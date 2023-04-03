Từ lúc tin đồn nổ ra đến nay, phía ca sĩ Hà Thanh Xuân vẫn im bặt, không có động thái "khoe chồng" trên mạng xã hội như trước.

Những tháng qua, từ sau ngày đám cưới, chuyện tình yêu của "Vua cá Koi" Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân vẫn là chủ đề bàn tán và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đáng chú ý hơn cả, nhiều ngày trước, 2 cái tên này một lần nữa làm "dậy sóng" khi bỗng dưng xuất hiện tin đồn rạn nứt hôn nhân chỉ sau vài tháng về chung một nhà. Ngay sau đó, "vua cá Koi" đã nhanh chóng dập tắt tin đồn và cho biết 'không liên quan đến vợ chồng mình". Không chỉ vậy, mới đây nhất, trên trang cá nhân, dân tình còn phát hiện vua cá Koi đeo chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út trong hình ảnh mới đăng tải. Việc này một lần nữa chứng minh rằng vợ chồng anh vẫn đang hạnh phúc.

Nhiều ngày trước, 2 cái tên này một lần nữa làm "dậy sóng" khi bỗng dưng xuất hiện tin đồn rạn nứt hôn nhân chỉ sau vài tháng về chung một nhà - Ảnh: Internet Khi có người bình luận: "Em chỉ muốn nói rằng cái nhẫn đẹp, thả tim cho chiếc nhẫn". Trước bình luận này của khán giả, vua cá Koi liền trả lời: "Anh có vợ mà". Màn tương tác này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Thế nhưng, từ lúc tin đồn nổ ra đến nay, phía ca sĩ Hà Thanh Xuân vẫn im bặt, không có động thái "khoe chồng" trên mạng xã hội như trước. Thay vào đó, cô chỉ cập nhật các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Mỹ.

Trên trang cá nhân, dân tình phát hiện vua cá Koi đeo chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út trong hình ảnh mới đăng tải. Việc này một lần nữa chứng minh rằng vợ chồng anh vẫn đang hạnh phúc - Ảnh: FBNV Dù vậy, dân mạng mới đây đã tìm ra một chi tiết mâu thuẫn với những gì "vua cá Koi" đang thể hiện. Theo đó, dân tình phát hiện ca sĩ Hà Thanh Xuân bấy lâu nay không đeo nhẫn cưới. Những chiếc nhẫn trên tay cô chỉ là những món đồ trang sức điệu đà, không giống với chiếc nhẫn đôi trên tay chồng "vua cá Koi".

Bức ảnh hồi tháng 10/2022, nữ ca sĩ vẫn đang đeo nhẫn cưới, chiếc nhẫn giống với "vua cá Koi" - Ảnh: FBNV Cụ thể, qua những bức ảnh nữ ca sĩ khoe trên trang cá nhân, hồi tháng 10, 11/2022, nữ ca sĩ vẫn đeo nhẫn cưới, chiếc nhẫn cùng mẫu với "vua cá Koi". Ngoài ra, trên ngón áp út này, cô còn đeo thêm 1 chiếc nhẫn kiểu dáng trang sức. Tương tự, tháng 11/2022, chiếc nhẫn cưới vẫn hiện diện trên ngón áp út của nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, đến tháng 1/2023, dân mạng lại không còn thấy chiếc nhẫn cưới đâu nữa. Không chỉ vậy, 1 số video ca hát cũng không phát hiện nữ ca sĩ đeo chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út như thường lệ. Nhưng tháng 1/2023, Hà Thanh Xuân chỉ đeo chiếc nhẫn trang sức, còn chiếc nhẫn cưới đã "biến mất" - Ảnh: FBNV Hiện tại, mọi động thái của người trong cuộc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Riêng Hà Thanh Xuân dường như vẫn không quá quan tâm về những lời đồn đoán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-ca-koi-thang-ngo-cat-luc-khoe-nhan-cuoi-xoa-nghi-van-ran-nut-hon-nhan-nhung-ha-thanh-xuan-lai-e-lo-mot-chi-tiet-mau-thuan-569113.html