức nở để tiễn đưa người thân

Hậu trường 30/06/2022 09:36

Mới đây, Long Nhật báo tin buồn khi người thân ra đi đột ngột. Trong tang lễ, dù đau buồn nhưng nam ca sĩ vẫn cố gắng dìu vợ, làm điểm tựa cho cô trước mất mát lớn.

Mới đây, Long Nhật báo tin buồn khi ba vợ ra đi đột ngột. Trong tang lễ, dù đau buồn nhưng nam ca sĩ vẫn cố gắng dìu vợ, làm điểm tựa cho cô trước mất mát lớn.

Trên trang cá nhân, anh xúc động viết: "Con rể, con gái của ba, các cháu ngoại của ba đánh mất cả một bầu trời rồi ba ơi. Nếu có kiếp lai sinh, cho con rể được gặp lại ba làm con của ba. Người ba thứ 2 mà trọn kiếp này con kính trọng, thương nhớ. 23 năm qua với bao công ơn, bao kỉ niệm sâu nặng mà ba đã dành hết cho chúng con, cho các cháu của ba. Ba ơi!"

Long Nhật thất thần đội tang, dìu vợ đang bật khóc nức nở để tiễn đưa người thân - Ảnh 1Long Nhật thất thần đội tang, dìu vợ đang bật khóc nức nở để tiễn đưa người thân - Ảnh 2Long Nhật thất thần đội tang, dìu vợ đang bật khóc nức nở để tiễn đưa người thân - Ảnh 3
Long Nhật dìu vợ mọi lúc khi cô khóc ngất lúc tiễn đưa - Ảnh: FBNV

Thời điểm ba vợ về nơi yên nghỉ, Long Nhật vẫn đang tất bật với các hoạt động nghệ thuật. Anh nhanh chóng gác công việc để đáp chuyến bay về Hải Phòng, cùng vợ lo hậu sự. 

Nam ca sĩ tưởng nhớ đến người thân: "23 năm nay truớc hay sau gì ông ngoại vẫn luôn thuơng yêu, bảo vệ, chở che cho con rể. Dù vật đổi sao dời, dù chớp bể mưa nguồn hay sóng to gió lớn, ba vẫn 1 lòng 1 dạ vun đắp cho con gái và con rể là Long Nhật cùng các cháu ngoại của ông mà ông thuơng quý hơn vàng hơn bạc".

Long Nhật thất thần đội tang, dìu vợ đang bật khóc nức nở để tiễn đưa người thân - Ảnh 4
Nam ca sĩ đội tang, luôn cận kề vợ ở tang lễ - Ảnh: FBNV

Vợ Long Nhật xuất thân từ gia đình khá giả ở Hải Phòng, là Hoa khôi đất cảng được nhiều người biết đến. Trong suốt nhiều năm nên duyên vợ chồng, Long Nhật thừa nhận vợ đã chịu đựng không ít thị phi, tai tiếng từ những lời đồn xoay quanh chuyện giới tính của chồng. Tuy nhiên, dù nam ca sĩ vướng nhiều tin đồn giới tính nhưng cô vẫn không mấy để tâm, làm hậu phương vững chắc cho chồng. Đặc biệt, ba mẹ vợ của nam ca sĩ rất ủng hộ con cái, cố gắng vun đắp tình cảm cho cặp đôi thay vì để tâm lời bàn tán của mọi người xung quanh.

Hiện tại, Long Nhật đã tạm dừng công việc để dành thời gian cho gia đình. Bên cạnh những lời chia buồn, nhiều đồng nghiệp và khán giả cũng gửi lời động viên đến anh và bà xã trước nỗi mất mát người thân.

Khi chồng bị vướng tin đồn về giới tính, bà xã Long Nhật đã tiết lộ một bí mật: 'Tôi phải làm chồng mới đúng!', khiến nhiều người ngỡ ngàng

Khi chồng bị vướng tin đồn về giới tính, bà xã Long Nhật đã tiết lộ một bí mật: 'Tôi phải làm chồng mới đúng!', khiến nhiều người ngỡ ngàng

Có thể thấy dù đang đứng trước những ồn ào, thị phi liên quan đến chồng, nhưng Kim Ngân vẫn luôn âm thầm ủng hộ, dõi theo và đồng hành với ông xã vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

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