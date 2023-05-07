NSƯT Hoàng Hải tỏ tình Luyến 'lươn' trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' theo 3 cách của VTV

Gần đây NSƯT Hoàng Hải được đông đảo khán giả mến mộ và biết đến. Mới đây ông được đài VTV thử thách diễn xuất ấn tượng vai diễn Lưu trong bộ phim ''Cuộc đời vẫn đẹp sao''

Hoàng Hải là nam diễn viên Việt Nam. Ông được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2012 và được khán giả nhớ đến với vai Trung úy Trần Minh trong bộ phim dài tập Cảnh sát hình sự, và Hải trong Đường đời. Gần đây ông được ghi dấu ấn sâu đậm hơn đến với các thế hệ sau này nhờ vào vai diễn Lưu trong Cuộc đời vẫn đẹp sao NSƯT Hoàng Hải trong vai Tung úy Trần Minh trong phim Cảnh sát hình sự vang bóng cả nước một thời. Phim Cuộc đời vẫn đẹp sao lấy bối cảnh là một xóm lao động nghèo trong khu chợ dân sinh. Hai vai chính của bộ phim là Lưu và Luyến được giao cho NSƯT Hoàng Hải và Thanh Hương. Dù đã đi đóng phim hơn rất nhiều năm với hàng chục vai diễn ở nhiều thể loại khác nhau từ điện ảnh tới truyền hình nhưng Lưu được đánh giá là nhân vật ấn tượng nhất trên màn ảnh từ trước đến nay của NSƯT Hoàng Hải.

Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải vào vai Lưu trong Cuộc đời vẫn đẹp sao Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải vai Lưu và Thanh Hương vai Luyến trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao Mới đây, NSƯT Hoàng Hải đã thực hiện thử thách của VTV với yêu cầu diễn 3 cách tỏ tình với nhân vật Luyến (Thanh Hương) theo phong cách khác nhau (thật lòng, sau khi uống 1 lít rượu và sau khi uống 2 lít rượu". Vẻ mặt của NSƯT Hoàng Hải khi thực hiện thử thách của VTV. Tưởng thử thách lần này sẽ làm khó được nam nghệ sĩ, tuy nhiên rong vài giây, NSƯT Hoàng Hải đã hoàn thành thử thách này ấn tượng bởi thực tế nó đơn giản hơn nhiều những phân đoạn tâm lý anh phải thể hiện trong những tập phim Cuộc đời vẫn đẹp sao đã lên sóng.

NSƯT Hoàng Hải có chia sẻ về những cảnh quay đòi hỏi cách diễn chân thật và tâm lý phải thật ổn định thì mới có thể diễn đạt được. Ông chia sẻ cảnh quay Lưu đã tìm đến Luyến và có ý trêu đùa, gạ gẫm cô. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì đã bị Luyến dành cho một cú tát, Lưu bấy giờ mới tỉnh rồi bỏ về phòng. Luyến bị Lưu trêu ghẹo, gạ gẫm. Ngoài đời NSƯT Hoàng Hải và Thanh Hương có sự chênh lệch vài chục tuổi. Vì thế để đóng được cảnh này, cả hai diễn viên đã phải có sự bàn bạc nhất định. Đồng thời Hoàng Hải cho biết cả ông và Thanh Hương luôn hỗ trợ nhau hết mình để hoàn thành vai diễn tốt nhất. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải và gia đình hiện tại rất vui vẻ và hạnh phúc Nếu ai là người hâm mộ của NSƯT Hoàng Hải từ lâu sẽ biết ông là một người kiên trì, làm việc có trách nhiệm, ông là một trong những diễn viên đáng quý nhất của Việt Nam dù đã đến tuổi ngũ tuần nhưng vẫn đam mê và hết mình với nghề nghiệp. NSƯT Hoàng Hải từng chia sẻ với truyền thông báo chí rằng ông yêu thích những điều khó khăn, nếu nghề diễn viên được xem là khó ông lại càng muốn chinh phục nó. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải rất tâm quyết với nghề, ông để lại rất nhiều vai diễn ấn tượng từ sự chịu khó của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsut-hoang-hai-to-tinh-luyen-luon-trong-cuoc-doi-van-dep-sao-theo-3-cach-cua-vtv-579209.html