'Luyến lươn' Thanh Hương ngoài đời nhịn ăn thứ này để giảm 12kg, giữ được sắc vóc nóng bỏng khiến ai cũng ghen tỵ

Hậu trường 26/06/2023 11:06

Trái ngược với hình ảnh xuề xòa tóc rối trên màn ảnh, Thanh Hương ngoài đời lại theo đuổi phong cách gợi cảm như 'lột xác' thành một người khác nhờ kiêng ăn một thứ này.

Diễn viên Thanh Hương sinh năm 1988, tại Hải Dương. Với chiều cao vượt trội 1m70 và vóc dáng 'đồng hồ cát', cô từng thử sức với các cuộc thi sắc đẹp khi còn là sinh viên. Năm 2006, Thanh Hương đạt Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hải Dương và lọt top 5 Sinh viên thanh lịch toàn thành phố Hà Nội.

Dù có lợi thế về ngoại hình nhưng người đẹp sinh năm 1988 này thường tham gia vào những vai diễn vất vả, khổ cực, điển hình như vai Luyến "lươn" trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao" hay vai Lan "cave" trong "Quỳnh Búp Bê". Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh xuề xòa tóc rối trên màn ảnh, Thanh Hương ngoài đời lại theo đuổi phong cách sang chảnh, gợi cảm, cô như "lột xác" thành một người khác khi bước ra khỏi màn ảnh.  

'Luyến lươn' Thanh Hương ngoài đời nhịn ăn thứ này để giảm 12kg, giữ được sắc vóc nóng bỏng khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh 1
Thanh Hương thường tham gia vào những vai diễn vất vả, khổ cực trên màn ảnh

Thanh Hương từng chia sẻ cô có cơ địa dễ béo nên đã thử nhiều biện pháp giảm cân. Vì lịch trình quay dày đặc và bản thân không có quá nhiều thời gian để đi tập bên ngoài nên nữ diễn viên đã chuyển sang áp dụng điều chỉnh chế độ dinh dưỡng bằng cách hạn chế ăn tinh bột, tăng cường ăn nhiều rau xanh, trái cây và nhận thấy hiệu quả rõ rệt.

'Luyến lươn' Thanh Hương ngoài đời nhịn ăn thứ này để giảm 12kg, giữ được sắc vóc nóng bỏng khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh 2

'Luyến lươn' Thanh Hương ngoài đời nhịn ăn thứ này để giảm 12kg, giữ được sắc vóc nóng bỏng khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh 3
Ngoài đời, cô lại theo đuổi phong cách sang chảnh, gợi cảm

Kiêng tinh bột là kiêng những thực phẩm nào?

Muốn biết kiêng tinh bột là những thực phẩm nào tốt nhất trước khi bước vào chế độ ăn kiêng này, bản thân cần gặp chuyên gia dinh dưỡng để nhận được những lời khuyên đúng đắn. Trong chế độ ăn kiêng này không nên chỉ chuyên ăn trái cây và rau củ vì nó rất dễ làm cho cơ thể bị thiếu dinh dưỡng, mất cân bằng, thiếu canxi, thiếu máu,... 

Một số điều cần lưu ý khi thực hiện giảm cân bằng kiêng tinh bột 

'Luyến lươn' Thanh Hương ngoài đời nhịn ăn thứ này để giảm 12kg, giữ được sắc vóc nóng bỏng khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh 4

'Luyến lươn' Thanh Hương ngoài đời nhịn ăn thứ này để giảm 12kg, giữ được sắc vóc nóng bỏng khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh 5
Nữ diễn viên từng chia sẻ cô nhịn ăn tinh bột để giảm cân và duy trì vóc dáng của mình

Người muốn giảm cân khi cắt giảm tinh bột trong khẩu phần ăn hằng ngày, cần chú ý bổ sung vitamin nhóm B. Vitamin nhóm B thường nằm trong gạo hoặc các thực phẩm từ thực vật. Các loại rau giàu vitamin nhóm B như: cà chua, rau dền, bí, súp lơ, nấm, khoai lang... Các loại hạt: hạt lạc, hạt điều, hạt óc chó...   

Khi lựa chọn chế độ ăn kiêng tinh bột để giảm cân, phải lắng nghe cơ thể mình để kịp thời điều chỉnh phù hợp. Tuyệt đối không vì muốn giảm cân cấp tốc mà bỏ qua các dấu hiệu bất thường về sức khỏe do cắt giảm tinh bột đột ngột gây ra.   

Thanh Hương phải kiêng ăn 1 món, giảm cân ngoạn mục để được vào vai nữ chính "khắc khổ"

Thanh Hương phải kiêng ăn 1 món, giảm cân ngoạn mục để được vào vai nữ chính "khắc khổ"

Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật Luyến trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, Thanh Hương đã phải cấp tốc điều chỉnh cân nặng.

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