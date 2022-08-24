Ly Kute 'gây choáng' với nhan sắc chuẩn hotmom, cư dân mạng ùa vào xin bí quyết

Trên trang cá nhân, Ly Kute - ‘tình cũ’ Mạc Hồng Quân gây chú ý cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh mới cùng con trai. Cụ thể, Ly Kute đang tự thưởng cho bản thân và con trai Khoai Tây chuyến du lịch nước ngoài.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ly Kute - ‘tình cũ’ Mạc Hồng Quân gây chú ý cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh mới cùng con trai. Cụ thể, Ly Kute đang tự thưởng cho bản thân và con trai Khoai Tây chuyến du lịch nước ngoài. Ly Kute khoe ảnh đi du lịch cùng con trai - Ảnh: FBNV Dù chưa rõ địa điểm cụ thể những nước mà Ly Kute đặt chân qua nhưng qua chia sẻ có thể thấy cô đang tận hưởng khoảng thời gian thú vị bên quý tử. Hình ảnh ghi lại, cựu hot girl Hà thành đang ngồi thưởng thức những món ăn ngon bên con trai.

Ly Kute rạng rỡ khoe dáng trong chuyến đi - Ảnh: FBNV Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người yêu mến vào dành lời khen ngợi cho nhan sắc của bà mẹ 2 con. Dù trải qua 1 lần sinh nở, bận bịu với việc kinh doanh và chăm con nhưng sắc vóc của cô được nhận xét ngày càng "lão hóa ngược". Ly Kute được nhận xét ngày càng "lão hóa ngược" - Ảnh: FBNV Được biết, Ly Kute từng gây chú ý nhờ vào mối tình với chàng cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân. Nhưng khi không tìm được tiếng nói chung rồi đường ai nấy đi, Ly Kute đã một mình sinh con trong khi Mạc Hồng Quân nên duyên với Kỳ Hân và có tổ ấm riêng cho mình.

Ly Kute đã một mình sinh con trong khi Mạc Hồng Quân nên duyên với Kỳ Hân và có tổ ấm riêng cho mình - Ảnh: Internet Ly Kute phải đối mặt với những khó khăn của việc trở thành mẹ đơn thân. Suốt khoảng thời gian này, cô quyết không để Mạc Hồng Quân gặp con trai hay nhận bất kì sự trợ giúp nào từ anh. Thế nhưng Ly Kute vẫn chăm con rất tốt, đem đến cho cậu bé cuộc sống không hề thiếu thốn thứ gì. Ly Kute chăm con rất tốt, đem đến cho cậu bé cuộc sống không hề thiếu thốn thứ gì - Ảnh: FBNV Ly Kute còn thường xuyên cho Khoai Tây đi du lịch trong và ngoài nước để con trai có cơ hội khám phá, tiếp xúc với những thứ mới lạ.

Kỳ Hân muốn tậu thêm xe, Mạc Hồng Quân Quân đối đáp lại với 'yêu sách' của vợ khiến netizen đỡ không kịp Vợ ngỏ ý muốn tậu Vespa 946 Christian Dior, chiếc xe đang làm mưa, làm gió, khiến giới mê xe đứng ngồi không yên. Mạc Hồng Quân đáp một câu khiến dân tình ngã ngửa về bí mật kinh tế gia đình.

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