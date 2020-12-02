Sắp hết năm, vợ Cường Đô la thống kê 'khoản lãi' lớn thu được sau hơn 1 năm làm dâu nhà hào môn

Dân mạng chúc mừng vợ Cường Đô la vì thu được "khoản lãi" vô cùng lớn sau khi kết hôn với "đại gia phố núi".

Mới đây, Đàm Thu Trang vừa đăng tải hình ảnh khoe nhan sắc tươi trẻ, rạng ngời lên trang cá nhân. Nhân đây, cô cũng thống kê thành quả đạt được trong năm 2020 khiến dân mạng phấn khích.

Đàm Thu Trang khoe con gái chính là 'khoản lãi' lớn nhất mình có được - Ảnh: FB

Cô hài hước viết: "Quẹo qua quẹo lại, lại sắp hết 1 năm. Chưa thấy lãi được gì nhiều ngoài cái cục thơm nhoi nhoi mấy ký đang nằm ngủ yên trên phòng của bả".

Chia sẻ của Đàm Thu Trang khiến dân tình thích thú. Mọi người đồng tình với chia sẻ của vợ Cường Đô la và cho rằng, bé Suchin chính là "món lãi" lớn không gì có thể so sánh được của vợ chồng "đại gia phố núi".

Nhan sắc hiện tại của vợ Cường Đô la sau sinh con - Ảnh: FB

Vợ chồng Cường Đô la được nhận xét ngày càng có tướng phu thê - Ảnh: FB

Cường Đô la và Đàm Thu Trang là cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Sau hơn 1 năm "về chung nhà", vợ chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Cường có trái ngọt đầu tiên là con gái Suchin.

Từng là cặp đôi kín tiếng, giờ đây Cường Đô la và Đàm Thu Trang có thể thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cặp đôi thường xuyên đăng ảnh ái nữ vừa chào đời lên mạng. Chàng doanh nhân họ Nguyễn cũng chứng minh mình là người chồng tốt, ông bố tuyệt vời.

Tổ ấm hạnh phúc của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sau hơn 1 năm về chung nhà - Ảnh: FB

Đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn sau khi sinh con, Đàm Thu Trang đã trở lại với công việc. Cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn ngày xưa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sap-het-nam-vo-cuong-do-la-thong-ke-khoan-lai-lon-thu-duoc-sau-hon-1-nam-lam-dau-nha-hao-mon-388794.html