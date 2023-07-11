Vua cá Koi bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ hôn nhân với Hà Thanh Xuân

Hậu trường 11/07/2023 11:36

Mới đây, Vua cá Koi bất ngờ để lộ một số chi tiết về mối quan hệ hôn nhân hiện tại với nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân sau thời gian im hơi lặng tiếng.

Doanh nhân Thắng Ngô (SN 1975) và ca sĩ Hà Thanh Xuân (SN 1988) tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022. Cuộc hôn nhân của cặp đôi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Không ít người gièm pha, mỉa mai “vua cá Koi” khi giàu sang lại đổi vợ. Ngược lại, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân cũng bị nghi là người thứ ba chen vào cuộc tình của Thắng Ngô với vợ cũ.

Vua cá Koi bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ hôn nhân với Hà Thanh Xuân - Ảnh 1
Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022

Khoảng đầu tháng 3/2023, MXH bỗng rộ lên tin đồn “Vua cá Koi” - Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân ly hôn sau gần 1 năm kết hôn khiến nhiều người hoang mang. Nguồn cơn của điều này có lẽ là vì loạt ảnh tình tứ bên nhau đã “không cánh mà bay” trên cả trang cá nhân của nam doanh nhân và nữ ca sĩ hải ngoại.

Vua cá Koi bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ hôn nhân với Hà Thanh Xuân - Ảnh 2
Vua cá Koi bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ hôn nhân với Hà Thanh Xuân - Ảnh 3
Cặp đôi Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi"

Điều này khiến nhiều người suy đoán hai vợ chồng đang có vấn đề nên mới né tránh đối phương, trong khi trước đó họ thường xuyên khoe ảnh tình tứ, nói những câu ngọt ngào về nửa kia của mình.

Tuy nhiên, cả hai người không lên tiếng đính chính, mà chỉ úp mở rằng không muốn nói gì về cuộc sống riêng tư càng khiến tin đồn thêm "bùng nổ".

Kể từ lúc, thông tin Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi" đường ai nấy đi, nữ ca sĩ đều đăng ảnh một mình, hầu hết tự chụp, không tương tác mạng xã hội với ông xã. Những hình ảnh mới nhất của chị nhận nhiều lời khen gợi cảm. 

Vua cá Koi bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ hôn nhân với Hà Thanh Xuân - Ảnh 4
Hà Thanh Xuân xây dựng hình ảnh phụ nữ độc lập, bận rộn với công việc

Chị cập nhật hình ảnh đi diễn, gặp gỡ bạn bè, tương tác với khán giả, đi chơi cùng gia đình, người thân... Ca sĩ cho thấy cuộc sống diễn ra bình thường, tránh trả lời mọi câu hỏi về hôn nhân.

Về phía "vua cá Koi" Ngô Thắng dường như vẫn rất vững vàng với cuộc sống của mình. Nam doanh nhân sinh năm 1975 miệt mài làm việc, hết đi nước ngoài “săn” cá lại về dồn sức kinh doanh farm cá Koi, bất động sản, làm vườn, chơi với thú cưng.

Anh cũng chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, khoe những khoảnh khắc chứng tỏ sự sung mãn, dẻo dai dù đã bước vào độ tuổi U50. Vua cá Koi nhấn mạnh cần chăm chút sức khỏe để làm việc, tận hưởng cuộc sống, nhắn nhủ mọi người: “Cuộc đời ngắn lắm… Sống vui sống khỏe mỗi ngày nhé các bạn!”.

Bên cạnh đó, nam doanh nhân cũng hoạt động sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội, từ Facebook, YouTube cho đến TikTok. Nếu YouTube là nơi anh chia sẻ kiến thức, công việc liên quan đến cá Koi, TikTok là nơi khoe cuộc sống thảnh thơi nhiều màu sắc và… khoe hình ảnh, video vợ hát, thì Facebook là không gian mà Thắng Ngô không ngần ngại "đấu khẩu" với dân mạng. 

Anh vui vẻ tương tác, cảm ơn những người khen ngợi mình hoặc gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng anh; trái lại, những bình luận mỉa mai hoặc soi mói, anh không ngần ngại đáp trả.

Vua cá Koi bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ hôn nhân với Hà Thanh Xuân - Ảnh 5
Khi một dân mạng bình luận: “Thả tim cho chiếc nhẫn”, doanh nhân Thắng Ngô cũng không ngần ngại đáp: “Anh có vợ mà”. Có thể nói, động thái này của “vua cá Koi” như một cách ngầm phủ nhận tin đồn ly hôn với Hà Thanh Xuân

Trong một số hình ảnh selfie, vua cá Koi cũng để lộ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, như ngầm xác nhận tình yêu với vợ.

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Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, có thể thấy vợ chồng “vua cá Koi” Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân vẫn đang bình thường, không gặp trục trặc như nhiều khán giả nghi vấn.

Nhiều người hâm mộ cảm thấy sốt ruột, thúc giục cặp đôi đoàn tụ sau gần 1 năm xa cách, mong mỏi họ đăng ảnh chung, tương tác trên mạng xã hội để đập tan những tin đồn bất lợi, nhưng có lẽ vua cá Koi có cách ứng phó của riêng mình.

'Vua cá Koi' Thắng Ngô tiếc thương ba ruột qua đời, dân tình không khỏi thắc mắc: 'Hà Thanh Xuân đâu rồi?'

'Vua cá Koi' Thắng Ngô tiếc thương ba ruột qua đời, dân tình không khỏi thắc mắc: 'Hà Thanh Xuân đâu rồi?'

Trên trang cá nhân của mình mới đây, doanh nhân Thắng Ngô đã đăng tải dòng trạng thái buồn khiến cư dân mạng không khỏi bàn xôn xao.

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