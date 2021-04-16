Kỳ Hân 'tố' Mạc Hồng Quân 'quá quắt': 'Sáng chuyển khoản cho vợ 100 triệu, trưa thì đòi tát vợ vỡ alo'

Hậu trường 16/04/2021 06:07

Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân lấy nhau đã lâu, có với nhau 2 mặt con, nhưng nam cầu thủ gây sốc khi bị vợ tố đòi "tát vỡ alo" vợ.

Nên duyên vợ chồng sau khi đã "bất chấp dư luận", trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi Mạc Hồng QuânKỳ Hân vẫn luôn nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Trên trang cá nhân của mình, "cựu chân dài Venus" thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Kỳ Hân 'tố' Mạc Hồng Quân 'quá quắt': 'Sáng chuyển khoản cho vợ 100 triệu, trưa thì đòi tát vợ vỡ alo' - Ảnh 1

Kỳ Hân 'tố' Mạc Hồng Quân 'quá quắt': 'Sáng chuyển khoản cho vợ 100 triệu, trưa thì đòi tát vợ vỡ alo' - Ảnh 2

Mac Hong Quan va Ky Han 1
Về chung một nhà sau nhiều sóng gió, cặp đôi hiện tại không ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, Kỳ Hân khiến cư dân mạng "hoảng hốt" khi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái than thở về "số phận người phụ nữ". Cụ thể chân dài viết: "Bởi ta nói: Phận gái 12 bến nước. Biết bến nào trong. Biết sông nào đục. Lấy ông chồng xong đẻ cho ổng 2 thằng cu Tí. Sáng chuyển khoản cho vợ 100 triệu, trưa thì đòi tát vợ vỡ alo chỉ vì vợ ngọt ngào thay đổi". Cuối bài đăng, Kỳ Hân còn tag thẳng tên Mạc Hồng Quân vào và hỏi xem "có thấy quá quắt không nhỉ?". Bài viết của bà mẹ hai con khiến nhiều người tò mò, thắc mắc rằng liệu có phải hai vợ chồng "cơm không lành, canh không ngọt" hay không. 

Mac Hong Quan va Ky Han 2
Chân dài đăng ảnh selfie kèm với dòng trạng thái gây 'tố' chồng khiến cư dân mạng 'thảng thốt' - Ảnh: FB

Hóa ra, hai vợ chồng chỉ đang đùa với nhau mà thôi. Kỳ Hân được chồng chuyển khoản cho 100 triệu liền "lật mặt" ngọt ngào với chồng khiến cho Mạc Hồng Quân "dọa yêu" đòi "tát vỡ alo" vì độ "lật lọng" của cô nàng. Màn bông đùa của vợ chồng nhà này khiến cư dân mạng một phen "hốt hoảng" vì tưởng đâu chàng cầu thủ điển trai này lại "vũ phu" đến thế. 

Kỳ Hân 'tố' Mạc Hồng Quân 'quá quắt': 'Sáng chuyển khoản cho vợ 100 triệu, trưa thì đòi tát vợ vỡ alo' - Ảnh 5
Anh em nào mà đang bị vợ giận thì cứ áp dụng chiêu chuyển khoản nhanh gọn lẹ như Mạc Hồng Quân nhé, đảm bảo vợ lại ngọt ngào ngay ấy mà - Ảnh chụp màn hình

Sau khi hiểu rõ sự việc, nhiều người hài hước bình luận: "Tại anh chồng chuyển cho vợ ít quá đây mà, thử chuyển 200 triệu xem có còn quá quắt nữa không?" hay "Cứ thử về Việt Nam xem ai vỡ alo trước". Đáp lại màn giận dỗi, tủi thân của vợ, Mạc Hồng Quân chỉ nhẹ nhàng bình luận một câu mà có lẽ ai nghe cũng "mát lòng mát dạ": "Mai chuyển tiếp nhé".

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Sau thời gian im lặng, chờ đợi “phép màu” diễn ra với chồng khi bị nợ lương đến 8 tháng, người vợ trẻ này đã vô cùng bức xúc chỉ đích danh tên đội bóng được chủ quản bởi CLB Quảng Ninh. 

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Từ khóa:   Mạc Hồng Quân Kỳ Hân chân dài Venus

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