Ly Kute lần đầu khoe cận mặt diện mạo chú rể, nói gì về quyết định hôn nhân?

Năm 2016, mối tình ồn ào giữa Ly Kute với và cầu thủ Mạc Hồng Quân từng gây xôn xao dư luận. Sau khi chia tay với bạn trai, người đẹp phát hiện có thai nhưng quyết định làm mẹ đơn thân, không nhận chu cấp. Điều này khiến nam cầu thủ bị nhiều người chỉ trích, "ném đá" vì phụ bạc. Ly Kute cũng trải qua thời gian suy sụp cả về sức khoẻ lẫn tinh thần.

Ly Kute từng là một hot girl nổi tiếng của Vbiz, còn được biết đến qua vai diễn Dịu trong bộ phim Nhật Ký Vàng Anh. Cô cũng gây ấn tượng với hình ảnh chị Ong Vàng trong chương trình dành cho thiếu nhi mang tên "Mười vạn cân hỏi vì sao".

Trong hình ảnh có thể thấy cô dâu nở nụ cười tươi tắn và lễ đường cũng được trang trí long trọng. Gửi lời chúc phúc đến cô chị họ, Diệp Lâm Anh viết: "Chị yêu thật hạnh phúc nhé", "Em không muốn khóc đâu".... Bên dưới bài viết của Diệp Lâm Anh, dân tình cũng thay nhau để lại lời chúc phúc đến cô gái nhỏ.

Tối ngày 28/10, Diệp Lâm Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh đến tham dự lễ cưới của bên Ly Kute. Điều này khiến không ít người bất ngờ bởi thời gian qua, cựu hot girl không công khai chuyện tình cảm, chọn cách sống kín tiếng và chỉ tập trung cho việc chăm sóc con lẫn kinh doanh.

Gửi lời chúc phúc đến cô chị họ, Diệp Lâm Anh viết: "Chị yêu thật hạnh phúc nhé", "Em không muốn khóc đâu"....

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Ly Kute đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi thành nàng dâu mới. Cụ thể, Ly Kute khoe ảnh cưới ngọt ngào bên ông xã kèm theo đó là những lời cảm ơn đến gia đình, người thân và bạn bè đã đễn chung vui và gửi lời chúc phúc đến vợ chồng mình.

"Vợ chồng chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến họ hàng nội ngoại, hai bên gia đình, cô dì chú bác, bạn bè gần xa, anh chị em đồng nghiệp… đã bớt chút thời gian đến chung vui và dành lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chúng con để hôn lễ được thành công tốt đẹp" - Ly Kute viết.



Trên trang cá nhân, Ly Kute đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi thành nàng dâu mới

Cô chia sẻ thêm về ngày cưới: "Đám cưới của chúng con đã diễn ra với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Chúng con vô cùng xúc động trước tình cảm to lớn của mọi người. Giờ phút này đây, khi ngày trọng đại của vợ chồng con đã hoàn thành viên mãn, tốt đẹp, chúng con không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người".



Được biết, ông xã Ly Kute tên Ngọc Sơn, diện mạo bảnh bao, phong độ và được nhận xét có "tướng phu thê" với cựu hot girl

Không những thế, cựu hot girl còn nhắc đến con trong bài viết. Ly Kute trải lòng: "Cuối cùng Ly xin cảm ơn tất cả những người đã theo dõi và đồng hành cùng mẹ con Ly. Mong rằng tất cả chị em phụ nữ chúng mình đều chân cứng đá mềm trên con đường phía trước. Dù cuộc sống vốn dĩ luôn khó khăn với chị em chúng mình thì mình vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan nhé. Yêu thương tất cả nhà mình rất nhiều".

Những năm qua, Ly Kute rút khỏi mọi hoạt động nghệ thuật, tập trung vào công việc kinh doanh. Cuộc sống vui vẻ, đủ đầy về vật chất của Ly Kute bên cạnh cậu con trai nhỏ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ

Được biết, ông xã Ly Kute tên Ngọc Sơn, diện mạo bảnh bao, phong độ và được nhận xét có "tướng phu thê" với cựu hot girl. Những năm qua, Ly Kute rút khỏi mọi hoạt động nghệ thuật, tập trung vào công việc kinh doanh. Cô thoải mái chia sẻ cuộc sống của mình bên cạnh con trai Khoai Tây. Cuộc sống vui vẻ, đủ đầy về vật chất của Ly Kute bên cạnh cậu con trai nhỏ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Đến thời điểm hiện tại, Ly Kute lại luôn nhận được những lời khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp, ngày càng mặn mà.