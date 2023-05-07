NSƯT Hoàng Hải tỏ tình Luyến 'lươn' trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' theo 3 cách của VTV

Sao Việt 07/05/2023 13:35

Gần đây NSƯT Hoàng Hải được đông đảo khán giả mến mộ và biết đến. Mới đây ông được đài VTV thử thách diễn xuất ấn tượng vai diễn Lưu trong bộ phim ''Cuộc đời vẫn đẹp sao''

Hoàng Hải là nam diễn viên Việt Nam. Ông được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2012 và được khán giả nhớ đến với vai Trung úy Trần Minh trong bộ phim dài tập Cảnh sát hình sự, và Hải trong Đường đời. Gần đây ông được ghi dấu ấn sâu đậm hơn đến với các thế hệ sau này nhờ vào vai diễn Lưu trong Cuộc đời vẫn đẹp sao

NSƯT Hoàng Hải tỏ tình Luyến 'lươn' trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' theo 3 cách của VTV - Ảnh 1
NSƯT Hoàng Hải trong vai Tung úy Trần Minh trong phim Cảnh sát hình sự vang bóng cả nước một thời. 

Phim  Cuộc đời vẫn đẹp sao lấy bối cảnh là một xóm lao động nghèo trong khu chợ dân sinh. Hai vai chính của bộ phim là Lưu và Luyến được giao cho NSƯT Hoàng Hải và Thanh Hương. Dù đã đi đóng phim hơn rất nhiều năm với hàng chục vai diễn ở nhiều thể loại khác nhau từ điện ảnh tới truyền hình nhưng Lưu được đánh giá là nhân vật ấn tượng nhất trên màn ảnh từ trước đến nay của NSƯT Hoàng Hải.

NSƯT Hoàng Hải tỏ tình Luyến 'lươn' trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' theo 3 cách của VTV - Ảnh 2
Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải vào vai Lưu trong Cuộc đời vẫn đẹp sao 
NSƯT Hoàng Hải tỏ tình Luyến 'lươn' trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' theo 3 cách của VTV - Ảnh 3
Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải vai Lưu và Thanh Hương vai Luyến trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao

Mới đây, NSƯT Hoàng Hải đã thực hiện thử thách của VTV với yêu cầu diễn 3 cách tỏ tình với nhân vật Luyến (Thanh Hương) theo phong cách khác nhau (thật lòng, sau khi uống 1 lít rượu và sau khi uống 2 lít rượu".

NSƯT Hoàng Hải tỏ tình Luyến 'lươn' trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' theo 3 cách của VTV - Ảnh 4
Vẻ mặt của NSƯT Hoàng Hải khi thực hiện thử thách của VTV. 

Tưởng thử thách lần này sẽ làm khó được nam nghệ sĩ, tuy nhiên rong vài giây, NSƯT Hoàng Hải đã hoàn thành thử thách này ấn tượng bởi thực tế nó đơn giản hơn nhiều những phân đoạn tâm lý anh phải thể hiện trong những tập phim Cuộc đời vẫn đẹp sao đã lên sóng. 

NSƯT Hoàng Hải có chia sẻ về những cảnh quay đòi hỏi cách diễn chân thật và tâm lý phải thật ổn định thì mới có thể diễn đạt được. Ông chia sẻ cảnh quay Lưu đã tìm đến Luyến và có ý trêu đùa, gạ gẫm cô. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì đã bị Luyến dành cho một cú tát, Lưu bấy giờ mới tỉnh rồi bỏ về phòng.

NSƯT Hoàng Hải tỏ tình Luyến 'lươn' trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' theo 3 cách của VTV - Ảnh 5
Luyến bị Lưu trêu ghẹo, gạ gẫm. 

Ngoài đời NSƯT Hoàng Hải và Thanh Hương có sự chênh lệch vài chục tuổi. Vì thế để đóng được cảnh này, cả hai diễn viên đã phải có sự bàn bạc nhất định. Đồng thời Hoàng Hải cho biết cả ông và Thanh Hương luôn hỗ trợ nhau hết mình để hoàn thành vai diễn tốt nhất.

NSƯT Hoàng Hải tỏ tình Luyến 'lươn' trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' theo 3 cách của VTV - Ảnh 6
Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải và gia đình hiện tại rất vui vẻ và hạnh phúc

Nếu ai là người hâm mộ của NSƯT Hoàng Hải từ lâu sẽ biết ông là một người kiên trì, làm việc có trách nhiệm, ông là một trong những diễn viên đáng quý nhất của Việt Nam dù đã đến tuổi ngũ tuần nhưng vẫn đam mê và hết mình với nghề nghiệp. NSƯT Hoàng Hải từng chia sẻ với truyền thông báo chí rằng ông yêu thích những điều khó khăn, nếu nghề diễn viên được xem là khó ông lại càng muốn chinh phục nó. 

NSƯT Hoàng Hải tỏ tình Luyến 'lươn' trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' theo 3 cách của VTV - Ảnh 7
Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải rất tâm quyết với nghề, ông để lại rất nhiều vai diễn ấn tượng từ sự chịu khó của mình. 
Người đàn ông ‘khắc khổ nhất màn ảnh Việt’ được vợ trẻ kém 25 tuổi cưng chiều hết mực, viên mãn bên con nhỏ ngoài tuổi 60

Người đàn ông ‘khắc khổ nhất màn ảnh Việt’ được vợ trẻ kém 25 tuổi cưng chiều hết mực, viên mãn bên con nhỏ ngoài tuổi 60

Nghệ sĩ chuyên đóng vai khắc khổ trên màn ảnh ở tuổi ngoài 60 có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, được vợ trẻ kém 25 tuổi yêu chiều hết mực.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Việt NSƯT Hoàng Hải Cuộc đời vẫn đẹp sao

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 45 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm