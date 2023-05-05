Một hoa hậu liên tục tung 'hint' mang bầu sau 5 tháng kết hôn, netizen 'đứng ngồi không yên' chờ người đẹp chính thức lên tiếng

Dạo gần đây, Hoa hậu này có dấu hiệu giống với nhiều phụ nữ đang mang thai.

Ngọc Hân là Hoa hậu Việt Nam 2010, cô về chung một nhà với ông xã tên Phú Đạt vào tháng 12/2022. Trước khi kết hôn, cặp đôi đã có hơn 1 thập kỷ quen biết và đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động. Trong đám cưới, Hoa hậu Ngọc Hân và Phú Đạt đã thực hiện các nghi lễ đặc biệt để bày tỏ sự mong muốn sớm có thành viên mới. Hoa hậu Ngọc Hân và Phú Đạt đã thực hiện các nghi lễ đặc biệt để bày tỏ sự mong muốn sớm có thành viên mới - Ảnh: Internet Sau 5 tháng diễn ra ngày trọng đại, Hoa hậu Ngọc Hân liên tục để lộ dấu hiệu nghi đã có tin vui. Dễ dàng nhận ra trong loạt sự kiện dạo gần đây, nàng hậu sẽ diện áo dài rộng hoặc váy che khéo vòng 2. Đặc biệt, trong 2 lần gặp gỡ hội bạn toàn Hoa hậu và mỹ nhân đình đám Hà thành, Ngọc Hân mặc chiếc váy suông nhưng để lộ ngoại hình đã tròn trịa hẳn.

Dạo gần đây, nàng hậu sẽ diện áo dài rộng hoặc váy che khéo vòng 2 - Ảnh: FBNV Trong 2 lần gặp gỡ hội bạn toàn Hoa hậu và mỹ nhân đình đám Hà thành, Ngọc Hân mặc chiếc váy suông nhưng để lộ ngoại hình đã tròn trịa hẳn - Ảnh: FBNV Không chỉ thế, mới đây vợ Phú Đạt đã chọn bộ váy "giấu bụng" khi đi du lịch. Với loạt dấu hiệu liên tiếp này, netizen cho rằng Hoa hậu Ngọc Hân sắp lên chức mẹ bỉm. Thế nhưng đây chỉ là nghi vấn của người hâm mộ vì cặp đôi vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Netizen cho rằng Hoa hậu Ngọc Hân sắp lên chức mẹ bỉm - Ảnh: FBNV Ngọc Hân từng chia sẻ cô và Phú Đạt hai quen nhau trong một chuyến cô đi công tác tại Ai Cập. Lần đầu gặp gỡ, cô ấn tượng với chồng ở sự hiểu biết rộng, dí dỏm và điển trai. Còn Phú Đạt quý mến vợ vì tính cách chu đáo. Kết thúc chuyến đi, hoa hậu chủ động mời anh đi chơi, ăn uống khi về nước. Sau đó, cả hai bắt đầu tìm hiểu, hẹn hò với nhau.

Ngọc Hân và chồng quen nhau trong một chuyến đi tại Ai Cập - Ảnh: FBNV Ngọc Hân cũng cho biết thêm, sau khi kết hôn, cô đã "thiết lập" thời gian dành cho gia đình và không còn đi chơi tối. Mọi lịch làm việc hay đi chơi gói gọn từ 8h sáng đến 6h chiều, còn trước đây khi ở cùng bố mẹ, cô ít ăn cơm ở nhà, có khi một tuần mới ăn chung cùng bố mẹ một lần. Ngọc Hân nói rằng sau 10 năm yêu nhau, cả 2 đã hoàn toàn thấu hiểu nên không xảy ra những điều gì quá bất ngờ khi về ở chung. Cô rất yêu thích việc cắm hoa, nội trợ, còn chồng cô khiến mẹ bất ngờ khi được con dâu "đào tạo" biết chăm sóc cây cối, tưới hoa và làm phụ những việc nhà như hút bụi, lau dọn nhà cửa. Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ảnh: Internet Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội năm 2013, người đẹp bắt đầu theo đuổi công việc thiết kế thời trang. Chồng của Ngọc Hân tên Phú Đạt, kém cô 1 tuổi. Anh sở hữu ngoại hình điển trai, thư sinh. Anh từng được cử đi công tác nhiệm kỳ ở một số nước, trong đó có Arab Saudi trước khi quay trở lại Việt Nam làm việc. Cả hai đều là những người kín tiếng, ít khi chia sẻ về chuyện đời tư.

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