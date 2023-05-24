Thanh Hương phải kiêng ăn 1 món, giảm cân ngoạn mục để được vào vai nữ chính "khắc khổ"

Hậu trường 24/05/2023 22:10

Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật Luyến trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, Thanh Hương đã phải cấp tốc điều chỉnh cân nặng.

 

Bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" phát sóng vào khung giờ vàng nhận được sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Bộ phim khắc họa cuộc sống của người dân xóm chợ dưới chân cầu Long Biên. Trong phim Thanh Hương thủ vai Luyến - người phụ nữ nghèo khổ 5 năm làm việc cực nhọc để nuôi mẹ chồng, trả nợ cho chồng.

Thanh Hương phải kiêng ăn 1 món, giảm cân ngoạn mục để được vào vai nữ chính 'khắc khổ' - Ảnh 1
Thanh Hương bất ngờ xuất hiện trong buổi họp báo phim Cuộc đời vẫn đẹp sao với thân hình mảnh mai. 

Thanh Hương chia sẻ thực tế cơ thể cô dễ béo lên và cũng dễ gầy đi. Do đó khi cần siết cân cô thường điều chỉnh phần lớn thông qua chế độ dinh dưỡng.Trong quá trình đảm nhận vai Luyến, cô đã chủ động giảm 5kg. 

Thanh Hương phải kiêng ăn 1 món, giảm cân ngoạn mục để được vào vai nữ chính 'khắc khổ' - Ảnh 2
Thanh Hương được quan tâm chú ý sau khi Cuộc đời vẫn đẹp sao phát sóng.

Hóa thân vào vai diễn "khắc khổ", cô cảm thấy thân hình có da có thịt quá khán giả khó chấp nhận. Thêm vào đó áp lực trong lúc quay phim khiến Thanh Hương sụt cân không phanh. So với thời gian đầu nhận vai cô đã giảm được 10kg.

Thanh Hương phải kiêng ăn 1 món, giảm cân ngoạn mục để được vào vai nữ chính 'khắc khổ' - Ảnh 3
Cô thành công với màn thay đổi ngoại hình từ việc cắt tóc ngắn, ăn mặc kham khổ và gầy gò nhiều so với trước đây. 

Trên thực tế, vấn đề giảm cân để hóa thân vào vai diễn của Thanh Hương nhiều lần gây chú ý. Trước đây, nữ diễn viên từng gây sốt khi giảm ngoạn mục 12kg để vào vai Lan Cave trong Quỳnh búp bê. Đây là một trong những hy sinh vì nghệ thuật được khán giả đánh giá cao.

Thanh Hương phải kiêng ăn 1 món, giảm cân ngoạn mục để được vào vai nữ chính 'khắc khổ' - Ảnh 4
Người đàn bà khắc khổ Luyến 5 năm làm việc cực nhọc để nuôi mẹ chồng, trả nợ cho chồng được công chúng yêu mến. 

Để đạt được mục tiêu giảm cân trong thời gian ngắn, Thanh Hương đã áp dụng phương pháp kiêng tinh bột. Cô đã hạn chế việc tiêu thụ các loại tinh bột như cơm, cháo, bún, phở. Ngược lại ăn nhiều rau xanh, hoa quả

Thanh Hương phải kiêng ăn 1 món, giảm cân ngoạn mục để được vào vai nữ chính 'khắc khổ' - Ảnh 5
Trước đây, Thanh Hương có một vóc dáng cân đối, thần sắc hồng hào hơn. 
Thanh Hương phải kiêng ăn 1 món, giảm cân ngoạn mục để được vào vai nữ chính 'khắc khổ' - Ảnh 6
Cô thường được đồng nghiệp gọi với cái tên thân mật là Hương Voi. 

Vì cân nặng dễ lên cũng dễ xuống, cho nên để đạt được mục tiêu giảm cân trong thời gian ngắn, Thanh Hương đã áp dụng phương pháp kiêng tinh bột. Cô đã hạn chế việc tiêu thụ các loại tinh bột như cơm, cháo, bún, phở. Ngược lại ăn nhiều rau xanh, hoa quả. 

Thanh Hương phải kiêng ăn 1 món, giảm cân ngoạn mục để được vào vai nữ chính 'khắc khổ' - Ảnh 7
Thanh Hương hạn chế ăn tinh bột kết hợp tập gym và detox cơ thể để có thể công giảm cân nhanh chóng. 

Ngoài ra, trước khi tham gia các cảnh quay, cô thường tập gym để có thể có thân hình săn chắc hơn. Cô cũng rất yêu thích hoạt động thể dục tại phòng gym vì từng là vận động viên. Tuy nhiên, vì lịch trình bận rộn, cô không thể thường xuyên duy trì hoạt động này.

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