Dù sở hữu công ty riêng, Phương Mỹ Chi vẫn 'ở thuê, đi diễn bằng xe công nghệ' sau 10 năm ca hát

Hậu trường 27/06/2023 11:47

Sau khi giành danh hiệu á quân Giọng hát Việt nhí 2013, Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành, gặt hái nhiều thành công.

Phương Mỹ Chi là tên tuổi hot bậc nhất khi bước chân ra từ chương trình Giọng hát Việt nhí. Sau 10 năm, cô nàng sinh năm 2003 vẫn giữ nguyên độ hot của mình dù hiện tại đã là một phiên bản trưởng thành hơn rất nhiều. Ở tuổi 20, Phương Mỹ Chi trở thành Chủ tịch công ty riêng, có cát-xê đáng mơ ước và nhiều triển vọng phát triển.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, chia sẻ với báo Ngôi Sao, Á quân The Voice Kids chia sẻ mình chưa từng yêu và hiện tại chưa nghĩ đến tình yêu, cũng bởi bận rộn với công việc lẫn cuộc sống. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi bận rộn với cuộc sống và công việc nên chẳng còn thời gian. Hơn nữa, tôi thấy mình không xinh, không có nhiều ưu điểm. Tôi trông hài hòa nhưng không đẹp theo chuẩn thị hiếu của người Việt như mũi cao, cằm V-line, mắt hai mí... Nhưng tôi không buồn đâu. Điều gì phù hợp với mình thì đến trễ một chút cũng được".

Dù sở hữu công ty riêng, Phương Mỹ Chi vẫn 'ở thuê, đi diễn bằng xe công nghệ' sau 10 năm ca hát - Ảnh 1
Nữ ca sĩ dọn ra ở riêng vì muốn yên tĩnh
Dù sở hữu công ty riêng, Phương Mỹ Chi vẫn 'ở thuê, đi diễn bằng xe công nghệ' sau 10 năm ca hát - Ảnh 2
Phương Mỹ Chi tự nhận mình không xinh, không đẹp theo chuẩn thị hiếu người Việt 

Bên cạnh đó, Phương Mỹ Chi cùng chị gái ruột đã dọn ra ở riêng hơn nửa năm nay. 2 chị em hiện trong một căn hộ thuê ở gần nhà bố mẹ. Phương Mỹ Chi cho biết cô muốn có không gian riêng để phục vụ sự sáng tạo: "Tôi hiện sống cùng chị gái trong một căn hộ thuê ở gần nhà ba mẹ. Có lúc, tôi cũng thấy mình vất vả vì luôn chọn những điều khó khăn trong cả công việc lẫn cuộc sống. Lẽ ra, tôi có thể tiếp tục hát dân ca và gặt hái những thành công từ đó cho đến cuối đời. Tôi cũng có thể cứ ở với ba mẹ cho đến khi lấy chồng. Nhưng tôi thấy nguồn năng lượng của mình rất lớn và không chịu nổi sự an toàn. Vì vậy tôi chọn khám phá những sức mạnh tiềm tàng và dọn ra ở riêng.

Những bước chuyển mới của tôi thường đến cùng một lúc như mở công ty, thử dòng nhạc khác, sống tự lập... May mắn là nó chỉ khiến tôi bối rối vì chưa thể thích nghi chứ không đến mức căng thẳng hay trầm cảm", nữ ca sĩ bộc bạch thêm.

Dù sở hữu công ty riêng, Phương Mỹ Chi vẫn 'ở thuê, đi diễn bằng xe công nghệ' sau 10 năm ca hát - Ảnh 3
Cô nàng sẽ học đại học vào tháng 9 tới, sau thời gian bảo lư

Bố mẹ lo lắng khi 2 chị em ra ở riêng, gặp khó khăn, trong khi ở với gia đình được bố mẹ giặt đồ, chăm lo từng bữa. Mỹ Chi nghĩ bố mẹ sẽ buồn nhưng vẫn ủng hộ. Cô cho rằng sợi dây gắn kết gia đình không bao giờ dứt được. Khi ra ở riêng, dù có khó khăn nhưng 2 chị em có những trải nghiệm thú vị. Ban đầu chị gái nấu ăn cho Phương Mỹ Chi, khi chị đi làm thì cô phải tập nấu những món đơn giản. Qua thời gian, nữ ca sĩ đã thích nghi được. 

"Hiện chỗ dựa lớn của tôi là chị gái. Vì sống chúng nên tôi được nhờ chị rất nhiều trong các vấn đề quản lý tài chính hay lời khuyên trước những quyết định lớn. Tôi cũng thường tâm sự với chị mọi buồn vui trong công việc như nỗi lo lắng trước mỗi lần ra mắt dự án, hay việc chạy truyền thông, trả lời báo chí - với tôi - cũng là điều quá sức. Có chị, tôi thấy bớt áp lực và được san sẻ", nữ ca sĩ bày tỏ.

Dù sở hữu công ty riêng, Phương Mỹ Chi vẫn 'ở thuê, đi diễn bằng xe công nghệ' sau 10 năm ca hát - Ảnh 4Dù sở hữu công ty riêng, Phương Mỹ Chi vẫn 'ở thuê, đi diễn bằng xe công nghệ' sau 10 năm ca hát - Ảnh 5
Phương Mỹ Chi mới đây đã tổ chức một buổi lễ dành cho tuổi 20 của mình

Nữ ca sĩ cho biết 2 năm sau The Voice Kids, cô mua được cho bố mẹ 1 căn nhà. Còn hiện tại, tiền bạc của cô chủ yếu đầu tư cho âm nhạc"Tiền của tôi cứ vào rồi lại ra rất nhanh, ít tích cóp được. Mỗi giai đoạn, tôi đều cần tiền cho những kế hoạch, dự định lớn", Phương Mỹ Chi tiết lộ.

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