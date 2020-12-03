Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân đón con thứ 2, sao Việt ùn ùn gửi lời chúc mừng

Ca sĩ Bằng Kiều, Pha Lê, Quang Minh... cùng nhiều sao Việt gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân.
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Khuya 2/12, cầu thủ Mạc Hồng Quân hạnh phúc báo tin bà xã đã hạ sinh thành công con thứ hai tại nước ngoài. Theo chia sẻ, Kỳ Hân đã trải qua cơn đau gò hơn 10 tiếng, cô hạ sinh em bé nặng 3,6kg. Em bé vừa ra đời được đặt tên là Dưa Hấu.
Anh viết trên Facebook: "17:30 chiều, sau hơn 10 tiếng vật lộn với em, cuối cùng mẹ em cũng sinh em ra. Em tên Dưa Hấu, nặng 3.635 gram và dài 51 cm, xin chào cả thế giới. Yêu mẹ, Kỳ Hân!".
Dưới phần bình luận, cặp đôi nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Ca sĩ Bằng Kiều, Pha Lê, Trịnh Tú Trung, bạn gái Công Lý... để lại bình luận chia vui với Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân.
Giữa năm 2020, Mạc Hồng Quân vui mừng báo tin bà xã đang mang bầu lần 2. Khi bước vào những tháng cuối thai kỳ, cựu siêu mẫu đến từ Sóc Trăng sang nước ngoài dưỡng thai, chờ ngày sinh nở. Tại xứ người, cô thường xuyên chia sẻ ảnh mang bầu và bày tỏ nỗi nhớ thương với ông xã.
Trước đó, chân dài này chia sẻ về nỗi lo ông xã không bên cạnh dù ngày sinh đến gần. Thế nhưng may mắn là Mạc Hồng Quân đã kịp bay qua Cộng hòa Czech và cùng vợ đón con thứ 2 chào đời.
Nhưng hiện tại, vì dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Kỳ Hân lo lắng vì chồng không thể về nước bắt đầu mùa giải mới: "Có ai cứu vớt chồng em về Việt Nam! Thật nhanh không. Chồng em còn phải về Việt Nam! Đá bóng kiếm tiền nuôi vợ và mấy đứa con nữa".