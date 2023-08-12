Sau nhiều đồn đoán ly hôn, 'Vua cá Koi' bất ngờ nhắc thẳng tên Hà Thanh Xuân, nói 1 câu cho thấy rõ tình trạng hôn nhân!

Sau thời gian im ắng, mới đây, trên trang cá nhân, Thắng Ngô bất ngờ có động thái liên quan đến Hà Thanh Xuân.

Thời gian qua, tin đồn vợ chồng ca sĩ Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô chia tay sau hơn 1 năm kết hôn gây xôn xao mạng xã hội. Nguồn cơn các tin đồn xuất phát từ việc Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô đã hủy kết bạn trên Facebook, xóa nhiều ảnh chụp chung. Trước những lời đồn đoán, doanh nhân Thắng Ngô cho hay: "Hiện tại, chúng tôi chỉ quan tâm đến công việc kinh doanh, không có gì để nói về đời sống riêng tư. Những thông tin trên mạng xã hội không liên quan chúng tôi".

Thời gian qua, tin đồn vợ chồng ca sĩ Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô chia tay sau hơn 1 năm kết hôn gây xôn xao mạng xã hội Sau thời gian im ắng, mới đây, trên trang cá nhân, Thắng Ngô bất ngờ có động thái liên quan đến Hà Thanh Xuân. Cụ thể, Vua cá Koi đăng tải đoạn clip của mình đi dạo Hồ Gươm và không ngần ngại chèn nhạc của bà xã và tag hẳn tên cô vào với nội dung: "Em đi rồi... Hà Thanh Xuân. Đang vui mà nghe cũng não lòng". Đây được xem là lần đầu tiên sau những đồn đoán rạn nứt, nam doanh nhân có động thái nhắc về nửa kia. Sau thời gian im ắng, mới đây, trên trang cá nhân, Thắng Ngô bất ngờ có động thái liên quan đến Hà Thanh Xuân Bên dưới bình luận, khi một người quen để lại lời chúc: "Chị chúc 2 vợ chồng em hạnh phúc nè. Chị lúc nào cũng ủng hộ hai vợ chồng em", Thắng Ngô đã vui vẻ đáp lại: "Cảm ơn chị" cùng icon bày tỏ sự hạnh phúc. Từ đó phần nào cho thấy tình cảm vợ chồng của anh và Hà Thanh Xuân vẫn rất ổn, chỉ là cả hai hạn chế tương tác mạng xã hội hơn trước mà thôi.

Bên dưới bình luận, khi một người quen để lại lời chúc: "Chị chúc 2 vợ chồng em hạnh phúc nè. Chị lúc nào cũng ủng hộ hai vợ chồng em", Thắng Ngô đã vui vẻ đáp lại: "Cảm ơn chị" Trước đó, tháng 4/2022, vợ chồng ca sĩ Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô chia sẻ độc quyền với VietNamNet về tình yêu dành cho nhau trước thềm hôn nhân. Theo đó, hai người quen nhau qua sự giới thiệu của một người quen. Thời điểm đó, Thắng Ngô và vợ cũ đã thống nhất ly hôn, chỉ chờ Quyết định công nhận thuận tình ly hôn từ tòa án. Sau thời gian tìm hiểu qua mạng, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô chính thức hẹn hò. Họ muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Đám cưới của hai người diễn ra vào tháng 5 cùng năm, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao trong nước và hải ngoại. Có thể thấy, tình cảm vợ chồng của anh và Hà Thanh Xuân vẫn rất ổn, chỉ là cả hai hạn chế tương tác mạng xã hội hơn trước mà thôi. Hậu đám cưới, vợ chồng ca sĩ bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Một bộ phận người dùng mạng tin rằng Thắng Ngô đã phụ bạc vợ cũ để đến với Hà Thanh Xuân. Sau đó, chị Thanh Đào - vợ cũ của doanh nhân lên tiếng giải thích, gián tiếp phủ nhận tin đồn ca sĩ Hà Thanh Xuân là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình chị. Dù vậy, dư luận tiêu cực vẫn không lắng xuống. Doanh nhân Thắng Ngô tiếp tục bị cư dân mạng mỉa mai những câu nói "ngôn tình" dành cho 2 người phụ nữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhieu-on-oan-ly-hon-vua-ca-koi-bat-ngo-nhac-thang-ten-ha-thanh-xuan-noi-1-cau-cho-thay-ro-tinh-trang-hon-nhan-609132.html