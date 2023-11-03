Trước khi kết hôn với chồng điển trai, Ly Kute một mình vượt qua khó khăn, 7 năm làm mẹ đơn thân vẫn chu toàn cuộc sống cho con trai

Hậu trường 03/11/2023 10:49

Ngày 28/10 vừa qua, nhiều người nổi tiếng gửi lời chúc mừng đến Ly Kute khi người đẹp chính thức lên xe hoa sau 7 năm làm mẹ đơn thân khiến những khán giả yêu quý cô bất ngờ. Trước khi tìm được bến đỗ hạnh phúc, Ly Kute đã trải qua nhiều thăng trầm.

Chia tay Mạc Hồng Quân khi đang mang thai 4 tháng, 7 năm làm mẹ đơn thân

Tối ngày 28/10, Diệp Lâm Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh đến tham dự lễ cưới của bên Ly Kute. Điều này khiến không ít người bất ngờ bởi thời gian qua, cựu hot girl không công khai chuyện tình cảm, chọn cách sống kín tiếng và chỉ tập trung cho việc chăm sóc con lẫn kinh doanh.

Trước khi kết hôn với chồng điển trai, Ly Kute một mình vượt qua khó khăn, 7 năm làm mẹ đơn thân vẫn chu toàn cuộc sống cho con trai - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh đến tham dự lễ cưới của bên Ly Kute. Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, người đẹp từng có mối tình ồn ào với cầu thủ Mạc Hồng Quân và 7 năm làm mẹ đơn thân.

Năm 2015, cặp đôi công khai hẹn hò cùng nhiều khoảnh khắc ngọt ngào ở cạnh nhau. Tuy nhiên, cuộc tình chỉ kéo dài khoảng 6 tháng thì cả 2 bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi. Thời điểm chia tay, Mạc Hồng Quân bị tố phụ bạc, ruồng bỏ Ly Kute khi cô đang mang bầu 4 tháng.

Tuy vậy, nữ diễn viên "Nhật ký Vàng Anh" không níu kéo Mạc Hồng Quân mà lựa chọn làm mẹ đơn thân. Sau khi chia tay Ly Kute vài tháng, Mạc Hồng Quân kết hôn với người mẫu Kỳ Hân và có 2 con trai. 8 năm trôi qua, hiện giờ Ly Kute đã là mẹ đơn thân của một bé trai 7 tuổi khôi ngô và lém lỉnh. 

Trước khi kết hôn với chồng điển trai, Ly Kute một mình vượt qua khó khăn, 7 năm làm mẹ đơn thân vẫn chu toàn cuộc sống cho con trai - Ảnh 2
Mạc Hồng Quân bị tố phụ bạc, ruồng bỏ Ly Kute khi cô đang mang bầu 4 tháng. Ảnh minh họa: Internet

Khi quyết định đường ai nấy đi với Mạc Hồng Quân, Ly Kute đang mang thai. Kể từ đó đến nay, nữ diễn viên sinh năm 1990 quyết định rời xa ánh hào quang showbiz để tập trung kinh doanh, nuôi dạy con trai thành người. Đến nay, con trai của Ly Kute rời xa hẳn ánh hào quang showbiz và sân khấu điện ảnh, cô tập trung kinh doanh và lo cho con trai Khoai Tây chào đời vào năm 2016. Đến nay nhóc tỳ đã hơn 7 tuổi. Bé Khoai Tây- con trai của Ly Kute ngày càng ngoan ngoãn, thông minh và đáng yêu.

Mặc dù nuôi con một mình nhưng Ly Kute có điều kiện kinh tế khá đầy đủ. Cô mang đến cho con trai một cuộc sống đủ đầy, không thua kém bạn bè. Ngoài đầu tư về học hành, bà mẹ đơn thân chẳng ngại chi tiền để con trai ăn diện. Ly Kute cũng không ngại mua sắm các đồ dùng học tập, sinh hoạt, vui chơi để con trai có thể phát triển tốt nhất.

Trước khi kết hôn với chồng điển trai, Ly Kute một mình vượt qua khó khăn, 7 năm làm mẹ đơn thân vẫn chu toàn cuộc sống cho con trai - Ảnh 3
Ly Kute quyết định làm mẹ đơn thân sau chia tay. Ảnh minh họa: Internet

Về phía Mạc Hồng Quân, anh kết hôn với cựu người mẫu Kỳ Hân. Điều này khiến nam cầu thủ bị nhiều người chỉ trích, "ném đá" vì phụ bạc. Ly Kute cũng trải qua thời gian suy sụp cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Sau 8 năm ồn ào với Ly Kute, cuộc sống hiện tại của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân vẫn được nhiều người chú ý, họ đã có 2 con. Được biết, Mạc Hồng Quân vẫn đang theo đuổi sự nghiệp cầu thủ còn Kỳ Hân rút khỏi showbiz để làm kinh doanh online và chăm sóc gia đình nhỏ.

