Động thái mới nhất của Hà Thanh Xuân sau tin đồn rạn nứt hôn nhân với 'Vua cá Koi'

Hậu trường 13/03/2023 12:55

Tin đồn rạn nứt hôn nhân của "vua cá Koi" Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân sau hơn 10 tháng kết hôn vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Vào ngày 12/3, tin đồn ca sĩ Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô ly hôn gây xôn xao mạng xã hội đồng thời được hàng loạt trang tin, fanpage chia sẻ. Tin đồn bắt nguồn từ việc hai người xóa nhiều hình ảnh chung đồng thời hủy kết bạn trên mạng xã hội.

Trước tin đồn rạn nứt tình cảm với Hà Thanh Xuân, theo thông tin từ VietNamNet, doanh nhân Thắng Ngô cho hay: "Hiện tại, chúng tôi chỉ quan tâm đến công việc kinh doanh, không có gì để nói về đời sống riêng tư. Những thông tin trên mạng xã hội không liên quan chúng tôi".

Động thái mới nhất của Hà Thanh Xuân sau tin đồn rạn nứt hôn nhân với 'Vua cá Koi' - Ảnh 1
Ảnh cưới của vợ chồng Hà Thanh Xuân - Ảnh: FBNV

Trong khi đó, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân cũng cập nhật liên tục về cuộc sống và công việc biểu diễn của mình trên trang cá nhân. Dù không nhắc gì về tin đồn rạn nứt với chồng nhưng cô nàng lại liên tục đăng tải những dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Mới nhất trong tối 12/3, cũng trên facebook, Hà Thanh Xuân tiếp tục cập nhật status đầy ẩn ý thể hiện cuộc sống của mình giờ chỉ có đam mê ca hát mà không còn chỗ suy nghĩ cho những chuyện khác. Nữ ca sĩ viết: "Kiếp cầm ca. Cuộc sống của em đã dành hết cho âm nhạc. Xin cám ơn ân nhân - khán giả của Xuân luôn bên Xuân mỗi ngày. Good night world!".

Với dòng trạng thái này, không ít dân mạng càng xôn xao bàn tán về ồn ào giữa cô và chồng doanh nhân. Theo những những gì cô viết, dân mạng cho rằng, Hà Thanh Xuân hiện tại ngoài âm nhạc ra thì không còn gì đáng để cô bận tâm, kể cả hôn nhân. Chính điều này càng khiến dân mạng tin rằng, tin đồn rạn nứt hôn nhân giữa cô và "vua cá Koi" Thắng Ngô là có cơ sở. 

Động thái mới nhất của Hà Thanh Xuân sau tin đồn rạn nứt hôn nhân với 'Vua cá Koi' - Ảnh 2
Hà Thanh Xuân cho biết, cuộc sống của cô hiện tại đã dành hết cho âm nhạc, không còn mối bận tâm nào khác - Ảnh: Chụp màn hình
Động thái mới nhất của Hà Thanh Xuân sau tin đồn rạn nứt hôn nhân với 'Vua cá Koi' - Ảnh 3
Hà Thanh Xuân tiếp tục cập nhật status đầy ẩn ý thể hiện cuộc sống của mình giờ chỉ có đam mê ca hát - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vợ chồng ca sĩ Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô quen nhau qua sự giới thiệu của một người quen. Thời điểm đó, Thắng Ngô và vợ cũ đã thống nhất ly hôn, chỉ chờ Quyết định công nhận thuận tình ly hôn từ tòa án.  Sau thời gian tìm hiểu qua mạng, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô chính thức hẹn hò. Họ muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Đám cưới của hai người diễn ra vào tháng 5 cùng năm, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao trong nước và hải ngoại. 

Hậu đám cưới, vợ chồng ca sĩ bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Một bộ phận người dùng mạng tin rằng Thắng Ngô đã phụ bạc vợ cũ để đến với Hà Thanh Xuân. Sau đó, chị Thanh Đào - vợ cũ của doanh nhân lên tiếng giải thích, gián tiếp phủ nhận tin đồn ca sĩ Hà Thanh Xuân là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình chị. Dù vậy, dư luận tiêu cực vẫn không lắng xuống. Doanh nhân Thắng Ngô tiếp tục bị người dùng mạng mỉa mai những câu nói "ngôn tình" dành cho 2 người phụ nữ.

Hiện tại, thông tin liên quan đến "vua cá Koi" Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng.

Từ khóa:   Hà Thanh Xuân “Vua cá Koi” Thắng Ngô sao Việt vua cá koi

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