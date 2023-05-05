Hành động đáng chú ý 'vua cá Koi' khi Hà Thanh Xuân khoe hạnh phúc trong ngày sinh nhật

Hậu trường 05/05/2023 11:20

Mới đây nhất, vợ trẻ của "vua cá Koi" là nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tươi tắn trong ngày sinh nhật kèm dòng trạng thái khiến dân tình xôn xao.

Thời gian gần đây, mạng xã hội râm ran xuất hiện tin đồn ca sĩ Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô đã ly hôn. Tin đồn bắt nguồn từ việc hai người xóa nhiều hình ảnh chung đồng thời hủy kết bạn trên mạng xã hội.

Hành động đáng chú ý 'vua cá Koi' khi Hà Thanh Xuân khoe hạnh phúc trong ngày sinh nhật - Ảnh 1

Cuộc hôn nhân của Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân từng gây khá nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, cư dân mạng đã tìm ra một nick phụ của “Vua cá Koi” có tên “Thang Ngo Koi Farm” vẫn hoạt động bình thường. Trên facebook “Vua cá Koi” vẫn giữ những video có mặt Hà Thanh Xuân và tấm ảnh Hà Thanh Xuân ngồi bên bể cá koi từ hồi cuối năm 2022.

Trong khi đó, trang cá nhân của ca sĩ Hà Thanh Xuân đã không còn một tấm ảnh nào liên quan đến “Vua cá Koi”. Tất cả hoạt động cập nhật trên trang chỉ liên quan đến công việc nghệ thuật và cuộc sống riêng.

Hà Thanh Xuân cũng thường xuyên bày tỏ tâm trạng buồn bã trên trang cá nhân. Cô từng viết: “Có nhiều người nói chẳng bao giờ thấy Xuân buồn, lúc nào cũng tươi cười, thật sự những lúc buồn nhất Xuân sẽ chọn im lặng và ngồi thiền. Khi ổn, Xuân sẽ xuất hiện trước mọi người vì tôi đã học được cách yêu thương bản thân. Xuân lúc nào cũng muốn đem năng lượng tích cực đến mọi người. Muốn làm được điều đó tôi phải ổn đã...”.

Mới đây nhất, vợ trẻ của "vua cá Koi" chính là nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân một lần nữa gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tươi tắn trong ngày sinh nhật. Nữ ca sĩ còn không quên đính kèm dòng trạng thái tự chúc mừng chính bản thân mình. "Happy birthday to me (Chúc mừng sinh nhật tôi). Cám ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp của các tình yêu! Tuổi mới em chỉ mong sức khỏe, bình an và thực hiện được những kế hoạch còn lại của mình trong năm nay, sẽ có thêm nhiều nữa những đứa con tinh thần ra mắt, mong cả nhà luôn ủng hộ cho Xuân nha. Vậy là em vui rồi", Hà Thanh Xuân viết.

Hành động đáng chú ý 'vua cá Koi' khi Hà Thanh Xuân khoe hạnh phúc trong ngày sinh nhật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bài viết ngay sau khi đăng tải nhận về rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Người hâm mộ đồng loạt để lại rất nhiều bình luận khen ngợi, cùng những lời tốt đẹp chúc mừng Hà Thanh Xuân. Tuy nhiên, điều cư dân mạng đặc biệt quan tâm lại chính là động thái của "vua cá Koi" trong ngày sinh nhật của vợ. 

Hành động đáng chú ý 'vua cá Koi' khi Hà Thanh Xuân khoe hạnh phúc trong ngày sinh nhật - Ảnh 3
Hành động đáng chú ý 'vua cá Koi' khi Hà Thanh Xuân khoe hạnh phúc trong ngày sinh nhật - Ảnh 4
Dân cư mạng gửi lời chúc sinh nhật đến nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, trong cả 2 dòng trạng thái nhắc về dịp sinh nhật của mình, nữ ca sĩ không hề đả động gì đến chồng. Những điều cô mong ước ở tuổi mới cũng chỉ là là "sức khỏe, bình an và kế hoạch" của mình. Và nam doanh nhân cũng không hề tương tác dưới bài đăng của vợ, nếu như trước đây, "vua cá Koi" sẽ không ngại thể hiện tình cảm với Hà Thanh Xuân bằng việc liên tục bình luận, nhắn gửi những lời yêu thương thì thái độ dửng dưng của vị đại gia U50 hiện tại khiến dân tình không khỏi hoài nghi về tin đồn cả hai "đường ai nấy đi" là sự thật.

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