Trước khi kết hôn với chồng điển trai, Ly Kute một mình vượt qua khó khăn, 7 năm làm mẹ đơn thân vẫn chu toàn cuộc sống cho con trai - Ảnh 4
Giữa lúc ồn ào với Ly Kute chưa hạ nhiệt, Mạc Hồng Quân công khai chuyện tình cảm và kết hôn với người mẫu Kỳ Hân. Ảnh minh họa: Internet

Ly Kute bất ngờ thông báo kết hôn, tìm được bến đỗ hạnh phúc sau bao năm một mình nuôi con

Ly Kute đã có 1 khoảng thời gian sóng gió khi gặp vô vàn khó khăn trong vai trò mẹ đơn thân. Cô chọn rời khỏi showbiz, sống kín tiếng và không nhắc gì đến người cũ cũng như công khai chuyện tình cảm. Bà mẹ 1 con rất thành công với công việc kinh doanh và sở hữu khối tài sản nhà, xe đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, Ly Kute tổ chức đám cưới đơn giản ấm cúng bên người thân gia đình. Diệp Lâm Anh đã đăng tải khoảnh khắc Ly Kute xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy cô dâu bên cạnh chú rể điển trai. Được biết, ông xã Ly Kute tên Ngọc Sơn, diện mạo bảnh bao, phong độ và được nhận xét có "tướng phu thê" với cựu hot girl.

Trước khi kết hôn với chồng điển trai, Ly Kute một mình vượt qua khó khăn, 7 năm làm mẹ đơn thân vẫn chu toàn cuộc sống cho con trai - Ảnh 5
Cô dâu Ly Kute nở nụ cười tươi tắn bên chú rể. Ảnh minh họa: Internet

Trong hình ảnh có thể thấy cô dâu nở nụ cười tươi tắn và lễ đường cũng được trang trí long trọng. Gửi lời chúc phúc đến cô chị họ, Diệp Lâm Anh viết: "Chị yêu thật hạnh phúc nhé", "Em không muốn khóc đâu".... Bên dưới bài viết của Diệp Lâm Anh, dân tình cũng thay nhau để lại lời chúc phúc đến cô gái nhỏ.

Sau buổi lễ, người đẹp đã có những chia sẻ đầu tiên. Cô khoe ảnh cưới ngọt ngào bên ông xã, kèm theo đó là những lời cảm ơn đến gia đình, người thân và bạn bè.

Trước khi kết hôn với chồng điển trai, Ly Kute một mình vượt qua khó khăn, 7 năm làm mẹ đơn thân vẫn chu toàn cuộc sống cho con trai - Ảnh 6
Cô khoe ảnh cưới ngọt ngào bên ông xã. Ảnh minh họa: Internet

"Vợ chồng chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến họ hàng nội ngoại, hai bên gia đình, cô dì chú bác, bạn bè gần xa, anh chị em đồng nghiệp… đã bớt chút thời gian đến chung vui và dành lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chúng con để hôn lễ được thành công tốt đẹp.

Đám cưới của chúng con đã diễn ra với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Chúng con vô cùng xúc động trước tình cảm to lớn của mọi người. Giờ phút này đây, khi ngày trọng đại của vợ chồng con đã hoàn thành viên mãn, tốt đẹp, chúng con không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người".

Không những thế, cựu hot girl còn nhắc đến con trong bài viết. Ly Kute còn dành lời nhắn nhủ sâu sắc đến những người rơi vào hoàn cảnh như cô.

Trước khi kết hôn với chồng điển trai, Ly Kute một mình vượt qua khó khăn, 7 năm làm mẹ đơn thân vẫn chu toàn cuộc sống cho con trai - Ảnh 7
Ông xã Ly Kute tên Ngọc Sơn, diện mạo bảnh bao, phong độ và được nhận xét có "tướng phu thê" với cựu hot girl. Ảnh minh họa: Internet

"Cuối cùng Ly xin cảm ơn tất cả những người đã theo dõi và đồng hành cùng mẹ con Ly. Mong rằng tất cả chị em phụ nữ chúng mình đều chân cứng đá mềm trên con đường phía trước. Dù cuộc sống vốn dĩ luôn khó khăn với chị em chúng mình thì mình vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan nhé. Yêu thương tất cả nhà mình rất nhiều".

Bài đăng của Ly Kute đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã gửi những lời chúc phúc đến cựu hot girl, mong cô nàng được hạnh phúc viên mãn bên cạnh người bạn đời.

Ly Kute (tên thật là Nguyễn Khánh Ly), là hot girl đời đầu nhận được nhiều yêu mến của giới trẻ. Cô ghi dấu ấn với công chúng khi tham gia sitcom Nhật ký Vàng Anh. Cô cũng từng thử sức với vai trò MC và tạo ấn tượng với hình ảnh chị Ong Vàng trong chương trình Mười vạn câu hỏi vì sao.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, tên tuổi của Ly Kute ngày ấy còn gây nhiều chú ý khi công khai chuyện tình cùng chàng cầu thủ Việt Kiều điển trai Mạc Hồng Quân. Tuy nhiên, tình yêu đó nhanh chóng tan vỡ. Sau chia tay, Ly Kute một mình sinh con, còn bạn trai cũ kết duyên cùng tình mới Kỳ Hân. Khi ấy, đa số mọi người đều chỉ trích Mạc Hồng Quân vô trách nhiệm, bỏ rơi Ly Kute khi bạn gái đang mang bầu.

Ly Kute lần đầu khoe cận mặt diện mạo chú rể, nói gì về quyết định hôn nhân?

Ly Kute lần đầu khoe cận mặt diện mạo chú rể, nói gì về quyết định hôn nhân?

Sau lễ cưới bất ngờ, Ly Kute khoe ảnh cưới ngọt ngào bên ông xã, kèm theo đó là những lời cảm ơn đến gia đình, người thân và bạn bè.

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