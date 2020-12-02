'Té ngửa' nghe Việt Anh tư vấn khi con trai nhỏ kể chuyện được bạn gái nắm tay tại lớp

Chia sẻ của diễn viên Việt Anh về chuyện của cậu con trai nhỏ Đậu Đậu khi được bạn gái nắm tay khiến dân mạng thích thú.

Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Anh vừa đăng tải hình ảnh mới nhất bên quý tử. Khoảnh khắc hai cha con tạo dáng chống cằm giống nhau vô cùng đáng yêu. Kèm theo đó, nam diễn viên "Người phán xử" còn chia sẻ câu chuyện thú vị của bé Đậu Đậu khi đến lớp khiến dân mạng cười ngất.

Bé Đậu Đậu được nhận xét có nhiều nét giống ông bố nổi tiếng - Ảnh: FB

Cụ thể, bé Đậu Đậu kể chuyện được bạn nữ nắm tay với bố và hỏi ý kiến. Nhưng lời khuyên của nam diễn viên "Người phán xử" khiến dân tình "té ngửa".

Việt Anh hào hứng kể lại: "Ông em trai đi học về tâm sự với bố:

Đậu: Theo bố, Đậu nên làm gì khi 1 bạn gái trong lớp cứ cầm tay con?

Dad: Theo những gì bố đã từng được dạy trước đây thì Đậu nên đưa nốt tay còn lại hoặc những gì có thể nắm được cho bạn ý nắm nốt thôi.

P/s: Lần sau đừng bao giờ hỏi bố những tình huống đã nằm trong sách giáo khoa thế này nhé. Đây là tâm sự của người đàn ông chuẩn bị trưởng thành".

Việt Anh dành nhiều thời gian chăm sóc con trai dù bận quay phim - Ảnh: FB

Bé Đậu Đậu là con trai chung giữa Việt Anh và Hương Trần. Năm 2018, cả hai xác nhận chia tay sau nhiều năm chung sống. Sau khi ba mẹ ly hôn, bé Đậu Đậu sống cùng mẹ và nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của ba. Nam diễn viên "Người phán xử" thường xuyên đưa con trai sang nhà chơi. Đặc biệt, anh và vợ cũ Hương Trần vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết vì con.

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