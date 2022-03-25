Kỳ Hân muốn tậu thêm xe, Mạc Hồng Quân Quân đối đáp lại với 'yêu sách' của vợ khiến netizen đỡ không kịp

Vợ ngỏ ý muốn tậu Vespa 946 Christian Dior, chiếc xe đang làm mưa, làm gió, khiến giới mê xe đứng ngồi không yên. Mạc Hồng Quân đáp một câu khiến dân tình ngã ngửa về bí mật kinh tế gia đình.

Là một sản phẩm giới hạn chiếc "siêu xe" này được bán với mức giá khá đắt đỏ - 700 triệu. Đến thời điểm hiện tại, giá trị của chiếc xe đã lên gấp đôi, gần 1,6 tỷ và ở Việt Nam chỉ được phân phối 33 chiếc. Với những chị em có đam mê thời trang thì có lẽ không ai lại không muốn sở hữu chiếc xe này.

Chiếc xe Vespa 946 Christian Dior đã phủ sóng khắp nơi vì độ thời trang, đắt đỏ và hiếm có, Ảnh: Internet

Chính vì thế, mới đây trên trang cá nhân, cựu người mẫu Kỳ Hân đăng tải bức hình chụp chiếc xe xịn sò cùng với dòng trạng thái nhắn nhủ đến ông xã: "Bố ơi hốt bé này về cho mẹ đưa con đi học đi. Câu này là các mẹ khác nói, không phải em đâu".

Cựu người mẫu đã "nhanh tay" tag ngay chồng mình vào bài đăng, Ảnh: Chụp màn hình

Đối diện với "yêu sách" của vợ, ngay lập tức, Mạc Hồng Quân đáp lại thẳng thừng: "Không có tiền, mà có cũng chẳng mua được kìa". Bình luận này, khiến dân tình không khỏi bật cười vì độ hài hước của cặp đôi, khi nửa thật nửa đùa tiết lộ tình hình kinh tế hiện tại của gia đình. Bởi trước đó, vợ chồng Mạc Hồng Quân đã tậu xế hộp sang chảnh không kém.

Bình luận hài hước của hai vợ chồng khiến dân mạng không khỏi phì cười, Ảnh: Chụp màn hình

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