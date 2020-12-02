Hình ảnh vừa được Ngân 98 đăng tải khiến dân mạng "đỏ mặt tía tai". Bạn gái Lương Bằng Quang "liều lĩnh" lột áo để lộ ngực trần.

Đến hẹn lại lên, Ngân 98 tiếp tục "đốt mắt" người nhìn khi tung ảnh mới nhất lên mạng. Như một thói quen, bạn gái Lương Bằng Quang khoe gần như toàn bộ cơ thể trần trụi.



Hình ảnh vừa được Ngân 98 đăng tải - Ảnh: FB

Trong ảnh, người đẹp họ Võ không mặc áo và cổ mang cà vạt khoe ngực trần gây nhức mắt. Chưa hết, chân dài này còn mặc quần ngắn lộ vòng 3 và đứng tạo dáng phản cảm trước ống kính.

Dù không phải lần đầu khoe thân táo bạo, nhưng Ngân 98 vẫn thu hút sự chú ý lớn của dân mạng. Bức ảnh này khiến bạn gái Lương Bằng Quang nhận về vô số bình luận trái chiều.

Một hình ảnh phản cảm khác của chân dài 9x - Ảnh: FB

Trước đó, Ngân 98 cũng nhận về vô số bình luận chỉ trích khi đăng ảnh diện váy len cắt xẻ, khoe vòng 1 ngồn ngộn. Cô còn tạo dáng phản cảm, lộ nguyên vòng 3 "khủng" trước ống kính. Sau mỗi lần tạo thị phi, người đẹp Bình Định càng khoe ảnh hở hơn như để thách thức dư luận.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang không ít lần bị chỉ trích vì dùng chiêu trò để PR bản thân - Ảnh: FB

Không chỉ nổi tiếng vì thói quen mặc hở, Ngân 98 còn được biết là bạn gái Lương Bằng Quang. Với nhiều phát ngôn sốc về chuyện "tình - tiền" nhạy cảm, đây được mệnh danh là "cặp đôi thị phi" của làng giải trí.

Vừa qua, Lương Bằng Quang đã công khai xin lỗi với một đôi vợ chồng khi đi cùng chuyến bay. Nguyên nhân xuất phát từ Ngân 98. Nam nhạc sĩ mong họ bỏ qua cho bạn gái vì suy nghĩ còn bốc đồng, chưa thật sự thấu đáo.

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